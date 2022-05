สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘M card-Samsung-The Forestias’ เปิดประสบการณ์เหนือระดับขอบคุณลูกค้า

Samsung X Scarlet & Platinum M Card X The Forestias by MQDC จัดงาน “Exclusive Event : Sunday Paradise & The Taste of Wonders” ขอบคุณลูกค้า พร้อมเปิดประสบการณ์พิเศษเหนือระดับอภิสิทธิ์เลือกได้เฉพาะคุณ

M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับแก่ท่านสมาชิกสกาเลต และแพลตตินั่มเอ็มการ์ด เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า จัดงาน Exclusive Event for Scarlet & Platinum M card : Sunday Paradise & The Taste of Wonders พบกับที่สุดแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยในการรับชมภาพที่คมชัดที่สุดด้วยเทคโนโลยี AI จาก Samsung พร้อมร่วมสัมผัสเมืองแห่งความสุขพร้อมที่อยู่อาศัยบนผืนป่า กับโครงการ The Forestias by MQDC

งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณวิภา อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้า Specialty Business บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณเจนนิเฟอร์ ซง ประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีเหล่าเซเลบริตี้หลากหลายวงการเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ คุณนิภา ชลสายพันธ์, คุณขนิษฐา จิตต์กุศล, คุณเรวดี ลิปิกาลกุล, คุณคณิน จงอานนท์, คุณภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, คุณปิยะดา ปุณณกิติเกษม, คุณวาสนา รัตนสัญญา เป็นต้น

ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Sunday Paradise สนุกสนานไปกับกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น เพ้นท์เล็บ, Tattoo, Terrarium จัดสวนสวยในขวดโหล, การวาดภาพผ่านดิจิตอล Tab และกิจกรรมไฮไลท์คือ Cooking สำหรับคุณหนูๆให้ได้สนุกไปกับการฝึกทำอาหาร โดยมีน้องแมนต้า Junior Master Chef เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม The Taste of Wonders งานดินเนอร์สุดพิเศษ จัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับอภิสิทธิ์เลือกได้เฉพาะคุณ สำหรับลูกค้าสมาชิกสกาเลต และแพลตตินั่มเอ็มการ์ดเท่านั้น

ผู้มาร่วมกิจกรรมได้พบกับเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้จบ อาทิ ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศในรูปแบบ Fine Dining ระดับ Michelin Star รังสรรค์ความอร่อยโดยเชฟการิมา อะโรรา ผู้คว้ารางวัล MICHELIN Guide Young Chef Award เชฟหญิงคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งวงการอาหาร พร้อมอิ่มเอมและเพลินเพลิดไปกับบทเพลงอันไพเราะจากศิลปิน แก้ม The Star และร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษเหนือระดับกับนวัตกรรมและสมาร์ทดีไวซ์พรีเมี่ยม ที่นำมาจัดแสดงในห้องตัวอย่าง บนเมืองแห่งความสุข พร้อมที่อยู่อาศัยบนผืนป่า โครงการ The Forestias by MQDC ให้กลายเป็นพื้นที่การใช้ชีวิตแบบเหนือระดับในที่พักอาศัยที่มีความสวยงาม ล้ำสมัย จากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานจริง อาทิ ซัมซุง Neo QLED 8K (คิว แอลอีดี 8K) ขนาด 98 นิ้ว และไลฟ์สไตล์ทีวีอย่าง The Sero (เดอะ เซโร), The Serif (เดอะเซรีฟ) The Freestyle โปรเจคเตอร์ขนาดพกพา, ตู้เย็น Family Hub (แฟมิลีฮับ), ตู้เย็นและไมโครเวฟ Bespoke series เครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าอัจฉริยะ AirDresser, Smart monitor M8 และสัมผัสกับนวัตกรรมสมาร์ทโฟนพรีเมี่ยมล่าสุดอย่าง ซัมซุง กาแลคซี่ S22 Series และกาแลคซี่ Tab S8 เป็นต้น

ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับอภิสิทธิ์เลือกได้เฉพาะคุณ และเตรียมพบกับกิจกรรมสุด Exclusive ได้ง่ายๆ เพียงคุณเป็นสมาชิก M Card ช้อป กิน เที่ยว บัตรเดียวครบ รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั่วโลก หรือแลกคะแนนเป็นส่วนลด ของรางวัล ภายในศูนย์การค้าหรือร้านค้าชั้นนำมากมาย