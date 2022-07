ผู้ว่าแบงค์ชาติ ปธ.มอบรางวัล Money & Banking Awards 2022 พุธ 20 ก.ค.นี้

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้กับผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมไปถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม โดยการจัดอันดับจากวารสารการเงินธนาคาร ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ฟูจิ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล



สำหรับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 ประกอบด้วย รางวัลนักการเงินแห่งปี 2564 (Financier of the Year 2021) รางวัลธนาคารแห่งปี 2565 (Bank of the Year 2022) รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2565 (Best Retail Bank of the Year 2022) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Public Company of the Year 2022) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Securities Company of the Year 2022) รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Mutual Fund of the Year 2022) และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok