CMC ยิ้ม Cerocco บางนา 36 ยอดขายปัง! รับเปิดประเทศ ลุยเปิดตึกใหม่ เริ่ม 1.59 ล้านบาท

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ เผยว่า “CMC ไตรมาส 2/65 สดใสยิ้มโครงการ Cerocco บางนา 36 เปิดขายอาคารแรกหมดเกลี้ยง ปัง!รับข่าวดีจากการเปิดประเทศ เพื่อขอบคุณการตอบรับของลูกค้าที่ดีเกินคาดและมีมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด! ขอกลับมาเขย่าราคาคอนโด 8 ชั้นย่านบางนา เปิดให้จองอาคาร A เพิ่มรองรับความต้องการกลุ่ม Real Demand บางนา เทพารักษ์ แบริ่ง ในราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท พร้อมงัดโปรเด็ด! Buffet เลือกได้ตามใจคุณ ทั้งฟรีเฟอร์นิเจอร์* ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี* ซึ่งอาคาร A มี Facility ครบครัน รับเทรนด์ออนไลน์อย่าง Passion Studio Room ห้องแรงบันดาลใจของสายไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Steaming) พร้อมมี Co Living Space, Sauna และเชื่อมต่อกับ Facility ส่วนกลางได้อย่างสะดวกสบาย

โดยเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 มั่นใจจะกวาดยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าเปิดอาคารใหม่ถัดไปในเดือนหน้า

โครงการ Cerrocco Bangna 36 (ซีร็อคโค บางนา 36) คอนโดมิเนียม Low Rise 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 752 ยูนิต ตรงข้าม Central Plaza บางนา ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Moroccan คอนเซ็ปต์ “The Oasis Of Bangna” สัมผัสกลิ่นอายการอยู่อาศัยสไตล์รีสอร์ทในทุกวัน มีห้องพักแบบ 1 Bedroom ทุกยูนิตครัวปิดแยกส่วน ด้วยขนาดห้องเริ่มต้นที่ 25.26 – 37.82 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วย Facilities เติมเต็มทุกรูปแบบการใช้ชีวิต อาทิ Oasis Pool ขนาดใหญ่ว่ายจุใจ ยาว 25 เมตร, Smart Fitness, Co-Working Space, Co-living Space, Passion Studio Room, ระบบ Wireless Internet, Kids Pool & Jacuzzi, Sauna สะดวกทุกการเดินทางใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา MRT สถานีศรีเอี่ยม และทางด่วน 2 สาย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าของถนนบางนา-ตราด ทำให้เดินทางเข้าใจกลางเมืองได้สะดวกที่สำคัญใกล้กับโรงพยาบาลบางนา 1 และอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้า Central Plaza บางนา และ Big C บางนา รวมถึงใกล้ Mega บางนา, BITEC บางนา, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่, โรงพยาบาลเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษาชั้นนำทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะทยอยดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566