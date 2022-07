ทรู ขานรับนโยบาย BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY โชว์ศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัล 5G

เชียงใหม่ 30 มิถุนายน 2565 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร ด้านกิจการองค์กร และกลุ่มทรู โดย นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ที่ร่วมแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าของเครือฯ ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) ด้วยแนวคิด “MAKING TODAY A BETTER TOMORROW” โดยกลุ่มทรู ในฐานะผู้นำดิจิทัลเทคโนโลยี ได้นำศักยภาพระบบนิเวศทรู 5G นวัตกรรมและโซลูชัน รวมทั้ง Use Case ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติของทุกอุตสาหกรรม มาร่วมพัฒนาทั้งด้านการเกษตร อันได้แก่ นวัตกรรม True 5G Digital Solution for Bio-Circular ที่ประกอบด้วย Smart Farm Automation Solution ศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลจากทุกระบบของฟาร์มผ่านอุปกรณ์ IoT sensor อาทิ Wind speed sensor – เซนเซอร์วัดความเร็วลมในเล้าแบบเรียลไทม์ Temperature, humidity and luminosity sensor – loT เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรือนพื้นฐาน Silo sensor – เซนเซอร์วัดปริมานอาหารคงเหลือภายในถังไซโลอาหารไก่ นอกจากนี้ยังได้พัฒนา 5G Autonomous Poultry Robot หุ่นยนต์กลับแกลบอัตโนมัติ ซึ่งดิจิทัลโซลูชันดังกล่าวสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปศุสัตว์ให้เหมาะสม ปลอดเชื้อ พร้อมช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค ตลอดจนเสริมประสิทธิภาพผลผลิตดั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ขณะเดียวกัน กลุ่มทรู ยังร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุข ผ่านนวัตกรรม “ทรู เฮลท์” (True HEALTH) แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่เชื่อมโยงบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี (MorDee) หมอประจำบ้านในมือคุณ ให้หาหมอออนไลน์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล โดดเด่นด้วย 6 ฟังก์ชันที่เหนือกว่า ครบจบในแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบแพทย์ตามวันและเวลาที่ต้องการ หรือเลือกพบทันที ช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วกว่า ระบบค้นหาแพทย์ด้วยคีย์เวิร์ดที่ใช้งานง่าย มีบริการส่งยาถึงบ้านทั่วประเทศ สบายกระเป๋ากับ “เทเลเมดิเคลม” เคลมประกันกับบริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพและเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา และบริการทักแชตสอบถามได้ทันที พร้อมบริการออฟไลน์ “มุมสุขภาพทรู เฮลท์” ที่โลตัสและแม็คโคร และ 7-11 (ร้านยาเอ็กซ์ต้า) จำนวน 31 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็กสุขภาพเบื้องต้น พบแพทย์ออนไลน์ และซื้อยาตามแพทย์สั่งได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย