“ฟรานเชสโก ทริสตาโน” (Francesco Tristano) นักเปียโนดาวรุ่งชาวลักเซมเบิร์ก ร่วมกับวงดนตรีรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) เปิดการแสดงในกรุงเทพ

ความสามารถที่พิเศษสุดที่ “ฟรานเชสโก ทริสตาโน” (Francesco Tristano) จะนำมาแสดงที่กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดแสดงทัวร์ทั่วโลกเพื่อโปรโมตอัลบั้มใหม่ของเขา On Early Music (โซนี่ คลาสสิคัล) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ โดยฟรานเชสโก จะเปิดการแสดง 3 โชว์ ที่แตกต่างและไม่ควรพลาด สำหรับทั้งแฟนๆ ทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงอิเล็กทรอนิก โดยเริ่มด้วย การแสดง Piano 2.0 ณ อาคาร AUA ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนยายน ตามด้วยการแสดง Electronic live set ที่ Bangkok Island ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ก่อนจะส่งท้ายการเยี่ยมเยียนกรุงเทพฯ ของเขาในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ด้วยคอนเสิร์ต On Early Music ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับวงดนตรีรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO)

การแสดงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของรายการแสดงดนตรีของกรุงเทพฯ ในเดือนหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย

ฟรานเชสโก ทริสตาโน เกิดที่ลักเซมเบิร์ก เขาฝึกเป็นนักเปียโนเพลงคลาสสิกที่โรงเรียน Juilliard ที่มีชื่อเสียงในแมนฮัตตัน โดยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กในช่วงปลายทศวรรษที่ 90 ซึ่งความความหลงใหลในโทนเสียงที่สะอาดและจังหวะเร้าใจของเพลงเทคโนของเขาได้เริ่มต้นขึ้น ความต้องการที่จะรวมความรักในการเล่นเปียโนคลาสสิกเข้ากับแนวเพลงอิเล็กโทรนิกา นำมาสู่คอนเสิร์ตเปิดตัวในชื่อ Not For Piano ในปี 2007 โดยคอนเสิร์ตนี้เขาได้เล่นคัฟเวอร์ดนตรีเฮาส์แบบดีทรอยต์ซึ่งเป็นไอคอนิก และเพลงเทค โน รวมทั้งเพลงคลาสสิก Strings of Life โดยเดอร์ริก เมย์ (Derrick May)

“ด้วยความจริงที่ว่า ขนาดเพลงของ Bach ยังสามารถใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงหรือซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) เล่นได้อย่างไพเราะจับใจ แล้วทำไมเพลงของคาร์ล เครก หรือเดอร์ริก เมย์ จะไม่ไพเราะเมื่อเล่นด้วยเปียโนเหมือนกันล่ะ” ทริสตาโน ตั้งข้อสังเกต ความโด่งดังของทริสตาโน เกิดขึ้นเมื่อปี 2011 เมื่อเขาเซ็นสัญญากับค่าย Deutsche Grammophon ซึ่งเขาร่วมอัดเสียง 3 เพลง โดยได้แรงบันดาลใจจากการขึ้นเป็นนักเปียโนในคอนเสิร์ตที่โด่งดังทั่วโลก ได้แก่ Bach/Cage (2011), Long Walk (2012) และ Scandale (2014) ซึ่งเขาอัดเสียงร่วมกับ อลิซ ซารา ออต

ในปี 2017 ฟรานเชสโก ทริสตาโน เริ่มการทำงานร่วมกับโซนี่ คลาสสิคัล โดยมุ่งไปที่ความพยายามผลิตผลงานของตัวเองในเฟสใหม่ในฐานะศิลปินเจ้าของเพลง เขาผู้ขึ้นชื่อว่าเป็น เจ้าแห่งการทดลองในด้านเสียงเพลง ได้ทำการผสมผสานความสมบูรณ์แบบของเปียโน และเสียงกึกก้องกัมปนาทของอิเล็กโทรนิกเข้าด้วยกัน งานของทริสตาโน พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และท้าทายความคาดหวังของโลกดนตรี และด้วยความทุ่มเทที่เขามีให้กับนวัตกรรมทางดนตรี ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเปียโนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวันนี้ เป็นเรื่องยากที่จะหาศิลปินเพลงคลาสสิกที่ได้อิทธิพลทั้งจาก Bach และ Daft Punk สำหรับทริสตาโน เขามองว่าการแบ่งประเภทของเพลง ถือเป็นข้อจำกัดทางดนตรีมากจนเกินไป

เพลงใหม่จากชุด On Early Music เป็นสัญญาณว่าทริสตาโน ได้กลับมาหาผู้เป็นแบบอย่างทางดนตรีในช่วงเริ่มต้นอาชีพของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาเป็นพิเศษ ซึ่งสอดประสานอยู่ในผลงานแต่งเพลงดั้งเดิมของเขา คืองานจากผู้ประพันธ์เพลง และนักออร์แกนชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่บางคน เช่น ออร์แลนโด กิบบอนส์, จอห์น บูล, และปีเตอร์ ฟิลลิปส์ และหนึ่งในแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ของทริสตาโน คือนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียน Girolamo Frescobaldi อย่างไรก็ตาม งานเพลงในชุด On Early Music ไม่ได้เป็นการอุทิศให้แก่ผู้เป็นแบบอย่างของเขาเท่านั้น แต่ยังให้ความสดใหม่ ความร่วมสมัย ซึ่งต้องขอบคุณความเยี่ยมยอดของโปรดักชั่น และความเป็นมืออาชีพของสตูดิโอ รวมถึงมุมมองที่เฉียบคมในรายละเอียดต่างๆ

สำหรับการแสดง Piano 2.0 ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเขานี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกับยามาฮ่า โดยทริสตาโน จะเพิ่มความซับซ้อนของความเป็นมินิมัลลิสต์ที่มีมนต์ขลังให้กับเพลงยุคเรอเนซองส์ และบาโร้ค โดยใช้เครื่องมือในการแสดงซีเควนเซอร์ และซินทิไซเซอร์ที่ทันสมัยล่าสุด

ซื้อบัตรเข้าชมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอนเสิร์ต ที่อาคารเอยูเอ (สำหรับการแสดง Piano 2.0 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน) และที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สำหรับการแสดง On Early Music วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน) ได้ที่ rbso@bangkoksymphony.org หรือ 02 255 6617-18/ 02 255 9191-2

คอนเสิร์ตสนับสนุนโดย Cargolux, King Power, Siam Music Yamaha, B. Grimm, Indorama Ventures, Paul Wurth, Muang Thai Insurance, Villeroy & Boch, Rotarex, SET และ OSM.