สาวไทย หนึ่งเดียวเป็น กรรมการตัดสิน EMMYS AWARD ปี 2022

แตงโม หรือ โม น.ส.พชรอร ถาวรวัฒนยงค์ วัย 33 ปี หนึ่งในกรรมการตัดสิน EMMYS AWARD เดือนเมษายน 2022 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นที่สุด และเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในวงการ และตอกย้ำได้ว่า คนไทยเก่ง เป็นมืออาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการระดับโลกได้อย่างแท้จริง

ภาพยนตร์ เรื่อง Mother! // The Many Saints of Newark / Hunters / The Goldfinch และ The Kitchen คือ ผลงานและฝีมือ ด้าน Visual Effects ของโม พชรอร ถาวรวัฒนยงค์ สาวไทย เกิดที่ประเทศออสเตรเลีย มาเรียนมัธยมต้น โรงเรียนสตรีวิทยา ก่อนจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา และตัดสินใจเรียนต่อ High School ที่ Idaho, USA เรียนปริญญาตรี สาขา Computer Animation ที่ FULL SAIL UNIVERSITY รัฐฟลอริด้า ปริญญาโท สาขา animation and visual effects ที่ Academy of Art University, San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย โมมีภาพยนตร์เรื่องทอยสตอรี่ เป็นแรงบันดาลใจ ให้เรียนสาขานี้ อยากจะเป็น Animaitor

นิวยอร์กคือโอกาส

เรียนจบ โมเริ่มงานด้านภาพยนตร์ซีรี่ย์ เป็นงานที่ง่ายๆ และไม่ท้าทาย ตอนแรกๆสนุกและตื่นเต้น แต่ งานCG (computer graphic) ที่เราเห็นในภาพยนต์ การ์ตูน แอนนิเมชั่น อันตื่นตาตื่นใจ 2 -3 วินาทีนั้น เบื้องหลังใช้เวลาทำซีจีนานมาก มันมีขั้นตอน ที่ซับซ้อนมากมาย ที่ต้องการงานละเอียด ปราณีต สมจริง การทำงานหมดไป กับการแก้ไข ทำซ้ำไปซ้ำมา ภาพที่ออกมาสมจริงมากที่สุด บางเรื่องใช้เวลาทำซีจี ฉากเดียวเป็นปีก็มี โมจึงย้ายไปทำงานด้านโฆษณา ลักษณะงาน ทำแล้วจบเป็นงานๆไป แม้งานโฆษณาเป็นงานที่สร้างความท้าทายให้ตนเองเป็นอย่างมาก แต่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง โมจึงย้ายไปทำงานที่โฟโต้สตูดิโอในส่วน 2D ซึ่งโมได้สอนเพื่อนร่วมงานเทคนิควิธีและทริคต่างๆ ที่ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และ ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ที่นี้ โมได้สร้าง node Base Compositing Flow ที่สามารถผลิตชิ้นงานได้ในจำนวนมากในที่เดียวแทนที่จะค่อยๆทำทีละอัน ส่งผลให้ชื่อเสียงของโมเป็นยอมรับและรู้จักในแวดวงคนทำเบื้องหลังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้นโมย้ายไป ทำงานที่บริษัท Tech company ใน Silicon Valley แผนก CGI (Computer-Generated และปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Visual Effects Artist

9 ปี ผลงานด้าน Visual Effects เป็นคณะกรรมการตัดสิน Emmy’s Awards ปี 2022 JUDGE

( Television Academy of Science or EMMYS ) โมเป็นคนไทยและชาวเอเชีย 1เดียว Emmy’s Awards ด้าน Visual effects

ภาพยนตร์ MOVIES

โมทำ Visual Effects ในเรื่อง Mother! // The Many Saints of Newark / Hunters / The Goldfinch และ The Kitchen

MUSIC VIDEO

โม ทำ Visual Effects เพลง Partition ของ Beyonce

ส่วนโทรทัศน์นั้น โมทำ Visual Effects ละครซีรีย์ (TV SERIES ) ออกอากาศทางโทรทัศน์ในอเมริกามาต่อเนื่อง เรื่อง– Fear of the Walking Dead //- Luke Cage //- Iron Fist //- The Punisher //- The Marvelous Mrs. Maisel //- Power Book III //- The Bite //- Power //- Royal Pains // – Preacher //- Pose //Scorpion // Nurse Jackie และ The Americans

ความต่างคือการเติบโต

บรรยากาศการทำงานที่ New York งานของโมคืองานบื้องหลัง ฝรั่งทำงานจะแมนมาก พูดความจริง และ ไม่ขี้อิจฉา ไม่มีอีโก้ ไม่มีอัตตา ทุกคนเป็นคนธรรมดา แม้จะแบ่งลำดับตามอาวุโส แต่เมือเป็นการทำงาน ทุกคนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ พูดความจริงยอมรับความแตกต่าง ฝรั่งเคารพในฝีมือ ความสามารถ มุมมองที่แตกต่าง ความคิดนอกกรอบ ความหลากหลาย นำมาแชร์กันเพื่อชิ้นงานที่ดี

แม้โมเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียว ทีมทำงานเบื้องหลังแต่ไม่มีปัญหา ทั้งเรื่องอายุ เพศ และเชื้อชาติเลยเพราะฝรั่ง ต้องการคนทำงาน ที่มีไอเดีย ความคิด สร้างสรรค์ มีความละเอียด แม่นยำสูงอย่างมากเป็นพิเศษ (ซึ่งหาบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ยาก และน้อยมาก) มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม และทำได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันที เค้าจะเน้นผลของงาน ตอบโจทย์ถูกใจ ลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนวิธีการ รูปแบบ และเทคนิค ไม่สนใจ เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ละคน ขอให้งานออกมาถูกใจ โดนใจลูกค้าจบ

ภาวะผู้นำความรับผิดชอบทำให้งานสำเร็จ

Senior Visual Effects Artist โมบอกการทำงานในต่างแดน ต้องมีความรับผิดชอบสูง ครีเอทีฟงานได้หลากหลาย งานละเอียดประณีต ทำแล้วจบ ทำให้ผู้ร่วมงานเชื่อมั่นและวางใจ ในตัวเรา ส่งผลทำให้ชื่อเสียงเราเพิ่มขึ้นเรื่อยมา คนทำงานด้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์ มีความหลากหลาย เพศและวัย ตัวโมเป็นผู้นำทีม ที่ยอมรับของทีมงาน เรานำทีมให้รุ่นน้องและทีมงาน (บางคนอายุมากแล้ว) ซึ่งส่วนใหญ่ ยังต้องการคำแนะนำและชี้แนะในการปฏิบัติงานในทุกชิ้นงาน ทีมงานและได้เคยทำชิ้นงานร่วมกัน เมื่อชิ้นงานสำเร็จลุล่วงและมีผลงานที่ดีเยี่ยม ร่วมกับโม และมีความสุข จึงมีการแนะนำกัน แบบปากต่อปาก ในหลากหลายวงการ ว่าชอบทำงานร่วมกับโม ทำให้ตั้งแต่2016 เป็นต้นมา ไม่ต้องหางาน แต่งานวิ่งมาหาแทน ตัวเลือกมากมาย ทำให้สามารถเลือกงานที่เราชอบ ถนัด และเป็นงานที่ท้าทายได้มากขึ้น และที่สำคัญคือ ผลงานที่เราตัดสินใจทำ ส่งผลพัฒนาตนเอง และด้านผลงานให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ของเพื่อนร่วมงานในวงการ ผู้บริหารในสตูดิโอต่างๆและ องค์กรขนาดใหญ่ ต่างเชื่อมั่นในความสามารถระดับสูงมากเป็นพิเศษ

งานสุดภูมิใจ

โมบอกการทำงานในต่างแดน โดยเฉพาะงานเบื้องหลัง ซึ่งรวบรวมหัวกะทิระดับโลกมาทำงานร่วมกัน มันไม่ง่ายเลย ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีความรับผิดชอบสูง โมบอก ตัวเองคือ พวก Work Ahorlic “คนบ้างาน” ทำงานเร็ว ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ จริงจังในการทำงานแบบสุดสุด ต้องคิดงานตลอด คิดนอกกรอบและครีเอทีฟตอบโจทย์ แก้ไขให้น้อยที่สุด ซึ่งงาน โฆษณา คือ งานที่ถูกจริต มีความท้าทาย และสนุก ได้ทำงานที่หลากหลาย ชิ้นงานที่ออกมาสนองความต้องการของลูกค้า

งานโฆษณากับบริษัท สมาร์ทโฟน ใหญ่ในอเมริกา แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของคนไทย คืองานที่โมภาคภูมิใจ และยังคงทำมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 3ปี “เค้าจ้างเพราะเชื่อใจ ไว้ใจ ตัวเรา ผลงานที่ครีเอทีพ ตอบโจทย์ หลากหลาย เนี้ยบ ความรับผิดชอบ และทำแล้วจบ” เป็นคำตอบที่ได้จากเธอ

เดือนเมษายน 2022 ได้เป็นกรรมการตัดสินให้กับ EMMYS AWARD

คณะกรรมการตัดสิน Emmy’s Awards ถือว่าเป็นที่สุด และเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในวงการ

ที่ตอกย้ำได้โมเป็นมืออาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการ และ

Workhard Playharder คือสูตรความสำเร็จของตนเอง

จุดมุ่งหมายในการทำงานของโม คือทำงานให้มากที่สุด สร้างคอนเน็คชั่นส์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้าระหว่างทำงาน โมยังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน ให้ความสำคัญกับทางด้านร่างกายและจิตใจ มีการจัดสรรเวลาพักได้มากขึ้น ไม่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอ Computer ออกไปเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ ทำงาน กับการท่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน เป็นการใช้ชีวิตแบบสมดุล “ความสมดุล เพราะชีวิต การเดินทางและการเรียนรู้” ช่วงวิกฤตโควิด Work from Home ทำให้มีโอกาสเลือกที่จะท่องเที่ยว และทำงานควบคู่กันไป

ก้าวต่อไปของโม ตั้งเป้าหมาย และความฝันที่อยากไปให้ถึงสำหรับ นัก Visual effects คือ การได้ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์ร่วมกับทีมงาน

โอกาศเปิดกว้างรุ่นใหม่ที่ไฟแรงและมีความสามารถ

ด้วย ประสบการณ์ที่ทำงานกับชาวต่างชาติหลายประเทศ ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ต้องมีความเข้าใจที่ดี เนื่องจากงานด้าน visual สิ่งสำคัญที่สุดคือผลงานที่ออกมา ไม่ใช่ทักษะในการใช้ภาษา ดังนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่ไฟแรง มีความสามารถ มีความกล้าอดทน มีความมั่นใจในการทำงาน รวมทั้งเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ มีโอกาสมาทำงานที่นี่ได้แน่นอน และด้วยช่วงนี้ Work from Home ทำงานจากบ้าน เป็นโอกาสที่ดี ที่เด็กไทยเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่โดยอาจจะไม่ต้องบินมา ได้อีกด้วย