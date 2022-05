การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด

“การศึกษาปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและผู้เรียน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม” ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวไว้และในฐานะ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2565” Project Executive Committee โครงการความร่วมมือกับสภาพยุโรป พร้อมนำองค์ความรู้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มจพ. และนำไปสู่การยกระดับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 แก่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้องถิ่นอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์โครงการ “Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE 4.0) funded by the European Commission

ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทย หลักสูตรส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่เพียงเฉพาะในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ แต่การจะทำให้ประเทศเจริญได้ ต้องทำให้ทุกคนเจริญ และเมืองเล็กๆ เจริญไปด้วย ไม่ใช่เจริญเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น ที่สำคัญหากผู้เรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 4.0 ต่อยอดธุรกิจ ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

ดังนั้น หลักสูตรวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จึงมุ่งเน้นที่จะบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งองคาพยพตามปรัชญาของ มจพ. “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยยึดหลัก “บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น” เป็นอัตลักษณ์ เพราะการเรียนต้องเรียนให้รู้ ลำพังเรียนรู้แล้วบอกคนอื่นหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งศาสตร์ใหม่ๆ และความต้องการใหม่ๆ ในตลาดมีความหลากหลายขึ้นทุกวัน หลักสูตรจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด มองภาพรวมว่าหลักสูตรนี้เรียนจบไปแล้ว…เอาไปทำอะไรหรือทำได้อย่างที่คิดหรือไม่

“ผมมีความเชื่อว่าคนที่เป็นอาจารย์ต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มาสอนนักศึกษาอยู่เสมอ ไม่ใช่เอาวิชาประวัติศาสตร์หรือหลักสูตรในอดีตมาสอนอย่างเดียว ไม่ใช่ของเก่าไม่ดี แต่ยังดีไม่พอ ดังนั้นการเรียนต้องเน้นการลงมือทำ วิจัยพัฒนาคิดค้นต่อยอดไม่หยุดนิ่ง ถ้าเราจะสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ก็ต้องนำสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเท่ากันการเปลี่ยนแปลง”

ไม่สำคัญว่า คุณ! จะมีเงินหรือไม่ เพราะ มจพ. มีทุนพร้อมสนับสนุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ระบุว่าจุดอ่อนข้อหนึ่งของประเทศไทย คือ คนมีความสามารถแต่เข้าไม่ถึงการศึกษาที่ดี หลักสูตรวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ต้องการคนเก่งแต่คิดไม่แพง เพราะถ้าคิดค่าเรียนแพง คนเก่งที่ไม่มีเงินจะเรียนได้อย่างไร ดังนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงิน ใครก็ได้ขอให้มีความสามารถ มีความตั้งใจเข้ามาคว้าโอกาสนี้ที่ มจพ.

“เราควรมีกรอบความคิดใหม่ การเรียนไม่จำเป็นต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะมีโอกาสในสังคม ขอให้มีความตั้งใจเข้ามาเรียนที่ มจพ. และผมเชื่อว่าถ้าเราให้โอกาสคน คนๆ นั้นก็จะให้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง และพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ไม่สิ้นสุด คนเราต้องการแค่โอกาส แล้วทำไม มจพ. จะให้ไม่ได้”

ขอเพียงคุณมี! ความใฝ่เรียนรู้(K-Knowledge-oriented approach) มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (M-Morality and Integrity) มีความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน (U-Ultimate determination) มีการทำงานเป็นทีม(T-Teamwork) มีจิตสำนึกองค์กร(N-Noble appreciation to organization) มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง(B-Based on continuous improvement) นี่คือวิสัยทัศน์ของ มจพ. ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“เราสร้างนักศึกษาให้มีความตั้งใจทำงาน หากคิดได้แบบนี้ ความคิดแบบนี้ก็จะพาตัวคุณเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป” ศ.ดร.อรรถกร กล่าวทิ้งท้าย

ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กล่าวเสริมว่านอกจากหลักสูตรนี้จะเรียนวิชาปรับพื้นฐานแล้ว ยังมีวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็นวิชาบังคับให้ผู้เรียนรู้จักต้นทุน กำไรในการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม และฝึกให้คนจบจาก มจพ. เป็นนักคิด นักจัดการ นักแก้ปัญหาที่สามารถต่อยอดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตเสริมมุมมองความคิด ความเข้าใจแบบนักธุรกิจได้มากขึ้น

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ มจพ. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2565

