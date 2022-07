MQDC เดินหน้าต่อเนื่องเพื่อสังคมส่ง “คาราวานปันสุขปี 3-ปันน้ำใจ เติมสุข” ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนทั่วกทม.และปริมณฑล

11 กรกฎาคม 2565, กรุงเทพฯ –นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องเกิดภาวะเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและเด็กอ่อนยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงจัดโครงการ “คาราวานปันสุขปี 3-ปันน้ำใจ เติมสุข” เพื่อนำส่งขบวนความช่วยเหลือและความห่วงใย สู้ภัยเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง MQDC ลูกบ้านในโครงการ และพันธมิตร ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โครงการ “คาราวานปันสุขปี 3 – ปันน้ำใจ เติมสุข” จะส่งมอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง ผ้าอ้อม ผงซักฟอก ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุและเด็กอ่อนยากไร้ ในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลที่อยู่ใกล้เคียงโครงการของ MQDC เพื่อส่งมอบกำลังใจและความช่วยเหลือจากลูกบ้าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นตัวอย่างที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก ช่วยลดค่าครองชีพ ด้านปากท้องของประชาชน”

MQDC เชิญชวนลูกบ้านทุกโครงการและผู้มีจิตสาธารณะ ร่วมนำอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น มาส่งมอบเพื่อส่งต่อผู้เดือดร้อนผ่าน “กล่องปันสุข” ที่บริเวณล็อบบี้ทั้ง 12 โครงการของ MQDC รวมถึง 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค และไอคอนสยาม โดย “รถคาราวานปันสุข” จะนำสิ่งของทั้งหมดไปส่งมอบให้กับชุมชนต่าง ๆ ต่อไป

MQDC เริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 ที่โครงการ The Muse โครงการ Magnolias Southern California โครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard โครงการ Magnolias Waterfront Residences โครงการ The Residences at Mandarin Oriental Bangkok โครงการ Whizdom@Punnawithi Station โครงการ Whizdom the Exclusive โครงการ Whizdom Station Ratchada-Thapra โครงการ Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao โครงการ Whizdom Connect Sukhumvit โครงการ Whizdom Essence Sukhumvit โครงการ Whizdom Inspire Sukhumvit

ผู้สนใจโครงการ “คาราวานปันสุขปี3 – ปันน้ำใจ เติมสุข” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MQDC contact center 1265 และ Facebook MQDC

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์รวมปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (เครือ รพ.พริ้นซ์, พิษณุเวช, วิรัชศิลป์ และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ) T&B Media Global (Thailand) Company Limited บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมีมูลนิธิพุทธรักษา เป็นแกนหลักในการเข้าช่วยเหลือชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ มีการระบาดหนักตลอดจนมีการส่งเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการสนับสนุนรายได้หมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยราว 2,000 ร้านค้า สนับสนุนกล่องปันสุขอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็นแก่ชุมชนจำนวน 6,000 ราย