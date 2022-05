งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 คึกคัก เดินเครื่องสู่งานสัปดาห์แห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต

งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย เปิดต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานีอย่างเป็นทางการ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อธุรกิจอย่างครบครัน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 รวบรวมผู้เล่นระดับแนวหน้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำทัพสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครอบคลุมกลุ่มสินค้าชา กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารรสเลิศ บริการด้านอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อาหารแช่แข็ง ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว อาหารทะเล และขนมและของหวาน จัดแสดงเทคโนโลยีและการพัฒนาล้ำสมัยในการออกแบบและผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารกำลังก้าวสู่ยุคแห่งโอกาสเชิงบวกและการเติบโตด้วยนวัตกรรมในการพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัด!

“การเริ่มต้นใหม่” ในปี 2565 ที่เป็นการจัดแสดงแบบครบวงจรทั้งการจัดแสดงในรูปแบบปกติและออนไลน์ รวบรวมผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทั้งหมด 1,603 ราย เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับงานที่จัดในรูปแบบปกติที่จัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 และแม้จะมีกฎระเบียบด้านการเดินทางที่เข้มงวดสำหรับบางประเทศ แต่จำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศมากถึง 881 รายในปีนี้ ก็เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของงาน THAIFEX – Anuga Asia ที่ช่วยผลักดันการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคภายหลังจากการระบาดใหญ่

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าจากต่างประเทศ 881 รายจาก 36 ประเทศ มี 27 รายเป็นตัวแทนจากประเทศและกลุ่มประเทศ โดยประเทศที่มีบริษัทเข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ตุรกี และอิตาลีตามลำดับ สำหรับผู้แสดงสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานในพื้นที่จริงได้ เช่น จีน ผู้จัดแสดงสินค้าได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมจัดแสดงงานในครั้งนี้ผ่านระบบ บูธทางไกลเพื่อเข้าร่วมงานแบบเสมือนจริง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างต้องการเข้าร่วมงานนี้ และพวกเขาได้ทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะข้อจำกัดด้านการเดินทาง โดยในขณะที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันกัน และเดินหน้าสู่การเติบโต งานนี้ก็ได้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการผลักดันธุรกิจสู่การเป็นผู้นำด้านอาหาร งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 นำเสนอแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผู้ให้บริการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง และทันท่วงที

ทางด้าน นายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายอย่างมากจากผลกระทบของโควิด-19 โดยที่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่างก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารที่สูง การขาดแคลนอาหาร ขยะจากเศษอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาด้านการผลิต งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ถือเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาและความท้าทายเหล่านี้ พร้อมทั้งผลักดันเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ และนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน”

ในงานปีนี้ มีการจัดประชุมสัมมนาในธีม Future Food Experience+ (FFE+) หรือประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดช่องว่างในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยนำข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงมาสู่ชุมชน การสัมมนาชุดนี้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) บริการด้านอาหาร (Foodservice) อาหารจากพืข (Plant-based) และ ความยั่งยืน (Sustainability) เวทีสัมมนานี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลัก ผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงสู่โอกาสใหม่ ๆ ทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยให้ผู้เล่น “ก้าวล้ำหน้า” และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงสินค้าได้แสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุดของพวกเขาบนเวที FFE+ เสริมให้ผู้ประกอบการมีบทบาทที่โดดเด่น ช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและดึงดูดความสนใจจากผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วมสัมมนา และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การจัดประชุมสัมมนาในธีม Future Food Experience+ (FFE+) ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม (วันแรกของการจัดงาน) พร้อมนำเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยในช่วงเช้าทาง Innova Market Insights พันธมิตรด้านข้อมูลของ THAIFEX – Anuga Asia จะนำเสนอเรื่องการควบรวม แนวโน้มอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พร้อมด้วยมุมมองเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี และสิ่งกระตุ้นสู่รสชาติใหม่ ๆ ในอาหาร ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ Innova Market Insights และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจได้ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดการสัมมนาในหัวข้อ Innova’s Top Ten Trends for 2022 เทรนด์ 10 อันดับแรก โดยการจัดอันดับของ Innova สำหรับปี 2565 ซึ่งจะเป็นการเปิดฉาก Future Food Experience+ เชื่อมโยงแนวคิด นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การเติบโตของอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต

โดยในช่วงช่วงบ่ายของวันเปิดงาน จะมีการสัมมนาหลักในหัวข้อ “SOS Presents: The Road to Zero Food Waste” ขับเคลื่อนการเดินหน้าสู่การจัดการเรื่องความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมอาหารระดับภูมิภาค งาน THAIFEX – Anuga Asia ร่วมมือกับ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance :SOS) เพื่อจัดการให้แน่ใจว่าจะไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งจากการจัดงานในครั้งนี้ โดยในช่วงท้ายของการจัดงาน มูลนิธิ SOS จะรวบรวมอาหารส่วนเกินทั้งหมดของผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า แจกจ่ายอาหารเหล่านั้นให้กับผู้ที่ต้องการ ไปสู่ชุมชนที่มีรายได้น้อย สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และที่พักอาศัยต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งภายใต้หัวข้อนี้จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่อุตสาหกรรมสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งนำไปสู่การฟื้นฟูของภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังตรงตามพันธกิจในการดูแลและปกป้องโลกและบรรเทาความหิวโหยให้กับผู้คนทั่วโลก

ในส่วนของงานในช่วงเย็น นำเสนอในหัวข้อ Start-up Showcase โดยมีผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าระดับภูมิภาค ผู้คว่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเติบโตเข้าร่วมเสวนาในเวที ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อผู้ประกอบการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต นอกจากนี้การสัมมนายังเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงคุณค่า เชื่อมต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมกับโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อได้โดยตรง โดยในปีนี้ มีการเปิดตัวแนะนำบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษประมาณ 25 แห่งภายในงาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้เข้าจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนแก่ผู้เข้าชมงาน นำสู่โอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน และนักลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุด มุ่งสู่การเติบโตในอนาคตที่โซน Start-up Showcase

งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 เริ่มจัดตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม คณะผู้จัดงานพร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าชมงานเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ของการจัดงาน ซึ่งจะช่วงส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมและพบกับโอกาสพิเศษทางธุรกิจอีกมากมาย โดยในวันที่สองของการจัดงาน จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางโดย พณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด นายแมธเธียส คูเปอร์ เข้าร่วมงานด้วย งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในทุกวันของการจัดงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต!

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2022 ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thaifex-anuga.com/en/ และรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานได้ที่ https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/