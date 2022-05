แมริออท บอนวอย นำประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Meet & Greet” กับดาราเกาหลีชื่อดัง “อีเจฮุน” ที่กรุงเทพฯ

โอกาสสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย ที่จะได้ร่วมสนุกไปกับแมริออท บอนวอย โมเมนต์ส ที่ประสบการณ์สุดเอ็กซ์ครูซีฟที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ ด้วยความร่วมมือกับ ไลฟ์ เนชั่น เทโร และโรงแรม W Bangkok

กรุงเทพฯ ประเทศไทย พฤษภาคม 2565 – แมริออท บอนวอย โปรแกรมสมาชิกสำหรับการเดินทางของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือกับ ไลฟ์ เนชั่น เทโร (Live Nation Tero) นำเสนอโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่สมาชิกแมริออท บอนวอยในประเทศไทย ที่จะได้พบกับ “อีเจฮุน” นักแสดงเกาหลีที่คว้ารางวัลมากมาย และครองใจแฟนๆ จำนวนมาก เตรียมเดินทางมากรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายนนี้

ดาราดังจากซีรีส์เรื่อง “แท็กซี่ ไดร์เวอร์” (Taxi Driver) จะมาประเทศไทยในวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2565 เพื่อมาพบกับแฟนๆ ของเขาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในงาน On: The Scene, his first-ever fan meeting in Thailand ซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ใจกลางกรุงเทพฯ งานมีตแอนด์กรีตกับแฟนๆ แบบเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากที่อีเจฮุน ไม่ได้จัดงานลักษณะนี้ที่ไหนเลยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับอีเจฮุน สมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถแลกคะแนนทาง แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส ได้ตั้งแต่ วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน แพลตฟอร์มที่สมาชิกสามารถใช้คะแนนที่สะสมมาจากการเดินทาง และกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านระดับ VIP ในการชมคอนเสิร์ต รับประทานอาหาร ชมการแข่งขันกีฬาระดับพรีเมียร์ ความบันเทิง ศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ อีกมากมายทั่วโลก แพ็กเกจพิเศษ 3 แพ็กเกจนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกับไลฟ์ เนชั่น เทโร และโรงแรม W Bangkok แพ็กเกจมีดังนี้

Moment 1x1 โมเมนต์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีตแอนด์กรีตกับอีเจฮุน ร่วมเข้างาน On: The Scene, his first-ever fan meeting in Thailand ที่กรุงเทพฯ ด้วย บัตรวีไอพี ที่พักสำหรับ 2 ท่าน ที่ห้องสวีทมาร์เวลัส ที่โรงแรม W Bangkok, อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และโปสเตอร์ 2 ใบพร้อมลายเซ็นของดาราดังที่เซ็นให้ด้วยตัวเอง (แพ็กเกจมูลค่า 33,479 บาท)

Moment 2x2 โมเมนต์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีตแอนด์กรีตกับอีเจฮุน ร่วมเข้างาน On: The Scene, his first-ever fan meeting in Thailand ที่กรุงเทพฯ ด้วย บัตรวีไอพี ที่พักสำหรับ 2 ท่านที่สตูดิโอสวีทสุดสไตลิช ที่โรงแรม W Bangkok, อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และโปสเตอร์ 2 ใบพร้อมลายเซ็นของดาราดังที่เซ็นให้ด้วยตัวเอง (แพ็กเกจมูลค่า 25,123 บาท)

Moment 3x3 รวมบัตรวีไอพี 2 ใบสำหรับเข้างาน On: The Scene, his first-ever fan meeting in Thailand ที่กรุงเทพฯ และโปสเตอร์ 2 ใบพร้อมเซ็นของดาราดังที่เซ็นให้ด้วยตัวเอง (แพ็กเกจมูลค่า 13,000 บาท)

อีเจฮุนแสดงภาพยนตร์อินดี้หลายเรื่อง ก่อนจะแจ้งเกิดในภาพยนตร์โด่งดัง เช่น The Front Line, Architecture 101 และ My Paparotti เขายังแสดงในทีวีซีรีส์ฮิตอย่าง Fashion King, Where Stars Land และที่โด่งดังอย่างมากในปีที่แล้วคือ Taxi Driver

จากการพบกับดาราดังแบบตัวเป็นๆ จนถึงชั้นเรียนทำอาหารกับเชฟเซเลบริตี้ ประสบการณ์หลังเวทีในคอนเสิร์ทและการแข่งขันกีฬา การผจญภัยไปกับเรื่องราวของวัฒนธรรมแบบดื่มด่ำ และอีกมากมาย แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส นำเสนอการเข้าถึงที่สุดพิเศษที่ตรงกับความสนใจและความชื่นชอบของสมาชิกอย่าพลาดโอกาสใกล้ชิดกับอีเจฮุน ในงาน On: The Scene, his first-ever fan meeting in Thailand ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://moments.marriottbonvoy.com/search?City=Bangkok