ครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ตอกย้ำศักยภาพความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์ในอีกขั้น

ภายใต้แนวคิด “The Expert Healthcare for A Better and Beyond”

เตรียมพร้อมรับจุดเปลี่ยนการดูแลสุขภาพในอนาคตเน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ฉลองครบรอบ 50 ปี ประกาศเดินหน้า ตอกย้ำศักยภาพการบริการแบบครบวงจร พร้อมด้วยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนำนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะทางระดับโลก เข้ามาสนับสนุนทุกมิติการรักษาแบบองค์รวม มุ่งมั่นสู่องค์กร Medical Service Innovations ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “50th Paolo Phaholyothin : The Expert Healthcare for A Better and Beyond” ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในอีกขั้น เตรียมพร้อมรับเทรนด์ดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Medical Tourism) ที่เน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กล่าวว่า ด้วยเวลากว่า 5 ทศวรรษที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย และชาวต่างชาติ อย่างครบวงจร เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสุขภาวะคนไทยแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ กับนิยาม“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ” จนประสบความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทุกระดับ ทั้งในประเทศและนานาชาติ วันนี้เปาโล พหลโยธิน พร้อมนำประสบการณ์ด้านบริการทางการแพทย์ ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ผนวกต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฮลท์แคร์มาตรฐานสากล ที่มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคต่างๆ ช่วยให้รักษาเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด พร้อมมอบมาตรฐานการบริการด้วยใจ อบอุ่น เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตั้งเป้าหมายนำองค์กรก้าวสู่ Medical Service Innovations ชั้นนำของประเทศไทยในอนาคต ภายใต้แนวคิด “The Expert Healthcare for A Better and Beyond” ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในอีกขั้น ตลอดจนสร้างแบรนด์ เปาโล พหลโยธิน ให้เป็น Healthy Lifestyle Destinations สำหรับคนรักสุขภาพยุคใหม่ และคนวัยทำงานอย่างแท้จริง

ปรากฏการณ์ทางการแพทย์ครั้งสำคัญนี้ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ต่อยอดชูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็น The Expert Healthcare พร้อมตอกย้ำประสบการณ์ทางการแพทย์ จาก 3 ศูนย์ไฮไลต์ ประกอบด้วย สถาบันกระดูกและข้อ Paolo Orthopedic Institute ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล Paolo Digital Dental Center และ ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery Center

โดย ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บังคับให้วิถีชีวิตคนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกัน และเน้นการดูแลสุขภาพในระยะยาวมากกว่าการเข้ามาพบแพทย์เพื่อรักษาโรคที่โรงพยาบาล แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความวิตกกังวล กลัวโรคระบาด และไม่อยากเจ็บป่วย ส่งผลให้คนหันมาสนใจค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในการตรวจเช็กปัจจัยเสี่ยง ช่วยวินิจฉัย และรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ตรงจุด ไม่เสียเวลาในการพักฟื้น รวมไปถึงความต้องการเป็น Customer Centric มากขึ้นอีกด้วย

เพื่อตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพยุคใหม่ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้วางแผนด้านก่อสร้าง รีโนเวตศูนย์เฉพาะทาง การนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต การคัดสรรทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนร่วมพัฒนาระบบ TeleCare ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ ตลอด 24 ชม. ระบบ HealthUp Application ตลอดจน Medicine Delivery บริการจัดส่งยาถึงบ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาตามที่แพทย์สั่งในเวลารวดเร็ว รวมไปถึงยกระดับมาตรฐานการบริการ การออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน