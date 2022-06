ททท. ชวนชิลล์แบบสบ๊ายสบาย…ในงาน “สบายใจสไตล์จันท์” ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) จังหวัดจันทบุรี 10 – 12 มิ.ย. 65 เน้นเจาะกลุ่ม Music Lover , Food Lover กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สู่ภาคตะวันออกกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด จัดงาน “สบายใจสไตล์จันท์” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น. ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายหลักของการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับเสน่ห์เมืองจันทบุรี ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle เจาะกลุ่ม Music Lover กลุ่ม Food Lover กลุ่มผู้ชื่นชอบการทำกิจกรรมการแจ้ง (Outdoor Actives) กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

การจัดกิจกรรม “สบายใจสไตล์จันท์“ พร้อมตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคนี้ แบบ “สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก – East at Ease” ให้ครบรสชาติของการเดินทางแบบ สบ๊าย สบาย สายชิลล์ : เที่ยวทะเล สบายกาย , สบ๊าย สบาย สายเขียว : เที่ยวธรรมชาติ สบายตา และ สบ๊าย สบาย สายกิน : เที่ยวไปกินไป สบายพุง จึงนำมาสร้างสรรค์เป็น 5 โซนหลักภายในงาน คือ Café Mania เมืองสายหวาน รวบรวมคาเฟ่เก๋ไก๋สไตล์จันทบุรี และคาเฟ่ดังจากโลกโซเชียล Cozy Camping ดื่มด่ำกับบรรยากาศแคมปิ้งที่สบ๊ายสบาย พร้อมสัมผัสอาหารปิ้งย่าง อาหารฟิวชั่นจากทั่วประเทศ Chic on The Beach มุมเที่ยวทะเลสุดชิค พร้อมอาหารทะเลที่อร่อยจนต้องร้องขอชีวิต Creative Garden สวนสวยสร้างสรรค์ นำเสนอสวนผลไม้ของภาคตะวันออก อาหารประยุกต์จากผักผลไม้สมุนไพร และอาหารออร์แกนิค Chill Stage เวทีฟังดนตรีสบ๊ายสบายจากหลากหลายศิลปินสายชิลล์ อาทิ The Toys , Season Five , Polycat , เบล วริศรา , EASE

กิจกรรม “สบายใจสไตล์จันท์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ของภาครัฐ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสำหรับผู้เข้าชมงานพร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย ฟรี!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Comm Arts Production www.facebook.com/Commartsproduction #สบ๊ายสบายภาคตะวันออก #สบายใจสไตล์จันท์