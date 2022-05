“คิง เพาเวอร์”รัวจัดเพาเวอร์ดีลพ.ค.นี้6แคมเปญลด30-70%หนุนรัฐฟื้นเศรษฐกิจ-10แบรนด์โลกร่วมบูมKingPowerFirster

“คิง เพาเวอร์”จัดทัพใหญ่สินค้าคุณภาพมาให้ช้อปเพาเวอร์ดีล 6 แคมเปญใหญ่ ลด 30-70 % ห้ามพลาด!! วันนี้วันเดียว 20 พ.ค.ช้อปออนไลน์ลดใหญ่จริง May Your Day Be Bright ตามด้วย Ready Go Summer ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 20-22 พ.ค.นี้ 4 สาขา รางน้ำ-พัทยา-ภูเก็ต-ศรีวารี อัดแคมเปญหนุนรัฐเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ ชวนช้อป+เที่ยวประเพณีไทยต่อเนื่อง 4 เดือน “พ.ค.-ส.ค.”นี้ และ King Power Firster 2 สาขาหลักมหานคร สยามสแควร์ ซอย 7 กอดคอเอเชียกับยุโรปวางขายครั้งแรกในไทย 10 แบรนด์โลก

คิง เพาเวอร์ จัดทัพสินค้ามาให้เลือกช้อปส่งท้ายปลายเดือนพฤษภาคม 2565 เริ่มตั้งแต่วันนี้ วันที่ 20 -31 พฤษภาคม 2565 กับเพาเวอร์ดีล 6 แคมเปญ มอบความพิเศษส่วนลด 30-70 % ผ่านช่องทางออนไลน์ ออนกราวนด์หน้าร้านทุกสาขา

แคมเปญแรก เริ่มแล้ว ! MAY YOUR DAY BE BRIGHT พลังแห่งดีลความคุ้มค่าเงินลดสูงสุด 70 % ช้อป คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ วันเดียวเท่านั้น 20 พฤษภาคม 2565 ช้อปได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องใส่โค้ดใด ๆ ที่ – https://bit.ly/37J0tDE

แคมเปญที่ 2 Ready Go Summer เพียง 3 วันเท่านั้น ช้อปวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 20-22 พฤษภาคม 2565 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ วันเสาร์ 21- อาทิตย์ 22 พฤษภาคม นี้ ที่คิง เพาเวอร์ ศรีวารี ทุกสาขาเตรียมความพิเศษไว้มอบให้ลูกค้าคู่กันถึง 2 แบบคือ

แบบแรก ลงทะเบียนก่อนช้อป รับฟรี! คูปองส่วนลด 2 ใบ ดังนี้ ใบที่ 1 คูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับช้อป 5,000 บาท/ใบเสร็จ ใบที่ 2 คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับช้อป 8,000 บาท/ใบเสร็จ รับได้วันละ 1 สิทธิ์/คน โดยนับสิทธิ์รวมกันทุกสาขาและช่องทาง CALL TO SHOP & CHAT TO SHOP รวมทั้งรับฟรี! CARAT REWARDS x10 คะแนนสะสมในบัตรสมาชิกทุก ๆ เมื่อมียอดช้อปสะสมครบ 8,000 บาท

แบบที่ 2 ซื้อ CASH CARD รับ GIFT CARD สูงสุด 7,000 บาท ได้แก่ 1.ซื้อ CASH CARD 10,000 บาท รับฟรี GIFT CARD 3,000 บาท และ 2.ซื้อ CASH CARD 23,000 บาท รับฟรี GIFT CARD 7,000 บาท

แคมเปญที่ 3 EXCLUSIVE BRAND FESTIVAL ส่งตรงถึงบ้านราคาดิวตี้ฟรี! ลดจัดหนัก 30% พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ วันนี้- 31 พ.ค. 65 ส่งฟรี! เมื่อช้อปครบ 699 บาทสุทธิ รับสิทธิ์ทันที

ทั้งแคมเปญ MAY YOUR DAY BE BRIGHT และ EXCLUSIVE BRAND FESTIVAL นั้น ทาง คิง เพาเวอร์ เปิดโอกาสให้นักช้อปบริหารการใช้จ่ายเงินอย่างคล่องตัวแบบสบาย ๆ เพราะสามารถแบ่งจ่าย 0% ได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน ควบคู่กับการใช้สิทธิรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เลือกสมัครสมาชิกออนไลน์รับส่วนลด 200 บาท หรือรับสิทธิ์สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ได้ด้วยยอดช้อปขั้นต่ำแค่ 1,000 บาทสุทธิ

แคมเปญที่ 4 HAVE AN EXOTIC TRIP คิง เพาเวอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลังประกาศยกเลิกใช้ Test & Go การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้าเมืองไทยได้ด้วยมาตรการผ่อนคลายมากที่สุด เมื่อมาถึงไทยแล้ว จึงชวนไปสัมผัสเสน่ห์เทศกาลงานประเพณีไทยหลากหลายจากทั่วทุกภาค ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังผลักดันเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ มรดกวัฒนธรรมที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่น เมืองไทย อะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม

ตลอดการเดินทางสามารถเลือกช้อปสินค้า คิง เพาเวอร์ ผ่านทาง KING POWER CLICK & COLLECT โดยไม่ต้องแบกสินค้าใส่กระเป๋าเดินทางไปให้เป็นภาระ เพราะมีบริการรับสินค้าได้ที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออก จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายไปชมงานประเพณีต่าง ๆ ต่อเนื่อง ที่จะแนะนำได้ตลอด 4 เดือน ระหว่างพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ดังนี้

เดือนพฤษภาคม 2565 ปักหมุดเที่ยวประเพณีไทย 3 งาน ได้แก่ บวชนาคบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก จังหวัดยโสธร

เดือนมิถุนายน 2565 สัมผัสเสน่ห์งาน เทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต กับมหกรรมสืบสานตำนานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

เดือนกรกฎาคม 2565 ร่วมงานประเพณีเที่ยวเติมบุญทั่วไทย ได้แก่ แห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร บูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ห่มผ้าพระนอน จังหวัดอ่างทอง

เดือนสิงหาคม 2565 ห้ามพลาด !! ชมเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี หรือจะไปสนุกสนานในมหกรรมงานทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วล่องใต้ไปงาน สืบสานพหุวัฒนธรรม งานของดีเมืองนราฯ จังหวัดนราธิวาส

แคมเปญที่ 5 Travel Exclusive ช้อปได้หลากหลายไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟ มีสินค้า “สกินแคร์” แบรนด์ชั้นนำระดับโลก มาแนะนำนักช้อป นักเดินทาง เมื่อมีไฟลต์ต่างประเทศแวะเลือกผลิตภัณฑ์ดังได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

พิเศษบริการใหม่! KING POWER CLICK & COLLECT เหมาะกับการช้อปทั้ง 2 แคมเปญ คือHAVE AN EXOTIC TRIP และ Travel Exclusive พร้อมจะช่วยให้ทุกการช้อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ ฟรี ผ่านช่องทางคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ รับของง่ายขึ้น ณ สนามบินขาเข้า-ขาออก ประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมตรงจุดขาย หรือที่ King Power Contact Centre 1631

แคมเปญที่ 6 FIRSTER EXCLUSIVE BRAND มาช้อปกับคิง เพาเวอร์ เฉพาะที่ FIRSTER เท่านั้น ! เป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์บิวตี้ไอเทมแบรนด์ดังยกทัพกันมาเอาใจสายยูนีค เลือกโดยไม่ลังเลแบรนด์ไหนดี แบรนด์ไหนโดน ต่อแถวมาช้อปได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องบิน ช้อปเลยที่ FIRSTER คิง เพาเวอร์ มหานคร และ FIRSTER สยามสแควร์ ซอย 7 หรือเลือกช้อปออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3LUOjqb กับแบรนด์โลกยอดนิยมทั้งจากเอเชียและยุโรป ควงกันมานำเสนอตลาดเมืองไทย

เริ่มต้นจากแบรนด์ “เอเชีย” พาเหรดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและความงามชื่อดัง แบรนด์ยอดนิยมแดนกิมจิเกาหลีได้แก่ 1. Abib สกินแคร์ที่ร์เน้นสร้างความชุ่มชื้นเหมาะกับผู้มีผิวแพ้ง่าย 2. BEIGIC .แบรนด์วีแกนสกินแคร์อีกสไตล์ 3.Dasique เมกอัพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ผลิบาน ปิดท้ายด้วย 4.NAMING แบรนด์เครื่องสำอางสไตล์มินิมัลโดนใจคนรุ่นใหม่และวัยต่าง ๆ 5.Chantecaille แบรนด์สกินแคร์กับเมกอัพสุดหรูติดท็อปชาร์ตอย่าง ชื่อดังระดับโลกที่มีแนวคิดจากหลักพฤกษศาสตร์ที่มีคุณค่ายอดเยี่ยมกับผิวของคนเรา

ตามมาด้วยแบรนด์ “ยุโรป” กำลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ 1.Balmain Hair Couture ลักซ์ชัวรีแบรนด์จากฝรั่งเศส 2.L:A BRUKET ออร์แกนิกสกินแคร์จากชายฝั่งตะวันตกของสวีเดน 3.CULTI MILANO น้ำหอมพร้อมเครื่องประทินผิว และเครื่องหอมชื่อดังจากอิตาลี 4.Verso Skincare จากสวีเดนสกินแคร์คุณภาพสูงเน้นการค้นคว้าวิจัยอิงหลักวิทยาศาสตร์ 5. Woods Copenhagen บิวตี้แบรนด์เชื้อสายเดนิชที่จะมาเติมเต็มลุคในแบบสาวสแกนดิเนเวียน

ทั้ง 10 แบรนด์ จากเอเชียและยุโรป เลือกปักธงครั้งแรกในเมืองไทย ที่ King FIRSTER คิง เพาเวอร์ มหานคร และ FIRSTER สยามสแควร์ ซอย 7 ซึ่งสามารถเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย

ช้อปสะดวกจ่ายเงินสบาย ๆ ทั้งออนไลน์ และออนกราวนด์ “คิง เพาเวอร์” ทุกช่องทาง ช้อปส่งท้ายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จัดเต็ม Power Deal มอบพลังการช้อปสินค้าคุ้มค่าเงินมาให้เลือกถึง 6 แคมเปญ

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen