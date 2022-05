รพ. สมิติเวช คว้ารางวัลชนะเลิศ COVID Management initiative of the Year รับมือ และจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล จาก Healthcare Asia Awards 2022

คุณจิรัฐ จักร์พิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล COVID Management initiative of the Year จาก Healthcare Asia Awards 2022 องค์กรที่มีระบบการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม จากนโยบาย 4 ป้อง 1 ฉวย คือ ป้องงาน ป้องเงิน ป้องครัว ป้องคน เพื่อดูแลทุก Stakeholders และร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติไปได้ ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า ( Agile Organization of Value ) และสร้าง Community ให้แข็งแรง # เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่ รพ. สมิติเวช



รพ. สมิติเวชให้การป้องกัน รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว และเปิดศูนย์ Long COVID Center ขึ้นเพื่อให้การดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างถูกวิธีด้วยบริการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจการทำงานของหัวใจ ตรวจการอักเสบของร่างกาย การรักษาโดยการฟื้นฟูร่างกายให้ครบทุกด้าน ทั้งการฝึกหายใจ การออกกำลังกายเบาๆ การวัดระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล วัคซีน รวมถึงการเสริมสุขภาพในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพและวางแผนดูแลฟื้นฟูตัวเองต่อไป รวมถึงเพื่อให้อวัยวะต่างๆ และร่างกายกลับมาทำงานได้ดีขึ้น ทำกิจวัตรประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้วย