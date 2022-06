Bitkub เข้าร่วมงาน Bangkok Naruemit Pride Parade สนับสนุนความหลากหลาย และร่วมผลักดัน ‘สมรสเท่าเทียม’

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะทำงานบางกอกไพรด์และเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ รวมถึงภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน จัดงาน Bangkok Naruemit Pride 2022 หรือ บางกอก นฤมิตไพรด์ งานไพรด์พาเหรดอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพฯ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลไพรด์พร้อมกับทั่วโลกเพื่อตระหนักถึงสิทธิที่ควรได้ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยขบวนพาเหรดเริ่มต้นเวลา 16.00 น. บริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก) และสิ้นสุดการเดินขบวน ณ ถนนสีลมซอย 2

“บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป” เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ตระหนักถึงแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียม โดยได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งตั้งจุดบริการน้ำดื่มและมอบ หมวก สเปรย์แอลกอฮอล ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ตัวแทนพนักงานจากกลุ่มบริษัทในเครือบิทคับได้ร่วมเดินพาเหรดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ (Pride Month) เพื่อผลักดันความเสมอภาคทั้งด้านสิทธิและโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ และสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกในการรณรงค์ต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นทางสังคมอย่างเท่าเทียม

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “องค์กรยุคใหม่ควรสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ให้โอกาสในการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่งกับทุกคนโดยปราศจากอคติในเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากอคติ โดยพนักงานไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สามารถทำงานได้ทุกตำแหน่ง ได้รับการปรับตำแหน่งและปรับเงินเดือนขึ้นตามความสามารถ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังควรเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงออกถึงตัวตนโดยไม่จำกัดการแต่งกายเพื่อเพิ่มความมั่นใจและทำให้พนักงานมีความสุขในการมาทำงานจากการได้มีอิสระมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น และผู้ประกอบการที่ดีควรมีส่วนช่วยผลักดันวาระทางสังคมที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกกลุ่มได้ เช่น การรณรงค์เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในเร็วๆนี้”

ด้าน น.ส.ชัญญา วิเศษศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดในครั้งนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

“บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จะมีการจัดกิจกรรมในเดือนไพรด์ตลอดทั้งเดือน และสนับสนุนการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบพื้นที่ ณ บิทคับ เอ็ม โซเชียล บริเวณชั้น 9 อาคารเดอะ เฮลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอมควอเทียร์ ภายใต้ชื่องาน Pride Voice @ Bitkub M Social ในวันที่ 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงและขับเคลื่อนสวัสดิการของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน สถานประกอบการ และทุกมิติในสังคม โดยได้รับเกียรติจากผู้จัดการประกวด และผู้ชนะการประกวดเวที Universe Is U เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงนักการเมือง นักวิชาการ ศิลปินดารา และผู้เคลื่อนไหวทางสังคม ดังที่ได้แรงบันดาลใจจากคำตอบของคุณเน็ต วงศ์สถิตย์ ชัยเนตร ผู้ชนะ Universe Is U 2022 ว่า “ให้โอกาส ให้ความเท่าเทียม” และจะมีการนำภาพผู้ชนะ Universe Is U 2022 และ Bitkub ICON ที่ประกาศตัวและสนับสนุน LGBTQIA+ ภายใต้แนวคิด ‘Unleash The Power Of Change’ ขึ้นบิลบอร์ดดิจิทัลทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทางบิทคับ ยังมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่เป็น LGBTQIA+ อาทิ การให้วันลาผ่าตัดหน้าอก การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ การผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดเปลี่ยนกล่องเสียง ได้อย่างน้อย 10 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตรฤกษ์) หรือใช้วันลาอื่นๆเพิ่มเติมได้ โดยได้รับเงินเดือนค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลา รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้เกิดการบุลลี่ในที่ทำงาน”

สำหรับงาน บางกอก นฤมิตไพรด์ แบ่งขบวนพาเหรดออกเป็น 6 เฉดสีตามความหมายของธงสีรุ้งทั้ง 6 เฉด ซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สากลของความแตกต่างหลากหลายเรื่องเพศ ระหว่างทางมีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมือง ดารานักแสดง สื่อมวลชน ผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ และบุคคลสาธารณะ เข้าร่วม อาทิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก (แม่ปุ้ย TPN), ทีม Miss Universe Thailand, ทีม Univers is U, Drag Community ,คุณภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน K-Otic), มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi), มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (SWING) เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมทั้งขบวนกว่า 2,000 คน