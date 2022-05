Vene all in one F.I.R. แบรนด์คอลลาเจนนำเข้านวัตกรรมระดับโลกเปิดตัวแล้ววันนี้

ตอนนี้มีกระแสถึงเรื่องคอลลาเจนโมเลกุลที่มีขนาดเล็กที่สุด สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วและดีที่สุด กระแสมาแรงในตอนนี้คงหนีไม่พ้น Vene all in one F.I.R. ได้นำนวัตกรรมเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากประเทศเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า F.I.R หรือ ฟาร์ อินฟราเรด (Far infrared) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดในโลก ส่งผลให้ดูดซึมได้ดีกว่า 3-5 เท่า โดยนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ เหรียญทองนานาชาติปี 2021จากประเทศโคเอเชียอีกด้วย อีกทั้งยังได้เพิ่มสารสกัดอันทรงคุณค่าที่เป็นที่นิยม 3 ชนิด ได้แก่ FIR Collagen Dipeptide , Pearl White Tomato จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Rice Ceramind ซึ่งเป็นตัวเชื่อมให้เคราตินซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลักของผิวชั้นบนสุดให้เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ

คอลลาเจนมีกี่ประเภท และช่วยอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่คอลลาเจน เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ผิวพรรณแลดูเต่งตึง ชุ่มชื่น และมีชีวิตชีวา ปัจจุบันคอลลาเจนมีด้วยกันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น

คอลลาเจน เปปไทด์ Collagen Peptide ที่ดูดซึมได้ช้าที่สุด โดยมีขนาดโมเลกุล 3,000-5,000 ดาลตัน ซึ่งถือว่ามีอนุภาคที่ใหญ่ ทำให้ดูดซึมได้ยาก

คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ Collagen Tripeptide ดูดซึมได้ปานกลาง มีขนาดโมเลกุล 3,000-5,000 ดาลตันซึ่งเท่ากับคอลลาเจน เปปไทด์ แต่สามารถดูดซึมได้ดีกว่า 3-5 เท่า

คอลลาเจนไดเปปไทด์ Collagen Dipeptide สามารถดูดซึมได้เร็ว โดยมีขนาดโมเลกุล 200 ดาลตัล ทำมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี

คอลลาเจนไดเปปไทด์ Collagen Dipeptide F.I.R. ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่มีอยู่ใน Vene all in one F.I.R. ได้นำเข้าจากประเทศเกาหลี ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สุด ที่สำคัญคือดูดซึมได้ดีที่สุด เห็นผลดีขึ้น 5 เท่า

Vene all in one F.I.R. เหมาะกับใครบ้าง?

Vene all in one F.I.R. เหมาะกับทุกเพศ เพราะผิวต้องการการดูแลจากภายในสู่ภายนอก และไม่ว่าคุณจะมีปัญหาผิวแบบไหนคอลลาเจนตัวนี้จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้ผิวของคุณสวย กระจ่างใส มั่นใจได้ในแบบที่คุณเป็น ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องทานวิตามินตัวอื่นควบคู่ เพราะคอลลาเจนตัวนี้เป็นแหล่งรวมสารสกัดทั่วโลกเพื่อผิวโดยเฉพาะ

การันตีด้วยผิวสวยด้วยคนดัง

ทั้งคุณเมย์ พิชญ์นาฏ คุณนัท สะบัดแปรง (หรือนัท นิสามณี) และ คุณอายตา ศรสวรรค์ ได้ลองทาน Vene all in one F.I.R. ทุกคนต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าประทับใจมาก ผิวกระจ่างใส ออร่า ไร้สิว ฉ่ำวาว อิ่มน้ำขึ้น

สวยครบ จบในซองเดียวด้วย Vene all in one F.I.R. ไม่ว่าจะชงดื่มให้ความรู้สึกสดชื่น หรือแบบเจลลี่คี้ยวหนึบ สะดวก อร่อย พกพาง่าย บำรุงผิวได้ทุกเวลา

