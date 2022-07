โค้งสุดท้าย ไม่ช้อปตอนนี้ จะช้อปตอนไหน

เซ็นทรัลพัฒนา อัดโปรแฟชั่นรักษ์โลก ชวนคนไทยสายอีโค่ มา ช้อปดี-ทิ้งดี ในแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #รักษ์โลกให้โลกจำ

ครั้งแรกกับการจัดโปรฯ รวมสินค้าและคอลเลกชั่นพิเศษเพื่อความยั่งยืน Sustainability Collection จากแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ดังระดับโลกในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

รับฟรี! คะแนน The 1 พิเศษ 400 คะแนน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำความสำเร็จแคมเปญ #ทิ้งดี ลูกค้าร่วมบริจาคเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช้แล้วกว่า 1,000 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการ และ บริจาคขยะรีไซเคล ได้แก่ กระดาษ และ พลาสติกประเภทต่างๆ รวมกว่า 3,300 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 20 วัน คาดจะได้ปริมาณ ขยะรีไซเคิล ทุกประเภท ได้รวมกว่า 10,000 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันธมิตรแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ได้แก่ Anello, Cath Kidston, CC double O, Converse, H&M,H&M Home, Hoka, Innisfree, Karl Lagerfeld, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, Teva, The Body Shop, The Face Shop, Uniqlo, Yves Rocher, Zara จัดโปรรวมสินค้าและคอลเลกชั่นพิเศษเพื่อความยั่งยืน Sustainability Collection เป็นครั้งแรก ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั้ง 36 สาขา ทั่วประเทศ พร้อมแจกคะแนน The 1 รวมกว่า 4 ล้านคะแนน เพื่อ Rewarding ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ imagining better futures for all และมุ่งเน้นการสร้าง better planet ที่ดีขึ้น เพื่อโลกของเรา นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมส่งตอเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่ใช้แล้วผ่านแคมเปญ #ทิ้งดี โดยโครงการถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จากการที่ลูกค้าเข้าร่วมบริจาคเสื้อผ้า กว่า 1,000 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการ และบริจาคขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ และ พลาสติกประเภทต่างๆ รวมกว่า 3,300 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 20 วัน คาดจะได้ปริมาณ ขยะรีไซเคิล ทุกประเภท ได้รวมกว่า 10,000 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดแคมเปญภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2565

โปรฯ ‘ช้อปดี’ สินค้าของสายรักษ์โลก ที่เป็น Global citizen ต้องห้ามพลาด

ไปช้อปกับที่สุดของคอลเลคชั่นแฟชั่นที่ร่วมส่งเสริมความยั่งยืน ได้แก่ ZARA เสิร์ฟเทรนด์ใหม่ล่าสุดมาแรง พร้อมตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมไปกับ เดรสคอวีสายเดี่ยว พิมพ์ลายทรอปิคอล เดรสคอวีจับจีบรวบและติดกระดุมบุผ้าสีโทนเดียวกัน สายเดี่ยวคาดไขว้ตรงด้านหลังผูกโบ และ เดรสแขนทรงบอลลูนผ้าลินินผสม เดรสผ้าลินินผสม คอวีจับจีบรวบและแขนทรงบอลลูนสั้นปลายติดยางยืด ผ่าด้านหลังผูกโบ เปิดปิดด้านข้างด้วยซิปซ่อนใต้ตะเข็บ รักษ์โลกทุกสไตล์ กับ H&M แบรนด์ขวัญใจชาวแฟชั่น จัดเต็มทั้งดีไซน์อินเทรนด์ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมใส่ใจในกระบวนการผลิตจากวัสดุและนวัตกรรมสุดล้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชวนสายแฟชั่นมาร่วมกันก้าวสู่อนาคตของแฟชั่นไปด้วยกับ Relaxed Fit Short-Sleeved Linen, Oversized Printed Sweatshirt, Regular Fit Cotton Chino Shorts, Leggings with Brushed Inside สายเดนิมรักษ์โลก ต้องห้ามพลาดกับ Mango แบรนด์ฟาสต์แฟชั่นที่ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน โดยใช้เส้นใยและขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการรีไซเคิลและจำกัดปริมาณการใช้เนื้อผ้าให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด สนุกกับแมตช์ยีนส์แบบคอมโบ เทรนด์คลาสสิกที่มีไดนามิกในอาณาจักรแฟชั่น ด้วย Oversized Denim Overshirt และ High-Rise Wide Leg Jeans ขณะที่แบรนด์แฟชั่นและสปอร์ตแวร์ระดับโลก อย่าง Nike ขอร่วม Move To Zero ด้วยไอเทมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโปรพิเศษ ได้แก่ AIR MAX PRE-DAY รุ่น DC9402-800 ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล นำลุคคลาสสิกของรองเท้าวิ่งในตำนานมาครีเอตลุคที่ปราดเปรียวสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ โดยยังคงความนุ่มและลดแรงกระแทกได้อย่างเหลือเชื่อสวมใส่ได้ในทุกๆวัน ต้อง Uniqlo Eco-Conscious คอลเล็กชั่น ที่คุณภาพมาพร้อมความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม สำหรับกางเกงยีนส์ลดการใช้น้ำในกระบวนการฟอกสีผ้าลงถึง 99% ส่วนเสื้อผ้า ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล ช่วยลดขยะ และการใช้ทรัพยากรน้ำมัน โดยมีไฮไลท์อย่าง กางเกงยีนส์ยูนิโคล่, เสื้อ DRY-EX S/S polo shirt และ เสื้อคลุม UV Protection Pocketable Parka สำหรับสตรี ด้าน CC Double O มาพร้อมกับ Sustainable Collection ไอเทมเสื้อยืดสีสดใส ใส่แล้วดูโดดเด่น และมีส่วนร่วมรักษ์โลก เสื้อแต่ละตัวผสมผสานเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์จากขวดพลาสติกเหลือใช้ สำหรับแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษอย่าง Cath Kidston ขอนำเสนอกระเป๋าเป้ Recycled Utility Backpack ลาย Spitalfields สีกรมท่า ดีไซน์เรียบง่ายใช้ได้ทุกวัน ผลิตจากขวดพลาสติกโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% เช่นเดียวกับ anello x REPREVE กระเป๋าสุดคูล ฟังกัชั่นจัดหนัก มิชชั่นรักษ์โลกจัดเต็ม เป็นคอลเล็กชั่นที่ใช้ขวดพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบของกระเป๋า โดยกระเป๋าเป้ 1 ใบผลิตจากขวดพลาสติก 5 ขวด เราขอแนะนำ กระเป๋าสะพายไหล่ ไซล์ Micro รุ่น CROSS BOTTLE ATB3225R-F และ กระเป๋าสำหรับเดินทาง ขนาด Regular รุ่น LOOP ATT0715-PI

สายสกินแคร์ ต้องมาลอง

100% Vegan กับ Yves Rocher สกินแคร์แบรนด์จากฝรั่งเศส ที่นำคุณค่าแห่งพืชพรรณธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เปี่ยมประสิทธิภาพและเคารพสิ่งแวดล้อม ผ่าน Agro เกษตร เพาะปลูกเชิงฟื้นฟูและแบบปลอดสารพิษ และลดการใช้พลาสติกหุ้มบรรจุภัณฑ์ โดยขวดทำจากพลาสติกรีไซเคิล และนำไปรีไซเคิลต่อได้ 100% ต่อด้วยแบรนด์ความงามจากเกาหลี Innisfree ที่มี Eco Mindset จากธรรมชาติบนเกาะเชจู ตั้งแต่ดิน ทะเล น้ำ ต้นไม้ จนถึงดอกไม้ รวมถึงมีจุดยืนในการ หันมาใช้พลาสติกรีไซเคิล และการปลูกป่าทั่วโลกเพื่อเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว นำเสนอ Black Tea Youth Enhancing Ampoule ไนท์แคร์แอมพูลเข้มข้น ฟื้นฟูสภาพผิวที่อ่อนล้าอย่างรวดเร็ว รวมถึง Retinol Cica Repair Ampoule แอมพูลประสิทธิภาพสูง และ Bija Trouble Facial Foam คลีนซิ่งโฟมเนื้อเนียนนุ่ม ช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว

นักช้อปสายรัก(ษ์) พิทักษ์โลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #รักษ์โลกให้โลกจำ… ช้อปดี แบบแคร์โลก ในร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Anello, Cath Kidston, CC double O, Converse, H&M,H&M Home, Hoka, Innisfree, Karl Lagerfeld, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, Teva, The Body Shop, The Face Shop, Uniqlo, Yves Rocher, Zara ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา #ช้อปดี รับฟรี! คะแนน The 1 พิเศษ 400 คะแนน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เมื่อช้อป 4,000.- บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าแฟชั่นในโซนพลาซาที่มีคอลเล็กชั่นสินค้ารักษ์โลกที่ร่วมโครงการ และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า (จำกัด 9,500 สิทธิ ตลอดรายการ และมีจำนวนแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา, 1 สิทธิ/ท่าน ตลอดรายการ) รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม https://bit.ly/3PPpLkO