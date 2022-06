‘แพคริม’ จัดฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัว e-book, VDO ความสำเร็จจาก 30 ผู้นำ พร้อมเชิญ CEO แฟรงคลินโควีย์ ผ่านการไลฟ์สดจาก Salt Lake City สหรัฐฯ

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ‘แพคริม กรุ๊ป’ (Porntip Iyimapun, Founder & CEO of PacRim Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำและขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้องค์กรชั้นนำของไทย กล่าวว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ‘แพคริม’ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำ 30 ท่านที่เป็นแบบอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่าง ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ราชการ และการศึกษา เพื่อแบ่งปันหลักการ แนวคิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติทางด้านความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำรุ่นต่อไปและประชาชนโดยทั่วไป จัดทำในรูปแบบของ e-book และวิดีโอ ภายใต้ชื่อธีม ‘Decoding the Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders’

“เป็นเวลา 3 ทศวรรษที่ ‘แพคริม’ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 แห่งให้ร่วมพัฒนาผู้นำและองค์กร ขับเคลื่อนอัตราเร่งของการทรานส์ฟอร์ม และสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ จนเราสามารถบรรลุภารกิจในการร่วมสร้างคนดี คนเก่งให้กับสังคมไทยจำนวน 1 ล้านคนสำเร็จตั้งแต่เมื่อปี 2563”

“และวันนี้เราได้รับเกียรติจาก 30 ผู้นำ ที่เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการเดินของการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำของแต่ละท่าน ทั้งในมุมของการนำตนเอง นำทีมงาน และนำองค์กร (Lead Self, Lead Team, Lead Organization) ทั้งในช่วงเวลาที่ดี และช่วงเวลาวิกฤต เพื่อส่งต่อประสบการณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่ผู้นำรุ่นต่อไปในอนาคต” คุณพรทิพย์กล่าว

โดยจะเปิดตัว e-book และวิดีโอดังในงาน PacRim’s Leadership Forum ‘Decoding the Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders’ ที่จะจัดขึ้นในวาระครบรอบ 30 ปีของ ‘แพคริม’ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ทาง Zoom แอพพลิเคชัน

“ไฮไลท์อีกอันหนึ่งในงานคือ มร.พอล วอล์คเกอร์ (Paul Walker) ซีอีโอ ‘แฟรงคลิน โควีย์’ (FranklinCovey) บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่มีเครือข่าย 160 ประเทศ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลกมากมาย จะมาให้มุมมองในระดับโกลบอลด้านแนวทางการพัฒนาผู้นำรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งบทเรียนจากโควิด-19 ผ่านการสัมภาษณ์สดจาก Salt Lake City, สหรัฐฯ”

นอกจากนี้ ‘แพคริม’ ยังจะมี Special Contribution Programs มอบให้เป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำหรับ 3 กลุ่มบุคคลสำคัญที่มีบทบาทช่วยสร้างการเจริญเติบโตและความยั่งยืนให้กับองค์กรและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ได้แก่ 1.ผู้บริหารองค์กร 2.ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 3.ผู้นำสถาบันการศึกษา และจะมีการจัดงานสัมมนาต่อเนื่องอีก 3 ครั้งภายในปีนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน PacRim’s Leadership Forum “Decoding the Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders” สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.30years.pacrimgroup.com/ (ไม่มีค่าใช้จ่าย, รับจำนวนจำกัด)

เกี่ยวกับแพคริม

‘แพคริม’ www.pacrimgroup.com มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ขององค์กร เพื่อปรับอัตราเร่งการทรานส์ฟอร์มและเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ เราเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการพัฒนาผู้นำและการปรับวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 แห่งในประเทศไทย ในตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมทีมที่ปรึกษามืออาชีพ คอนเทนต์ เทคโนโลยี และเครือข่ายจากพันธมิตรในระดับโลกของเราที่ครอบคลุมกว่า 160 ประเทศ