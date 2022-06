คอโฟล์คยุค 60 เตรียมเซอไพรส์ ปลัดแป๋ง-สมใจนึก จัดให้ The Brothers Four Concert คัมแบคอีกครั้ง

ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆ ของนักฟังเพลงวัยเก๋าแห่งยุค 60 ที่จะได้ลุ้นกันจนแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วว่า ปลัดแป๋ง-สมใจนึก เองตระกูล จะเชิญใครจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ได้คลายเหงากัน หลังจากที่ทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2557 ได้เคยพาศิลปินระดับแถวหน้า อาทิ The Platter , Johnny Tillotson & Brian Hyland , The Drifter , Jimmy Clanton และล่าสุด Brian Hylan ที่ควงคู่มากับ Peggy March ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นนักร้องในยุค 60 ระดับอมตะนิรันดร์กาลทั้งสิ้น ที่เคยมาเปิดการแสดงไปแล้ว เพิ่งจะต้องมาห่างหายกันไปถึง 2 ปีเต็มเพราะติดช่วงโควิด

และในปี 2565 นี้ บรรดามิตรรักแฟนเพลงก็จะได้พบกับการกลับมาเป็นครั้งที่สอง ของศิลปินระดับตำนาน THE BROTHERS FOUR ซึ่งจะมาให้ความสุข ความสนุกสนาน กับเพลงเพราะๆ ของพวกเค้ามากมาย อาทิเช่น Try to Remember , Puff (The Magic Dragon) , 500 Miles และที่ขาดไม่ได้คือสุดยอดเพลงฮิตอย่าง Greenfield นั่นเอง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผู้ชมจะได้ฟังเพลงฮิตตลอดกาลอัดแน่นกว่า 2 ชั่วโมงเต็ม

ซึ่งพอรู้ข่าวว่าศิลปินระดับตำนานจะมาเมืองไทย สามหนุ่มผู้มีดนตรีในหัวใจจากสามบริษัทยักษ์ใหญ่ นำโดย ดร. สมพร สืบถวิลกุล (ทิพยประกันภัย) นพพร บุญลาโภ (ทิพยประกันชีวิต) และ ดิเรก โชคชัยณรงค์ (น้ำดื่มรีเจนซี่) ก็พร้อมใจกันเหมาบัตรจนหมดเกลี้ยงไปแล้วหนึ่งรอบ เหลือให้วัยรุ่นยุค 60 ได้มาร่วมขยับแข้งขยับขากันอีกเพียง 2 รอบท่านั้น คือในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมนี้ ณ ESC Hall โรงแรม เอส ปาร์ค รังสิต ซึ่งต้องรีบจองบัตรกันด่วน เพราะบัตรมีจำนวนจำกัด และราคาย่อมเยามากเพียง 1,000 1,500 และ 2,000 บาท โดยจองบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือโทร 061-493 8229