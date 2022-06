เช่ารถบัส สวัสดิการที่เหนือกว่าทุกการเดินทาง ภัสสรชัยทัวร์ ให้บริกเช่ารถบัส แบบครบวงจร ใส่ใจดูแลทุกเส้นทาง

ถ้าหากพูดถึงการเดินทาง เราคงต้องนึกถึงการขับรถระยะไกล และ ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง แต่รู้ หรือไม่ว่าในปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องขับรถระยะไกลด้วยตัวเอง และ ไม่ต้องทนกับความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า จากการเดินทางอีกต่อไป ด้วยบริการสุดพิเศษ จากบริษัทภัสสรชัยทัวร์ ที่เปิดให้บริการ เช่ารถบัส พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์สูงกว่า 10 ปี ซึ่งจะช่วยให้ทุกช่วงเวลาของการเดินทางเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่สุดแสนจะประทับใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจทุกความปลอดภัย และ มอบความสะดวกสบายตลอดการใช้งาน ให้กับผู้โดยสาร

ทำความรู้จักกับรถบัสเช่า

รถบัสคือรถโดยสารที่มีไว้สำหรับรับส่งผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย แต่สำหรับ ภัสสรชัยทัวร์รถบัสไม่ได้เป็นเพียงแต่ยานพาหนะที่จะพาให้ผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้น แต่ยัง คำนึงถึง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ ความสุขในระหว่าการเดินทาง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับ ผู้โดยสารอีกด้วย

เช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์ ให้บริการทีมฟุตบอลระดับโลก

เพราะการเดินทางถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลที่มีความสำคัญอย่างนักฟุตบอลระดับโลก ที่มีโอกาสมาเยือนประเทศไทย

ภัสสรชัยทัวร์ ยังได้ได้มีโอกาสให้บริการทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่มาฉลองขึ้นพีเมียร์ลีกในปี 2013 และ ต้อนรับนักเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้เป็นครั้งที่ 2 ในการนำถ้วยรางวัลกลับมาแห่ฉลองรอบใจกลางกรุงเทพฯ ในปี 2016

นอกจากนี้ภัสสรชัยทัวร์ยังได้ให้บริการนักฟุตบอลทีมดังระดับโลกจาก Liverpool ที่มาเยือนประเทศไทยในปี 2013 โดยใช้รถ Magelys ซึ่ง Wrap สติ๊กเกอร์รูปนักฟุตบอลทั้งคัน และ ได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาเยือน อีกครั้ง ซึ่งทางสปอนเซอร์หลักอย่าง True และ Standard Charter ได้ไว้ใจมอบหมายให้ภัสสรชัยทัวร์ ได้ทำภาระกิจบริการรถรับส่งนักฟุตบอล และ รถรับส่งกองเชียร์ลิเวอร์พูล ด้วยการเช่ารถบัส All New MAN Patsornchai ที่มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงในปี 2015 และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึง การให้บริการระดับพรีเมี่ยมภัสสรชัยทัวร์ได้รับมอบหมายภาระกิจสำคัญในการรับส่งทีมนักเตะระดับตำนานของทีมฟุตบอลระดับโลก Class of 92 หรือที่ทุกคนรู้จักในนามแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยภัสสรชัยทัวร์ ได้รับ เกียรติให้มีหน้าที่ รับส่ง นักฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน Class of 92 และ Pattaya United ณ สนามกีฬาแห่งชาติ รถโดยสาร MAN Patsornchai ในปี 2017 อีกด้วย

บริษัทเช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์ รับส่งพนักงาน กับ การรับนักเตะระดับโลก

เหตุผลที่ทำให้ บริษัท เช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์ ได้รับภาระกิจที่สำคัญๆ หลายภาระกิจ เช่นการ รับส่งนักเตะ ระดับโลกที่มาเยือนประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง ด้วยบริการระดับเฟิร์สคลาสแล้ว ทางบริษัทยังมีการ คำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก โดยพนักงานขับรถของบริษัททุกคนจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management Systems) และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อีกทั้งภายใน รถยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เบาะที่นั่งกว้างขวาง กระจกมองเห็นวิวภายนอกได้อย่าชัดเจน เพื่อลด ความอึดอัดในการเดินทาง มี Wi-Fi ที่เสียบสาย USB แบบ Fast Charging ทั้ง Type-A และ Type-C ไว้เพื่อ ให้ผู้โดยสารได้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารได้อย่างไร้ข้อจำกัด นอกจากนี้ภายในรถยังมีจุดล้างมือ และ ห้องน้ำไว้ คอยอำนวยความสะดวก ให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

นอกจากนี้ ภัสสรชัยทัวร์ ยังมีบริการ เช่ารถบัสอีกหลายรูปแบบ หลายขนาดที่ให้เลือกตามความ เหมาะสมต่อ การใช้งาน ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และ แบบรายปี เช่น การเช่ารถบัสรับส่งพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทจัดขึ้นให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานของบริษัท ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทาง ช่วยลดความเหนื่อยล้า และ ความเครียด จากการเดินทาง ทำให้พนักงานมีความสดชื่น และ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดีมากขึ้นอีกด้วย

ประเภทของการเช่ารถบัส เพื่อนำไปใช้งตามลักษณะงานต่างๆ

ภัสสรชัยทัวร์ ให้บริการเช่ารถบัส เช่ารถตู้ แบบรายวัน รายเดือน และ รายปี ด้วยรถโดยสารคุณภาพ แบรนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมนี และ ญี่ปุ่น เช่น Mercedes Benz, MAN, Scania, Hino พร้อมกับ พนักงานขับรถประสบการณ์สูงโดยให้บริการอย่างหลากหลายให้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและความเหมาะสม

เช่ารถบัสบริษัททัวร์นำเที่ยว

ให้บริการจัดหารถโดยสารที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก จุดล้างมือ ห้องน้ำไว้คอยให้บริการ เพื่อความสะดวกสบาย และ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกทัวร์ ในราคา ที่เป็นกลาง

เช่ารถบัสรับส่งพนักงานและองค์กร

ให้บริการเช่ารถบัสพร้อมคนขับเพื่อรับส่งพนักงาน โดยเป็นสวัสดิการเพื่อยกระดับการเดินทางให้กับพนักงานและหลีกเลี่ยงปัญหาที่จอดรถจำกัด โดยการรับประกันการเดินทางด้วยระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการติดตาม GPS รวมถึงผู้ใช้บริการสามารถดูตำแหน่งรถด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ได้ด้วยตนเอง

เช่ารถบัสโรงเรียน

ใส่ใจในทุกการเดินทางระหว่างรับส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเดินตรวจรอบรถก่อนออกรถ การเดินตรวจภายในห้องโดยสารว่าไม่มีผู้โดยสารหลับอยู่ก่อนปิดรถการแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอด ภัยให้กับผู้โยสารพร้อมพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่พร้อมดูแลบุตรหลานของท่านให้ถึงที่ หมายโดยปลอดภัย

เช่ารถบัสรับส่งสนามบิน

เช่ารถบัส สำหรับการรับส่งลูกค้าของโรงแรม และ พนักงานประจำเที่ยวบิน โดยบนรถบัสจะมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายในการเดินทาง และ เพิ่มความ ประทับใจในระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการรักษาเวลาให้บริการเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติของพนักงานขับรถบัส

พนักงานขับรถของบริษัททุกคนจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management Systems)

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

มาตรฐานและความปลอดภัยของการเช่ารถบัส

มีการตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนการให้บริการ

อายุการใช้งานของรถจะต้องไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้สมรรถนะของรถยนต์ทำงานได้อย่างเต็มที่

มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสาร

มีการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง

เช่ารถบัสกับบริษัทที่ไหนดี ต้องดูอะไรบ้าง

เพราะการเดินทางถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นก่อนการเช่ารถบัส จึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของการให้บริการ ผลงานของบริษัท และคุณภาพของตัวรถ เพื่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ ความราบรื่นตลอดการเดินทาง

สรุป

จากประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 25 ปี ที่บริษัทภัสสรชัยทัวร์ เปิดให้บริการ เช่ารถบัส โดยทางบริษัท ได้มี การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้บริการ และ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะทำให้การเดินทางของคุณ เป็น การ เดินทางที่สะดวกสบาย และ น่าประทับใจ โดยบริษัทได้มีการรักษามาตรฐานของความปลอดภัย และ ปรับปรุง การให้บริการตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ภัสสรชัยทัวร์ เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจ มอบหมาย ให้ทำภาระกิจในการรับส่งบุคคลสำคัญระดับโลก และ หลายกิจกรรมสำคัญอีกมากมาย

