9กค.วงไทยแลนด์ฟิลฯจัดคอนเสิร์ตพิเศษ side-by-side ดึงชุมชนดนตรีร่วมแสดง

ขอเรียนเชิญร่วมรับชมคอนเสิร์ต Thailand Phil “Side by Side with the Thailand Phil”

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Phil) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมรับชมคอนเสิร์ต Thailand Phil “Side by Side with the Thailand Phil” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร Prince Mahidol Hall

ครั้งแรกที่วง Thailand Phil เปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนดนตรีที่สนใจได้มีโอกาสมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตครั้งพิเศษกับเราแบบ side-by-side นำโดย Alfonso Scarano หัวหน้าวาทยกรของเรา พร้อมด้วย ดร.อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ วาทยกรรับเชิญ จะร่วมกันนำนักดนตรีจากผู้ร่วมโครงการกว่า 200 ชีวิตจากทั่วประเทศ ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษจากวง Thai Youth Orchestra มาร่วมแสดงในรายการเพลงที่สนุกสนานและคุ้นเคย คอนเสิร์ตนี้จะเป็นมหกรรมดนตรีที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน!

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตได้ที่

http://www.thailandphil.com/events/side-by-side-thailand-phil

สำหรับการตอบกลับเพื่อจองบัตร: โปรดใช้ลิงก์ด้านล่าง

https://forms.gle/5S8Zfo4L3kZMhJL3A

*กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่ไปยัง มหิดลสิทธาคาร Prince Mahidol Hall – https://g.page/princemahidolhall?share

เราจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับคุณเข้าร่วมคอนเสิร์ต

ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Phil)