กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลียและออสเทรด จัดงาน “Taste of Australia 2022”

กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย และ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) จัดงาน “Taste of Australia 2022” (เทสต์ ออฟ ออสเตรเลีย) ชวนสัมผัสรสชาติระดับเวิลด์คลาส ครั้งแรกในไทยกับ ‘วินเทจ บีฟ’ เนื้อวัวสายพันธุ์กาลิเซียน และ‘ปลาฮาปุกุ’ วัตถุดิบขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย พร้อมคัดสรรสินค้าชั้นเลิศอีกมากมายมาให้เลือกลิ้มลองความอร่อย ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

เพื่อตอกย้ำความเป็น World Class Gourmet Destination ศูนย์รวมอาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศระดับโลก กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลียและสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) จัดงาน “Taste of Australia 2022” คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ขึ้นชื่อจากประเทศออสเตรเลีย กว่า 300 รายการ มาให้ได้สัมผัสความอร่อย โดยในพิธีเปิดงาน (14 มิ.ย. 65) ได้รับเกียรติจาก ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ ว่าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณไมเคิล เฮลเลแมน ทูตพาณิชย์อาวุโสและอัครราชทูตที่ปรึกษา (การพาณิชย์) ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน และในโอกาสนี้ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ ได้แนะนำวัตถุดิบขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย ที่นำมาเผยโฉมครั้งแรกภายในงาน อย่าง ‘วินเทจ บีฟ’ เนื้อวัวสายพันธุ์กาลิเซียน ซึ่งเป็นวัวที่มีความแข็งแรง สุขภาพดี ถูกเลี้ยงด้วยหญ้าตามธรรมชาติ ปลอดฮอร์โมน นานกว่า 50-60 เดือน ทำให้ได้เนื้อที่มีความเข้มข้น แต่รสสัมผัสนุ่มนวล จากไขมันลายหินอ่อนที่แทรกอยู่ในเนื้อ และ ‘ปลาฮาปุกุ’ มีลักษณะคล้ายกับปลาเก๋า ถูกพบมากในแนวปะการังนอกชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลีย พร้อมกันนี้ยังร่วมปรุงเมนูพิเศษ ‘Grilled T Bone With Sautéed Mix Vegetables And Green Sauce’ (กริลทีโบนเสิร์ฟคู่กับผัดผักรวมและซอสชูมิชูรี่) และเมนู ‘Seared fish in lemon sauce and spinach’ (ปลาฮาปุกุทอดซอสเลมอนและผักโขม) ร่วมกับ เชฟซิโมเน บิอานชี (Chef Bianchi Simone) ให้แขกภายในงานได้ลิ้มลองรสชาติ

ด้าน คุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Ms. Ploychompu Umphuj; Vice President – Merchandising (Gourmet Market), The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “สำหรับการจัดงาน Taste of Australia ถือเป็นความตั้งใจของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สถานทูตออสเตรเลีย และ ออสเทรด ที่ต้องการส่งมอบและประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยในแบบออสเตรเลียขนานแท้ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซึ่งนอกจากวัตถุดิบไฮไลท์อย่าง ‘วินเทจ บีฟ’ และ ‘ปลาฮาปุกุ’ แล้ว ภายในงานยังพร้อมเสิร์ฟวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่คัดสรรอย่างดีที่สุดจากประเทศออสเตรเลียอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบอาหารทะเลและเนื้อชั้นเลิศ อาทิ ปลาแซลมอนสายพันธุ์แทสมาเนีย, ปลาเยลโล่เทล คิงฟิช, หอยแมลงภู่ออสเตรเลีย, เนื้อเอโบนีไพรม์แบล็คแองกัส, BASS STRAIT PURE SOUTHERN BEEF เนื้อวัวจากตอนใต้ของออสเตรเลียที่เลี้ยงด้วยหญ้า ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์, เนื้อแกะพรีเมียม ที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่มีหญ้าเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและอากาศสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลก, ผลไม้และผักต่าง ๆ อาทิ องุ่นเขียวไร้เมล็ด, องุ่นแดงไร้เมล็ด, ส้มแมนดารินสายพันธุ์ต่างๆ, กีวี, ผักโขม, แครอท, บีทรูทต้มสุก, บร็อคโคลินี่, ผักเคล, ดอกกะหล่ำสีม่วง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น เลกโกส์ เพสโต้ ซอสใบโหระพา แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง จากออสเตรเลีย เพสโต้ ซอสใบโหระพา สำเร็จรูปพร้อมทาน สามารถนำมาคลุกเส้นพาสต้าต้มสุกพร้อมทานได้ทันที, ฟาร์เมอร์ยูเนียน กรีกโยเกิร์ต โพรไบโอติก ช่วยในการขับถ่ายและการดูดซึมสารอาหาร ช่วยลดอาการท้องผูกและท้องเสีย แหล่งของแคลเซียมและโปรตีน ปราศจากน้ำตาล, เส้นสปาเก็ตตี้พร้อมปรุง ซาน รีโม สปาเก็ตตี้ สูตรสุกเร็ว 3 นาที ผลิตจาก แป้งสาลีดูรัมวีท 100% ไม่มีการฟอกสีไม่แต่งกลิ่น, ไม่เติมสี และไม่ใส่สารกันบูด ง่าย สะดวกและรวดเร็ว,เพียวฮาร์เวสท์ น้ำนมอัลมอนด์ ออร์แกนิก, ผงชาสำเร็จรูป มาดูร่า อิงลิชเบรกฟาสต์ใบชาดำ, แซนนิทาเรียม ธัญพืชอบกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย, นมผงสำหรับเด็ก แบรนด์ ViPlus, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายโดยใช้สารกัดจากธรรมชาติ แบรนด์ Grants of Australia และอีกมากมาย”

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายเมนูอาหารพร้อมทานที่สามารถเลือกอร่อยได้ทันที อาทิ Truffle Salmon Carpaccio, Sashimi Mixed, White Wine Blue Mussel, Tuna Tataki ฯลฯ พร้อมกันนี้ยังมีเมนูสุดพิเศษ Pesto Crusted T-Bone Steak (ทีโบนสเต๊กกับซอสเพสโต้ครัชท์) จาก You Hunt We Cook ซึ่งเมนูนี้ใช้ วินเทจ บีฟ เนื้อวัวสายพันธุ์กาลิเซียน เป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์ความอร่อย และสำหรับลูกค้าที่ต้องการลิ้มลองความอร่อยของวัตถุดิบต่าง ๆ ภายในงาน สามารถเลือกซื้อและนำวัตถุดิบมาที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cook ให้เชฟมืออาชีพระดับกูร์เมต์ แนะนำตลอดจนรังสรรค์เมนูให้ตามที่ต้องการได้อีกด้วย

ร่วมสัมผัสรสชาติความอร่อยจากหลากหลายวัตถุดิบชั้นเลิศของประเทศออสเตรเลีย ในงาน “Taste of Australia 2022” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Gourmet Market Thailand