ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 3 ช่วยธุรกิจไทยสู้ต่อยุคหลังโควิด

ธุรกิจไทยตั้งรับพร้อมรุกต่อ ไม่กลัวสงคราม น้ำมันแพง เงินเฟ้อ และบาทอ่อน เมื่อศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 หลังช่วยธุรกิจไทยกว่า 70 องค์กรก้าวผ่านยุคโควิด พร้อมสู้ต่อด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เข้าสู่ยุค Digital Disruption ที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อยมาจนกระทั่งเกิด Trade War จากขั้วอำนาจทางการค้า คือ จีนกับสหรัฐอเมริกา ตามด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ที่ทำให้ธุรกิจไทยและทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปนานกว่า 2 ปี และปัจจุบัน เรายังได้รับผลกระทบจากปัญหารัสเซีย ยูเครน ที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลก โดยเฉพาะค่าพลังงาน และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นสภาวะโลกยุคปัจจุบันที่ประกอบไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่เรียกกันว่า VUCA World ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้รู้จักและเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจผ่านพ้นและอยู่เหนือความท้าทายต่าง ๆ เพราะทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรามองเป็นและรู้วิธีการ ซึ่ง AMEC เห็นถึงความสำคัญของความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหวังให้ธุรกิจไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น”

หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 3 โดย 2 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี แม้กระทั่งในช่วง Covid-19 ระบาด เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทันสมัย แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรทั้งที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 20 คน ไม่ว่าจะเป็น คุณพรทิพย์ กองชุน COO และ Co-Founder แห่ง Jitta.com คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณกฤษฎา เฉลิมสุข CEO CareerVio และกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย ฯลฯ โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการบริหารธุรกิจในยุค VUCA World การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ตลอดจนการบริหารคน บริหารงานยุคใหม่

