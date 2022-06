OPPO เปิดตัวโครงการ Renovators Emerging Artists 2022 ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ทั่วโลกให้สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านศิลปะและเทคโนโลยี

9 มิถุนายน 2565 กรุงเทพฯ – แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก OPPO ประกาศเปิดตัวโครงการ OPPO Renovators Emerging Artists รุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการ เชิญชวนนักสร้างสรรค์มืออาชีพ ตลอดจนนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันศิลปะและการออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานสหวิทยาการที่มุ่งเน้นการผสมผสานของศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยมี Brand proposition ล่าสุดของ OPPO อย่าง “Inspiration Ahead” และจิตวิญญาณของ “Youth Inspiration” จาก Reno series เป็นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ที่มีความสามารถได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในจุดที่เทคโนโลยีและศิลปะสามารถมาบรรจบกันอย่างลงตัว

หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานมา 3 ปีติดต่อกัน OPPO ได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนำในกว่า 230 เมือง และมากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน มีศิลปินเกือบหมื่นคนที่เข้าร่วมในโครงการ และโครงการที่โดดเด่นหลายโครงการยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยได้รับการสนับสนุนจาก OPPO

William LiuVice President and President of Global Marketing at OPPO และผู้ริเริ่มโครงการ Renovators กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการฝึกฝนในด้านศิลปะและการออกแบบในอนาคตผ่าน OPPO Renovators เราต้องการสนับสนุนให้ครีเอเตอร์รุ่นเยาว์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ของการบูรณาการเทคโนโลยีและศิลปะ ได้มีส่วนในการสนับสนุนการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยพลังแห่งนวัตกรรม”

ประเภทการประกวด ‘Future Renovators’ และ ‘Brand Renovators’ แสวงหางานศิลปะที่สร้างสรรค์การมาบรรจบกันของศิลปะและเทคโนโลยี

Renovators 2022 ยังคงมุ่งเน้นไปที่แนวคิด “ศิลปะ + เทคโนโลยี” โดยเชิญศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกให้ส่งงานศิลปะของตัวเองภายใต้ 2 ประเภทการประกวด ได้แก่ Future Renovators และ Brand Renovators โดยงานศิลปะที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงผู้ริเริ่มโครงการ Renovators รองคณบดี School of Intermedia Art (SIMA) ที่ China Academy of Art ศิลปินที่มีชื่อเสียง และภัณฑารักษ์ Dajuin Yao นักแอนิเมชั่นและภัณฑารักษ์ศิลปะร่วมสมัย และโปรดิวเซอร์ Gerben Schermer และภัณฑารักษ์อิสระ และศาสตราจารย์จาก Kyoto University of the Arts ศาสตราจารย์ Takahiro Kaneshima

ประเภท Future Renovators มอบพื้นที่อันกว้างขวางสำหรับอิสระในการสร้างสรรค์ต่างๆ โดยส่งเสริมให้ครีเอเตอร์แก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ เช่น smart living ความยั่งยืน วัสดุใหม่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว นวัตกรรมมัลติมีเดีย การเชื่อมต่อ และอื่นๆ

ประเภท Brand Renovators มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการส่งงานศิลปะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแบรนด์ OPPO ครีเอเตอร์ที่เข้าร่วมในประเภท Brand Renovators จะสามารถเลือกรูปแบบการส่งผลงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ — Reno Artwork และ Ollie IP’s Application Design

สำหรับแบบ Reno Artwork ผู้เข้าร่วมสามารถส่งไอเดียที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด การออกแบบ หรือแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟน OPPO Reno series ส่วนแบบ Ollie IP’s Application Design จะให้ผู้เข้าร่วมคิดค้นวิธีสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการใช้มาสคอตของ OPPO, Ollie หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยน Ollie ใหม่ทั้งหมด

โดย Future Renovators[1] หรือ Brand Renovators[2] ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบของการส่งผลงาน สื่อศิลปะทุกประเภทสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน OPPO กำลังสร้างชุมชนระดับโลกสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและเติบโต

เพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของ “Youth Inspiration” โครงการ OPPO Renovators จึงมีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสสำหรับนักสร้างสรรค์งานศิลปะรุ่นเยาว์และผู้ชื่นชอบงานศิลปะทั่วโลกในการทดสอบทักษะของตัวเอง โดยการสร้างชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เติบโตอย่างมืออาชีพ และเข้าถึงผู้ชมจากนานาประเทศ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับรางวัลและผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 100,000 หยวน (หรือราวๆ 500,000 บาท) รวมถึงโอกาสในการแสดงผลงานผ่านแพลตฟอร์มระดับสากล เช่น London Design Festival และ OPPO INNO Day นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่โดดเด่นจะได้ทำความรู้จักกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และโอกาสในการทำงานกับ OPPO ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อหลักของ OPPO ในการเสริมพลังนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและศิลปะในหมู่นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ทั่วโลก

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของ OPPO Renovators 2022 ที่ www.oppo.com/en/events/renovators/ โดยงานศิลปะทั้งหมดจะต้องส่งผลงานเข้ามาก่อนเวลา 23:00 น ของวันที่ 18 สิงหาคม 2022 จึงจะมีสิทธิ โดยจะประกาศรางวัลชนะเลิศก่อนเวลา 23:00 น. ในวันที่ 8 กันยายน 2022

[1] รูปแบบของการส่งผลงาน ของ Future Renovators รวมถึงแต่ไม่จำกัด: การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม, ประสบการณ์เชิงโต้ตอบ, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ, งานศิลปะสื่อดิจิทัล, ศิลปะการจัดวาง, การออกแบบวัสดุ, ศิลปะการสร้างหุ่นยนต์ ฯลฯ

[2] รูปแบบของการส่งผลงาน ของ Brand Renovators รวมถึงแต่ไม่จำกัด: วิดีโอ แอนิเมชั่น ภาพวาด การออกแบบกราฟิก รูปภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ