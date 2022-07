“เตรียมพร้อมรองรับพ.ร.บ. คาร์ซีท 5 กันยายนนี้ | BMW Barcelona Motor x BabyGift จับมือทำแคมเปญ 7 Wonder Deals”

BMW Barcelona Motor ผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW, MINI และ BMW Motorrad และ BabyGift

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กระดับพรีเมียม โดยคุณกวิน ลีนุตพงษ์ Sales & Marketing Director ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด และ คุณอรุณศรี พิริยเลิศศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ห่วงใยและเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์รวมไปถึงความปลอดภัยของเด็กเล็กในการร่วมโดยสารรถยนต์ จึงร่วมกันจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยยิ่งกว่ากับยนตกรรมสุดหรูจาก BMW และที่นั่งคาร์ซีทคุณภาพเยี่ยมจาก AILEBEBE ทั้งสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต สอดรับพ.ร.บ. คาร์ซีทที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน 2565 นี้

บาเซโลนา มอเตอร์ จัดแคมเปญ 7 Wonder Deals มอบข้อเสนอสุดพิเศษตลอดเดือน 7 แบบจัดหนักจัดเต็มให้คุณเป็นเจ้าของบีเอ็มดับเบิลยูได้ก่อนใคร พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ ฟรี BSI นานสูงสุด 10 ปี (สำหรับ BMW X1)* ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นานสูงสุด 2 ปี* TRADE IN TOP UP สูงสุด 20,000 บาท และนาฬิกา HUAWEI WATCH GT 2 PRO มูลค่า 8,990 บาท และเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ สำหรับแคมเปญ 7 Wonder Deals กับ 3 รุ่นพิเศษ

– BMW X3 xDrive20d M Sport / X3 xDrive30e M Sport

– BMW 330li M Sport

– BMW 520d M Sport

รับเลยทันที CAR SEAT สุดพรีเมียมจากแบรนด์ AILEBEBE

รับข้อเสนอสุดพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565 ที่ Barcelona Motor ทุกสาขา

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

