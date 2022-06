อีซูซุสร้างแรงบันดาลใจรถโมดิฟายพรีเมียมไลฟ์สไตล์ จัดโชว์ในงาน “บางกอก ออโต ซาลอน 2022”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดทัพยนตรกรรมคุณภาพ นำโดย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” และ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์” หลากรุ่น พร้อมนำเสนอรถแข่งและรถแต่งจากโมดิฟายช็อปชื่อดังของประเทศ ร่วมโชว์ใน “งานบางกอก ออโต ซาลอน 2022” มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรม พร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุ่มตรีเพชร โดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ภายในงานบางกอก ออโต ซาลอน ปีนี้ อีซูซุได้สร้างแรงบันดาลใจโชว์รถแต่งสุดพิเศษ นำโดย ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 ปิกอัพพรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด คันแกร่งตัวจริงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นชุดพิเศษ ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง พร้อมด้วยยนตรกรรมระดับหรู นำโดย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ และรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ พลานุภาพ…ไร้ขีดจำกัด” รวมถึงนำรถแข่งอีซูซุดีแมคซ์ 3.0 Ddi Blue Power ตัวจริงจากการแข่งขันชื่อดัง Isuzu One Make Race และรถอีซูซุโมดิฟาย เครื่องยนต์ 1.9 Ddi Blue Power แต่งซิ่ง ขุมพลังเทอร์โบ 4 ลูก (อนุกรมคู่) จากโมดิฟายช็อปชั้นนำของเมืองไทย เต็มเปี่ยมด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอันสง่างาม และขุมพลังที่ร้อนแรงถึงขั้นสุด มาจัดแสดงในบูธโทนสีแดง-ดำ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ความเท่ สปอร์ตอย่างมีสไตล์ สมเป็นปิกอัพยอดนิยมแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย รวมทั้งสิ้น 7 คัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เปิดประสบการณ์พร้อมเลือกชมได้อย่างจุใจที่บูธอีซูซุ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี”

ทั้งนี้อีซูซุได้จัดทัพยนตรกรรมรุ่นมาตรฐานและโมดิฟายคาร์ มาร่วมจัดแสดงในงาน “บางกอก ออโต ซาลอน 2022” รวมทั้งสิ้น 7 คัน ดังนี้

“ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) ยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับหรู ครบครันทุกประโยชน์การใช้งาน ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,119,000 บาท เสริมเอกลักษณ์ให้โดดเด่นสไตล์สปอร์ตของคนรุ่นใหม่ ด้วยฝากระโปรงหน้า Carbon Composite และชุดครอบกระจกมองข้างดีไซน์พิเศษ จาก Monza Factory ดุดัน สง่างามด้วยชุดล้อแต่งจากแบรนด์ Rays รุ่น TE37 ขนาดใหญ่ 9×18 นิ้ว พร้อมยาง TOYO TIRES (ST-3) ขนาด 265/60R18 เสริมความสนุกในการขับขี่ทุกเส้นทางด้วยชุดช่วงล่าง Race Series จาก Explorer เร่งแรงแซงเหนือสปีดด้วยคันเร่งไฟฟ้า Alpha Tech รุ่น Spark 3 พร้อมกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า Alpha Tech รุ่น Super Storm พร้อม Plug & Play รวมมูลค่าชุดแต่ง 274,790 บาท

“ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” รุ่น 4 ประตู สีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) พรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด คันแกร่งตัวจริงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นพิเศษ ชุด “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” จัดเต็มอุปกรณ์ตกแต่ง เพิ่มความดุดัน มีเอกลักษณ์ในระดับ TOP CLASS ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดแต่งจาก ARB อาทิ กันชนหน้า (Summit Bull Bar) ชุดกันกระแทกด้านข้าง (Side Rail) และบันไดข้าง (Side Step) ไฟสปอร์ตไลท์ Solis ขนาด 9 นิ้ว, ชุดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ มาพร้อมชุดช่วงล่าง ARB ตัวท็อปสุด รุ่น BP-51 เติมเต็มฟังก์ชั่นสไตล์ออฟโรดด้วยชุดขอลากเรือด้านหลัง, ล้ออัลลอย Fuel รุ่น Warp ขนาด 9×17 นิ้ว คู่กับยาง TOYO TIRES (M/T) รหัส 265/70R17, ฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน พร้อมสติกเกอร์ดีไซน์พิเศษ “MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” รอบคัน รวมมูลค่าชุดแต่ง 347,300 บาท

“ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์” (Infinite X-Life) ขีดสุดแห่งความเร้าใจสไตล์สปอร์ต เร่งแรง แซงเกินต้านด้วยขุมพลังสุดประหยัด อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen 2 รุ่น RZ4E-TC ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน–เมตร ที่ 1,800–2,600 รอบ/นาที ขับสนุก สั่งได้ทุกอัตราเร่งกับชุดเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ 6 สปีด (รายละเอียดตามแต่ละรุ่น) มั่นใจทุกการเข้าโค้งกับ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึด ปลอดภัยทุกการตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างเต็มระบบ นำมาจัดแสดงในงาน รวม 2 รุ่น ได้แก่

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ รุ่น HI-Lander 4 ประตู สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) ปิกอัพสปอร์ตสุดหรู สะท้อนเสน่ห์แห่งความเร้าใจในทุกรายละเอียด บ่งบอกสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร กับดีไซน์ภายในสุดพรีเมียม ด้วยชุดแต่ง X-Stylish Package คมเข้ม ดุดัน ด้วยกระจังหน้า Double Dimension ดีไซน์แบบทูโทน สีดำ Glossy Black ผสานสีแดงเข้ม Garnet Red พร้อมไฟท้ายโทนสีเข้มเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างด้วยสัญลักษณ์ ISUZU สีแดง โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยสเกิร์ตกันชนหน้า ชุดสปอร์ตบาร์ดีไซน์ลู่ลมสีเดียวกับตัวรถ และบันไดข้างแบบชิ้นเดียวสีเงิน Silver Grey เรียบหรู มีสไตล์ ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว สีดำ Glossy Black ที่เสริมสัญลักษณ์ ISUZU สีแดงตรงกลาง ย้ำเอกลักษณ์แบรนด์คุณภาพเจ้าตลาดปิกอัพเมืองไทย หรูหราแต่ยังแฝงด้วยอารมณ์สปอร์ตเต็มขั้นกับสติกเกอร์คาดหน้า-หลัง พร้อมสัญลักษณ์ X ที่ด้านหน้า พร้อมตกแต่งขอบด้วยสีเงิน Silver-Grey

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ รุ่น SPEED 2 ประตู สีดำบาวาเรียน ไมก้า (Bavarian Black Mica) อีกขั้นของความโดดเด่น สะท้อนจิตวิญญาณสปอร์ตจากภายนอกจรดภายใน โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ Double Dimension ดีไซน์ทูโทนสีดำ Glossy Black ผสานสีแดงเข้ม Garnet Red สอดรับกับชุดไฟหน้า ISUZU Vision Bi-LED ที่ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ 4 ระดับ จึงเพิ่มความสว่าง ส่องได้ไกลและกว้างตลอดการขับขี่ มาพร้อม Auto Lights Off และ Multifunctional Daylight แบบ Built-in ส่องสว่างในเวลากลางวัน และเป็นไฟหรี่ในเวลากลางคืน เพิ่มความเท่ด้วยล้ออัลลอย 16 นิ้ว สีดำ Glossy Black แต่งครบสูตรตอกย้ำความเป็นปิกอัพพรีเมียมไลฟ์สไตล์ด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน พร้อมกันชนหน้า-หลังลายเคฟลาร์ โดดเด่นด้วยเส้นขอบล่างสีแดง ดีไซน์ลู่ลมสอดคล้องตามหลักพลศาสตร์ สะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่มองเห็น ด้วยสติกเกอร์ซิกเนเจอร์ดีไซน์เอ็กซ์ สีเทาพร้อมขอบแดงใหม่ทั้งด้านหน้า-หลัง พร้อมสัญลักษณ์ตัว “เอ็กซ์” ด้านข้างตัวรถ เติมเต็มความสปอร์ต ให้ความรู้สึกเท่ เร้าใจ ในทุกการขับขี่

อีซูซุดีแมคซ์ เครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power สปอร์ตปิกอัพตัวแรง จากรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “ISUZU ONE MAKE RACE 2022” ที่ได้รับความนิยมจนจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตกแต่งภายนอกดีไซน์สปอร์ตรอบคันด้วย AEROPART จาก AKANA แรงเต็มพิกัดด้วยขุมพลัง 4JJ3 ติดตั้งกล่องพ่วงเพิ่มความแรงจาก ECU Shop เสริมชุดคลัชต์รถแข่งจาก BRC เฟืองท้ายแบบ LIMITED SLIP 2 WAY ให้กำลังสูงสุด 270 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 670 นิวตัน-เมตร เสริมช่วงล่างด้วยโช้คสปริงปรับแรงดัน (Sub Tank) จาก Hot Bits เพิ่มขีดความสามารถในการเกาะถนนด้วยล้อ Lenso RD1 ขนาด 9×17 นิ้ว ยาง TOYOTIRES R888R ขนาด 255/40 R17 ท่อสูตร NITTO Header & Turbo ห้องโดยสารเสริมมาตรฐานความปลอดภัยตามแบบ FIA ด้วย Roll Cage เบาะรถแข่งและชุดเข็มขัดนิรภัยแบบ 6 จุด Sparco แป้นเหยียบเบรก พวงมาลัย MOMO พร้อมสวิตช์ตัดไฟ, เกจ์วัดบูธ และถังดับเพลิง

อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ เครื่องยนต์ 1.9 Ddi สีขาวมุก แต่งเต็มด้วยห้องเครื่องแบบเก็บโล่ง ไล่ข้าง โดยสำนักแต่งรถ “พงษ์ศักดิ์ดีเซล” ที่เสริมความแรงขั้นสุดด้วยเทอร์โบ 4 ลูก (อนุกรมคู่) ความแรงที่ 400 แรงม้า ติดตั้งปั๊มคอมมอนเรล, หัวฉีดและแคมชาร์ป NS 1000 ออกแบบชุดท่อสูตรขั้นเทพ โดย “Meng Sang” ชุดเกียร์ standard, คลัตช์โดย BRC และชุดแบรกหน้า-หลัง จาก Brembo พร้อมเติมเต็มนิยามความเท่ด้วยล้อแม็ก Rays Volk Racing CE28 ขนาด 19 นิ้ว ยางล้อหน้า 285 /35/ ZR19 ยางล้อหลัง 305/ 30/ ZR19 เบาะ Recaro พวงมาลัย Nardi เกจ์วัด Autonet รวมมูลค่าชุดแต่ง 800,000 บาท

อีซูซุวี-ครอส 4×4 เครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power เกียร์อัตโนมัติ สีน้ำเงินโพลินิเชียน (Polynesian Blue ) พรีเมียมสปอร์ตออฟโรดแต่งซิ่ง ให้ความแรง 380 แรงม้า ฝากระโปรงหน้าแบบคาร์บอน และเสริมลุคเท่ด้วย A Bar ด้านท้ายปิกอัพ ออกแบบและติดตั้งชุดแต่งรอบคันโดย “Lucky Shop Racing” ตกแต่งห้องเครื่องให้สวยงามและดูโล่ง และเสริมพลังด้วย Twin Turbo โดดเด่น สะดุดตา พร้อมติดตั้งชุด Ultra Boost จาก ECU Shop โดยยังเน้นประโยชน์การใช้งานในชีวิตประจำวันและเพิ่มดีกรีความแรงเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดแรงในวันพักผ่อน นอกจากนี้ยังติดตั้งคลัตช์และหัวฟิตติ้ง พร้อมชุดควบคุมระบบจ่ายน้ำมันสำหรับรถโมดิฟาย, เสริมประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Intercooler จาก BLITZ ปรับเซ็ตช่วงล่างให้แน่นหนึบด้วยโช้คอัพ Profender ทั้งหน้า-หลัง, ระบบเบรค Brembo และชุดจานเบรคล้อหน้าขนาด 6 pot และล้อหลังขนาด 4 pot, ล้อแม็ก Advan รุ่น Racing RS ขนาด 18 นิ้ว เสริมความหล่อ เพิ่มการยึดเกาะเป็นเยี่ยมด้วยยาง COOPER A/T ขับขี่ได้ดีในทุกสภาพถนน รวมมูลค่าชุดแต่ง 700,000 บาท

เชิญร่วมสัมผัสและจับจองยนตรกรรมพรีเมียมสปอร์ต พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ ได้ที่บูธอีซูซุ ในงาน “บางกอก ออโต ซาลอน 2022” มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรม พร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี