โรงแรมและรีสอร์ท เวสทิน ร่วมทีมกับ Strava เพื่อจูงใจให้ผู้ชื่นชอบ การออกกำลังกายในทุกระดับ ก้าวไปอีกขั้นในการเฉลิมฉลอง “วันวิ่งสากล”

รางวัลคะแนนแมริออท บอนวอย 20 ล้านคะแนนที่ให้ร่วมลุ้น เวสทินและ Strava

ได้เปิดตัวโปรแกรมแข่งขัน ‘RunWESTIN Challenge’ ตลอดทั้งเดือน ทั่วโลก เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

เบเธสด้า, แมริแลนด์ – แชมเปี้ยนของวันวิ่งสากล โรงแรมและรีสอร์ท เวสทิน หนึ่งในแบรนด์โรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย ทั้งหมด 30 แบรนด์และผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีประกาศร่วมผนึกกำลังกับ Strava แพลตฟอร์มโซเชียลสำหรับนักกีฬาและผู้ที่รักในการออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ สมาชิกแมริออท บอนวอย 500 คน จะมีโอกาสได้รับคะแนนสะสมถึงคนละ 40,000 คะแนน เมื่อร่วมแข่งขันวิ่ง RunWESTIN โดยมีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 1 เดือน โดยใช้

แอปพลิเคชัน Strava

ซึ่งในฐานะผู้นำแถวหน้าในธุรกิจการบริการที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของแขกผู้เข้าพัก โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์เวสทินได้สนับสนุนวันวิ่งสากลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี มอบประสบการณ์แก่แขกที่มาเข้าพักพร้อมกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนั้นเวสทินยังมีหลัก 6 ประการในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี ได้แก่ คือ หลับดี (Sleep Well) กินดี (Eat Well) เคลื่อนไหวดี (Move Well) รู้สึกดี (Feel Well) ทำงานดี (Work Well) และเล่นดี (Play Well) ซึ่งความร่วมมือกับ Strava ในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจากหนึ่งในหลัก 6 ประการของแบรนด์นั่นคือ เคลื่อนไหวดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของการมีสุขภาพดีในแนวคิดของแบรนด์เวสทิน

“ปรัชญาของเวสทินมีรากฐานมาจากการมุ่งที่จะสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเพิ่มพูนและดูแลสุขภาพในระหว่างเดินทาง เพื่อที่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันในแบบที่รู้สึกดีกว่า” เจนนิเฟอร์​ คอนเนล รองประธานเวสทินโรงแรมและรีสอร์ท และเป็น Distinctive Premium Brands ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ด้วยการที่แบรนด์ได้ยึดถือหลัก 6 ประการในการมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งสำคัญเสมอ และการร่วมมือที่สุดพิเศษกับ Strava ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะมอบประสบการณ์การมีสุขภาพที่ดีมาสู่กลุ่มผู้รักการออกกำลังกายทั่วโลกรวมถึงสมาชิกของแมริออท บอนวอย ทุกท่าน อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการออกกำลังกายอีกด้วย”

การแข่งขัน ‘RunWESTIN Challenge’

สมาชิกแมริออท บอนวอยที่ร่วมการแข่งขันนี้จะต้องออกกำลังกายครบ 10 ชั่วโมงด้วยการวิ่งภายในเดือนมิถุนายน นอกเหนือจากการออกกำลังกายในรูปแบบเดิม ทั้งการขี่จักรยาน วีลแชร์ และเดินป่า จะต้องเพิ่มการวิ่งเข้าไปด้วย โดยโจทย์ที่ให้ทำกิจกรรม 600 นาที หรือ 10 ชั่วโมงในภายหนึ่งเดือน อยู่ภายใต้คำแนะนำของ American Heart Association (สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา) ที่ระบุว่าควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที หรือประมาณ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อทำสำเร็จภายในสิ้นเดือนแล้ว สมาชิกทั้ง 500 คนจะได้รับการสุ่มเลือกเพื่อรับรางวัลแมริออท บอนวอย คนละ 40,000 คะแนน

จะร่วมแข่งขันอย่างไร

สมาชิกแมริออท บอนวอยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน RunWESTIN ได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม ทางแอปพลิเคชัน Strava การแข่งขันเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 23.59 น. ตามเวลาของแต่ละประเทศของผู้เข้าร่วมแข่งขัน สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ทุกเมื่อตลอดเดือนมิถุนายน และออกกำลังกายครบ 10 ชั่วโมงตลอดเดือนเพื่อมีสิทธิรับคะแนน 40,000 คะแนน

“Strava เชิญชวนให้นักกีฬาทุกแห่ง ค้นพบความสุขในการเคลื่อนไหว” เดวิด ลอร์ช Chief Revenue Officer ของ Strava กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ฉลองวันวิ่งโลกกับเวสทิน และสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกแมริออท บอนวอยทั่วโลก ให้มีความแอคทีฟด้วยการแข่งขันของ Strava ในเดือนมิถุนายนนี้”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีที่เวสทิน กรุณาเยี่ยมชมที่ www.westin.marriott.com และร่วมสนทนาผ่าน @westin และ #runwestin พร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Strava ได้ฟรี บนมือถือของท่าน ผ่านทาง App Store และค้นหา Strava หรือดาวน์โหลด Strava บน หน้าจอคอมพิวเตอร์ กรุณาไปที่ https://www.strava.com