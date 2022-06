ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลจากเวทีระดับสากล The Global Economics Awards 2022

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้แก่ รางวัล Best Emerging CEO ซึ่งมอบให้กับนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความโดดเด่นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารงาน และรางวัล Best Investor Relations Company สำหรับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่สื่อสารกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัล The Global Economics Awards 2022 นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน