Credit OK เปิดบริการใหม่ ผ่อนประกันสำหรับธุรกิจ SME ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

Credit OK แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วงเงินเครดิต และ ประกันภัย สำหรับ ธุรกิจ SME และผู้ประกอบการรายย่อย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการให้บริการด้านประกันภัยสำหรับผู้ประกอบรุ่นใหม่ ในแนวคิด “คุ้มครองก่อน จ่ายทีหลัง (Protect Now, Pay Later)”* เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมทั้งนิติบุคคลและลูกค้าบุคคลทั่วไปสามารถ ซื้อประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นการ สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ธุรกิจ

*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อของ Credit OK

SME ส่วนใหญ่มีความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอต่อมูลค่าธุรกิจ

รู้หรือไม่? ธุรกิจ SME คิดเป็น 95% จากธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ที่มีบทบาทต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นั้นมักขาดหลักประกันหรือเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องนำเงินสำรองมาจัดการค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม โฮสเทลและธุรกิจขนาดเล็กกว่าแสนรายต้องหยุดชะงักลงไป ทำให้ผู้ประกอบหลายรายตระหนักถึงความปลอดภัยของธุรกิจให้รอบด้านมากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการยังลังเลในการเลือกซื้อความคุ้มครองให้ธุรกิจ อย่างเช่น ขาดความเข้าใจในการเลือกซื้อประกันภัย ขั้นตอนที่ยุ่งยากในการหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงของธุรกิจ อีกทั้งยังต้องใช้เงินก้อนในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เพราะความคุ้มครองที่ครอบคลุมย่อมทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยสูงตามไปด้วย ซึ่ง Credit OK ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้ผู้ประกอบการสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันได้

เปิดประสบการณ์การใหม่ ซื้อประกันผ่านแพลตฟอร์ม Credit OK

Credit OK สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน สัญชาติไทย ได้จับมือกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคี”) หนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยในไทย ได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ SME ที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและลูกค้าบุคคลทั่วไป

นายภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Executive Officer บริษัท Credit OK กล่าวว่า “ปัจจัย 2 อย่างที่ทำให้ธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน นั่นก็คือ กระแสเงินสด และความสามารถในการลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้บริษัทปิดตัวลง” โดย Credit OK ได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบโจทย์และช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการซื้อประกันภัยมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจ SME ไทยมีหลักประกันที่มั่นคง ซึ่งในครั้งนี้ Credit OK ร่วมกับ ชับบ์สามัคคีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ภายใต้ชื่อ “SME All Protect” บนแพลตฟอร์ม Credit OK เสนอแพคเกจคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยของธุรกิจ SME ได้ครบ จบ ไว้ในที่เดียว ที่คุ้มครองทั้ง อัคคีภัย น้ำท่วม และความเสียหายจากภัยอื่นๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งยังมีความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอีกหลากหลายโดยสามารถติดต่อขอรับการเสนอราคาจากชับบ์สามัคคี ผ่านแพลตฟอร์ม Credit OK ได้ด้วย เช่น

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (Health Insurance)

ประกันรถยนต์ (Motor Insurance)

พ.ร.บ. รถยนต์ (Compulsory Motor Insurance)

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident)

ประกันสินเชื่อส่วนบุคคล (Credit/Loan Protection)

ประกันภัยความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้าง (Construction Insurance)

ประกันภัยการขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศ (Inland Transit / Carrier Insurance)

ประกันความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน (Machinery Insurance)

ผ่อนง่าย อนุมัติทันที

Credit OK ได้ออกแบบให้ผู้ประกอบการสามารถผ่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ โดยการใช้ Machine Learning และ Data Analytics และระบบในการยืนยันตัวตน เพื่อลดความเสี่ยง ในการประเมินสินเชื่อผ่อนเบี้ยประกัน สามารถอนุมัติการผ่อนได้ทันที ทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นการเพิ่มความสะดวก โดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองได้เองบนแพลตฟอร์ม Credit OK อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองทันทีหลังจากที่ซื้อ สามารถเลือกโปรแกรมในการผ่อนชำระได้สูงสุด 6 งวด ผ่อนได้ ไม่ต้องใช้วงเงิน OD ไม่ต้องง้อเครดิตการ์ดเจ้าของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยตัวเองหรือสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และเช็คเบี้ยประกันเบื้องต้น

Cashback Program กับ โครงการ OK Partner

Credit OK ยังได้สร้าง Community ของ SME ผ่านโครงการ OK Partner ที่ต้องการเชิญชวนเจ้าของธุรกิจ SME และบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจำนำทะเบียนรถ การขอขยายเวลาชำระเครดิต รวมถึงการซื้อประกันภัย ที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเมื่อสมัครเป็น OK Partner กับ Credit OK ก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงเพราะจะได้รับส่วนลดเป็นเงินคืนและค่าแนะนำ เมื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ เหล่านี้ ให้แก่พาร์ทเนอร์ เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของเราได้อีกด้วย ผ่านการแชร์ลิงก์ภายใต้รหัสสมาชิก OK Partner ของเรา และหากเพื่อนของเราสมัครเป็น OK Partner ก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงเหมือนกับเราและเรายังได้รับค่าแนะนำจากการส่งต่อลิงค์อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เรียกได้ว่า Win ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเป็น OK Partner กับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.creditok.co/okpartner

Credit OK เข้าใจว่าธุรกิจ SME ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง เราอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจในไทยเข้าถึงประกันภัยที่มีความคุ้มครองหลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม ซื้อง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เงินก้อน และอยากเห็นผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกัน สุดท้ายแล้ว หวังว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Credit OK จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการจัดการความเสี่ยง รวมไปถึงการสร้างรายได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ และสร้าง Community ทางธุรกิจได้อีกด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Credit OK ได้ที่ www.creditok.co