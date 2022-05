เบบี้แอนด์มัม แตกไลน์ “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่” โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน ตอบโจทย์สตรีเตรียมตั้งครรภ์คอกาแฟ

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในไทย แตกไลน์โปรตีนบำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีมีบุตรยาก แบรนด์ เฟอร์ตี้ (Ferty) เปิดตัว “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน” แต่คงรสชาติความหอม นุ่ม เข้มข้นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ และยังได้ประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง 25 กรัมต่อซอง มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 33 ชนิด ตอบโจทย์อินไซด์ผู้บริโภคสตรีเตรียมตั้งครรภ์คอกาแฟ บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ แบบไม่ต้องอดกาแฟ เน้นการทำดิจิทัลมาร์เกตติ้ง ชูจุดแข็งด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ให้ความรู้ทางวิชาการผ่านคอมมูนิตี้เพจผู้มีบุตรยาก Babyandmom.co.th และจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางขายออนไลน์ รวมถึงการคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม ภาวะเจริญพันธุ์จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งอาหารเสริมและสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2565 ที่ 200 ล้านบาท

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) เป็นผู้นำตลาดอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากในประเทศไทย โดยเติบโตมาจากคอมมูนิตี้เพจผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th ที่เผยแพร่ความรู้และหลักการเตรียมก่อนตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก โดย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มีบุตรยากมาก่อน และได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการทานอาหารตามหลักโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์จนประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วหลังเตรียมตัวมาอย่างดี จึงแบ่งปันประสบการณ์บำรุงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ผ่านเพจ babyandmom.co.th และมีผู้ติดตาม ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ทั้งวิธีธรรมชาติ และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ กระบวนการทางการแพทย์ในการรักษาผู้มีบุตรยากจำนวนมาก

ต่อมา เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) ได้คิดค้น คัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหารเสริมและสมุนไพรที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เฟอร์ตี้ (Ferty) โปรตีนบำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีมีบุตรยาก และ เฟอร์ต้า(Ferta) เวย์โปรตีนผสมมัลติวิตามินบำรุงสุขภาพผู้ชายที่มีบุตรยาก นอกจากนี้ยังมี น้ำมะกรูด 100% ตรา โฮมเฮิร์บ, น้ำมะกรูดผสมน้ำผึ้งชันโรงตราครูก้อย, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราโอวาออลล์ (Ova ALL) และกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมภาวะเจริญพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพียว กรีน (Pure Green) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพียว เรด (Pure Red) งาดำคั่วบด ตรา เพียว แบล็ค (Pure Black), ชาดอกคำฝอย, ขิงดำ, รากปลาไหลเผือก และซุปไก่ดำตังกุยสดตุ๋นเครื่องยาจีนสูตรลูกดก ซึ่งตอบโจทย์ตลาดกลุ่มผู้มีบุตรยากเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดถึง 40% โดย โปรตีนเฟอร์ตี้ (Ferty) มียอดขาย เป็นอันดับ 1 มี 4 รสชาติยอดนิยม ได้แก่ เฟอร์ตี้กลิ่นสตรอเบอรี่ เฟอร์ตี้กลิ่นวานิลลา เฟอร์ตี้กลิ่นเมลอน และ เฟอร์ตี้กลิ่นช็อกโกแลต เพื่อผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์โดยเฉพาะ และยังได้รับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ได้แก่ GHP ,HACCP, ISO 22000, FSSC22000, Halal และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

ด้าน ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ babyandmom.co.th เผยว่า เฟอร์ตี้ (Ferty) ไม่ใช่แค่โปรตีนบำรุงร่างกายทั่วไป แต่เป็นโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) ที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์โดยเฉพาะในรูปแบบของโปรตีนไอโซเลตที่ผ่านกระบวนการสกัด และทำให้บริสุทธิ์ มีโปรตีนสูงถึง 25 กรัมต่อ 1 ซอง อุดมด้วยสารอาหารบำรุงที่จำเป็นสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ทั้งกรดโฟลิก อิโนซิทอล โคเอนไซม์ คิวเทน (Co Q10) และมัลติวิตามินกว่า 33 ชนิดไว้อย่างครบถ้วน เช่น วิตามินดี วิตามินอี วิตามินบีรวม กรดอะมิโน เบต้ากลูแคน และอิโนซิทอลเหมาะกับสตรีที่เตรียมตัวมีบุตรและมีบุตรยาก เพื่อบำรุงร่างกายก่อนเข้าสู่ กระบวนการทางการแพทย์โดยไม่เสี่ยงแพ้นมวัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ เฟอร์ตี้(Ferty)ไม่ใช่เวย์โปรตีน แต่เป็นโปรตีนจากพืชเจ้าแรก และเจ้าเดียว ในตลาดที่พัฒนามาเพื่อกลุ่มผู้หญิงท้องยากที่สามารถทานต่อเนื่อง ได้แม้ขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยมีรายงานจาก Protein intake and ovulatory infertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal if obstetrics and gynecology ศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่เปลี่ยนการรับประทานโปรตีนจากสัตว์ มาเป็นโปรตีนจากพืช ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีบุตรยาก เนื่องจากมีปัญหาไข่ไม่ตก

ครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า จากการให้คำปรึกษาผู้หญิงที่มีบุตรยากที่อยู่ระหว่างการปรับโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์ พบว่า 50% ของผู้หญิงมีบุตรยากชื่นชอบการดื่มกาแฟ และติดกลิ่นกาแฟจนบางครั้งต้องแอบดื่มกาแฟ แต่ตามหลัก โภชนาการเตรียมตั้งครรภ์ห้ามดื่มกาแฟเด็ดขาด เนื่องจากคาเฟอีนส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมนจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่และการฟอร์มตัวของผนังมดลูก โดยมีงานวิจัยจาก the National Institutes of Health and Ohio State University ศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย 2 แก้วต่อวัน หรือ ได้รับคาเฟอีนประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ก่อนตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการแท้งบุตร และหากบริโภคคาเฟอีนมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน มีความเสี่ยงสูงที่จะแท้งบุตรในช่วง 7 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Obstetrics & Gynecology ศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ทานคาเฟอีน 200 มิลลิกรัม หรือดื่มกาแฟประมาณ 2 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงแท้งบุตรสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มถึง 2 เท่า

นอกจากนี้ ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำแนะนำว่าหากผู้หญิงทานกาแฟมากเกินไป โดยมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน ควรลดการบริโภคคาเฟอีนลง เพราะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และการแท้งบุตร

ทาง เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน เป็นโปรตีนที่มีส่วนผสมของกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ผ่านกระบวนการสกัดคาเฟอีนออก (Decaffeinated coffee) ด้วยเทคนิคพิเศษ แต่ยังคงรสชาติความหอม นุ่ม เข้มข้นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ นอกจากนี้ผู้วางแผนเตรียมตั้งครรภ์ยังได้รับโปรตีนสูงถึง 25 กรัมต่อ 1 ซอง และอุดมด้วยสารอาหารบำรุงไข่ ที่จำเป็นทั้งกรดโฟลิก อิโนซิทอล โคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) และมัลติวิตามินกว่า 33 ชนิด โดยผู้หญิงที่บำรุงไข่เตรียมตั้งครรภ์ควรได้รับโปรตีน 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแนะนำให้ผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์ควรดื่ม โปรตีนเฟอร์ตี้ (Ferty) อย่างน้อยวันละ 2 ซอง และหากต้องการดื่มกาแฟให้เลือกทานโปรตีน เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) ทดแทนกาแฟ ครูก้อย นัชชา กล่าว

โดยสามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์ตี้ (Ferty) 4 รสชาติดั่งเดิม ได้แก่ เฟอร์ตี้กลิ่นสตรอเบอรี่ เฟอร์ตี้กลิ่นวานิลลา เฟอร์ตี้กลิ่นเมลอน และ เฟอร์ตี้กลิ่นช็อกโกแลต กล่องละ12 ซอง ราคา 1,590 บาท และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน กล่องละ 12 ซอง ราคา 2,290 บาท ผ่านทางไลน์แอด : @babyandmom.co.th พร้อมพบกับโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย และปรึกษาปัญหามีบุตรยากกับครูก้อยได้โดยตรง

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ด้านกลยุทธ์การตลาด เน้นการทำดิจิทัลมาร์เกตติ้ง โดย เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) มีจุดแข็งด้านการนำเสนอคอนเทนต์ความรู้ทางวิชาการผ่านคอมมูนิตี้เพจผู้มีบุตรยาก Babyandmom.co.th และการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมภาวะเจริญพันธุ์ จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งอาหารเสริมและสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่วนกลยุทธ์ด้านช่องทางขาย เน้นช่องทางขายออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปชอปปิ้งตามร้านค้า สะดวกชอปปิ้งทางช่องทางออนไลน์และปรึกษาปัญหามีบุตรยากกับครูก้อยโดยตรง ผ่านทางไลน์แอด : @babyandmom.co.th

จากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของจำนวนทารกที่เกิดใหม่ลดน้อยลง และอยู่ระหว่างผลักดันภาวะ มีบุตรยากให้เป็นโรคที่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ถูกลง ส่งผลให้มีแนวโน้มจำนวนครอบครัวที่อยากมีลูกสูงขึ้น และการขยายตัวของแผนกรักษาผู้มีบุตรยากของโรงพยาบาลและคลินิกในอนาคต ส่งผลให้กลุ่มตลาดอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์ และเสริมภาวะเจริญพันธุ์มีโอกาสเติบโตไปด้วย โดยในปี 2565 ในไตรมาส 3 นี้ เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 1-2 SKU ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีบุตรยากมากยิ่งขึ้น และมีแผนขยายฐานกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม กลุ่มดูแลภาวะเจริญพันธุ์แบบองค์รวมทั้งหญิงและชาย คาดว่าปี 2565 จะมีรายได้ถึง 200 ล้านบาท นายเรืองศักดิ์ กล่าวสรุป.