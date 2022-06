Bitkub Chain ร่วมกับ Yes Token ผนึก Buzzebees ดึง CRM ระดับประเทศสู่โลก Blockchain และ Digital Assets พร้อมเปิดตัวแคมเปญใช้คะแนนแลก YES Token

กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2565 – บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย และ ผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ร่วมกับ YES Token (เยส โทเคน) โทเคนที่สามารถใช้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ครั้งแรกในไทย ประกาศความร่วมมือกับ Buzzebees (บัซซี่บีส์) ผู้นำในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน Loyalty Program & CRM โดยครองสัดส่วนการตลาดในประเทศไทยกว่า 90% เปิดดีลครั้งยิ่งใหญ่เขย่าวงการ Loyalty Point เปิดตัวแคมเปญ “แลกคะแนนเป็น YES Token” เชื่อมบัญชีผู้สะสมแต้มกับร้านค้าและบริการที่อยู่ภายใต้ระบบของ Buzeebees กว่า 90 ล้านบัญชี เข้าสู่โลกคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย YES Token บน Bitkub NEXT หรือแลกสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

YES Token เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท เยส เอ็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด รวมถึงพันธมิตรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแถวหน้าของประเทศไทยอย่าง บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด และ บริษัท เวลธิเทคฟิน จำกัด ผู้ถือครองเหรียญ YES สามารถนำไปใช้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม www.ยืมมั้ย.digital แพลตฟอร์มให้บริการยืมสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี CeDeFi สุดล้ำ รวมถึงการยืม NFT และสิ่งของในโลกจริง, การแลกสิทธิ์ในร้านค้าที่ร่วมรายการ และแคมเปญให้คนเข้ามาร่วมสนุกโดยทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ อีกมากมายในอนาคต โดยหลังจากนี้มีแผนพัฒนาเหรียญ YES ให้เป็นเหรียญที่สามารถโหวต และมีสิทธิ์ในระบบการเทรดได้อย่างโปร่งใส (Governance Function) ในอนาคต

สำหรับ Buzzebees นับเป็นผู้ครองตลาดอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 90% ในด้านการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดหาสิทธิประโยชน์บนดิจิทัลแบบครบวงจร (CRM Privilege Platform) ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) และลูกค้าขนาดย่อม (Retail) เพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสำหรับลูกค้า ปัจจุบัน Buzzebees มีผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 90 ล้านบัญชี ส่งมอบสิทธิพิเศษและของรางวัลต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับลูกค้ามากกว่า 20 ล้านรางวัลต่อเดือน รวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรระดับชั้นนำ อาทิ LINE, Samsung, PTT, Nestle, Unilever, Mead Johnson, CP, AirAsia, Grab , Citibank, AIA, PepsiCo, Tesco และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ อีกกว่า 300 องค์กร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ลูกค้าที่สะสมคะแนนของ Buzzebees สามารถนำ YES Token ไปใช้งานต่อได้บน “Bitkub NEXT” (บิทคับเน็กซ์) กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Wallet) ของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติในด้านการทำธุรกรรมและเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) หรือ Non-Fungible Token (NFTs) และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ไม่มีตัวกลาง (Decentralised Application หรือ Dapps) เช่น NFTs Marketplace, DeFi อีกด้วย



“YES Token บนกระดานเทรด ยืมมั้ยบล็อกเชน นับเป็น Fintech บน Bitkub Chain ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้วงการคริปโตฯ ไทย ผู้ถือครองเหรียญ YES Token สามารถใช้เพื่อยืมสินทรัพย์ดิจิทัล แลกสิทธิ์ในร้านค้าที่ร่วมรายการ อีกทั้งการถือเหรียญ YES จะสามารถทำกำไรได้อนาคตเมื่อราคาเหรียญมีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้กับ Buzzebees ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม CRM Privilege Platform ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ จะทำให้ผู้ใช้บริการสะสมคะแนนจากระบบสมาชิกร้านค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีมากถึง 90 ล้านบัญชีเข้าถึงโลกดิจิทัลได้ง่ายขึ้น โดยใช้คะแนนนำมาแลกเป็น YES Token เพื่อนำไปต่อยอดการใช้งาน ส่งผลให้อีโคซิสเท็มของทั้ง YES และ Buzzebees แข็งแกร่งมากขึ้น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเรา ที่จะทำให้ YES Token เป็นมากกว่าแค่เหรียญที่มีไว้เพื่อเกร็งกำไร แต่สามารถใช้งานได้ในโลกชีวิตจริงอีกด้วย เรามั่นใจว่า การร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงประสบการณ์ลูกค้าจากหลายช่องทางเข้าด้วยกัน และมอบเป็นรางวัลที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน” นายสุทธิเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เยส เอ็กซ์ เทคโนโลยี จำกัดกล่าว