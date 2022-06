“เบนซ์ไพรม์มัส” เร่งเปิดตลาดรถไฟฟ้า ชูธุรกิจเติบโตควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม ประเดิมมอบ The new EQS รายแรก แก่ผู้บริหาร ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

“เบนซ์ไพรม์มัส” เร่งเปิดตลาดรถไฟฟ้าในไทย ชูธุรกิจเติบโตควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม หลังไทยเผชิญวิกฤติน้ำมันแพง ส่งผลผู้บริโภคแห่จองรถไฟฟ้าเพิ่ม ประเดิมมอบ The new EQS รายแรก ให้แก่ “นลิน วนาสิน” ผู้บริหาร ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา “นลิน วนาสิน” กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า Mercedes-EQS 450+ AMG Premium คันแรกที่จำหน่ายจากโชว์รูมและศูนย์บริการ “เบนซ์ไพรม์มัส” โดยมี “ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ” ประธาน, “จิระพล รุจิวิพัฒน์” กรรมการผู้จัดการ และ “ศราวิช ไชยมังกร” ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมส่งมอบรถยนต์รุ่นดังกล่าว พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหาร “เบนซ์ไพรม์มัส” ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ Mercedes-EQ”

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่น The new EQS 450+ AMG Premium ราคา 8,570,000 บาท กับรุ่น The new EQS 450+ Edition 1 ราคา 8,780,000 บาท ทำให้ได้รับกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยดำเนินการส่งมอบรถดังกล่าวให้แก่ “เบนซ์ไพรม์มัส” ซึ่งเป็นดีลเลอร์ Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการ เรียบร้อยแล้วนั้น ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างยอดขายให้แก่เราได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสนวตกรรมยานยนต์ ที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีระดับสูงของ The new EQS อย่างใกล้ชิด ทำให้ความมั่นใจและตัดสินใจในการเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น

ผนวกกับปัจจุบัน ปัญหาราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รถไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญของผู้บริโภค เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ตลาดรถไฟฟ้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ล่าสุด “เบนซ์ไพรม์มัส” ได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในรุ่น The new EQS 450+ AMG Premium สีขาว รายแรกของโชว์รูมและศูนย์บริการของเรา ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ “นลิน วนาสิน” กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาและดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นและใจใส่ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

และการเลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ ไม่ใช่เป็นการเลือกซื้อตามแฟชั่น หรือกระแสนิยม แต่เป็นการซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน รถคันนี้วิ่งได้ไกลถึง 700 กว่า กม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และที่ชอบมากสุด คือ เป็นรถไฟฟ้า 100% ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในระยะยาวดีขึ้น ทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงพยาบาลเรา” นลิน วนาสิน กล่าว

ด้าน นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด เปิดเผยว่า Mercedes-EQ เป็นยานยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่ โดดเด่นทั้งการออกแบบแพลตฟอร์ม ขุมพลังไฟฟ้า และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทาง “เบนซ์ไพรม์มัส” จึงได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดแสดงรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ พร้อมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดควบคู่ความพึงพอใจสูงสุด โดยทีมงานดังกล่าวจะได้รับการอบรมในหลักสูตรตามมาตรฐานของ “เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)” โดยมุ่งเสริมการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยำ

ด้านบริการหลังการขาย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ และเพิ่มความชำนาญในการซ่อมบำรุงรถยนต์ Mercedes-EQ ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานทุกคนได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก MBTH พร้อมเพิ่มความพิเศษ ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิควิเคราะห์ ที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์โดยตรง ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเทคนิครถยนต์โดยเฉพาะ ส่งผลทำให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างแม่นำและถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลา และทำให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

