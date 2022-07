“SC Asset” เดินหน้าตอกย้ำแนวความคิด “การสร้างเช้าที่ดี” สานต่อโปรเจกต์ “SC Coffee House”

ในงาน “Thailand Coffee Fest 2022” ชวนคนรักกาแฟสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของบ้านแห่งอนาคตผ่านเทคโนโลยี “Immersive Living Experience” สุดล้ำ

เพื่อตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ใน ‘การสร้างเช้าที่ดี’ ให้กับลูกบ้านทุกคน ล่าสุดดีเวลลอปเปอร์ชื่อดังอย่าง “SC Asset” กระโดดลุยงาน “Thailand Coffee Fest 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังได้รับความนิยมอย่างมากในปีก่อน อีกหนึ่งเทศกาลสำหรับคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีซึ่งจัดโดย The Cloud และ SCATH (สมาคมกาแฟพิเศษไทย) ภายใต้ธีม ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ โดยปีนี้ “SC Asset” ได้เนรมิตพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาด 240 ตารางเมตร สร้างสรรค์บ้านสำหรับคนรักกาแฟ “SC Coffee House” ให้เหล่าคนรักกาแฟได้ค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Design Your Own Coffee” พร้อมพบกับเทคโนโลยีสุดล้ำ Immersive Living Experience ในโซน “House of You บ้านเพื่อวันพรุ่งนี้” ที่ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์โลกเสมือนจริงของบ้านแห่งอนาคต ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 – 7 เมืองทองธานี

โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์และสื่อสารองค์กร บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเป็นแบรนด์ที่พูดเรื่องการสร้างเช้าที่ดี หรือ For Good Mornings มาโดยตลอด ซึ่งสำหรับหลายๆ คน การตื่นเช้ามาแล้วได้ดื่มกาแฟสักแก้วก็สามารถเริ่มต้นวันดีๆ ได้แล้ว เราก็เลยอยากพาแบรนด์เข้าไปใกล้ชิดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากที่สุด จริงๆ มันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์หนึ่งในการขยายฐานลูกค้า เพราะคนที่ไปเดินงานนี้อาจจะมีทั้งคนที่ซื้อบ้านแล้วและคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้าน ถึงแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ซื้อบ้าน เราก็อยากให้คุณรู้จักเรา มันเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเราในตอนที่เขาอยากซื้อบ้าน ผ่านกิจกรรมที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยใช้กาแฟเป็นตัวเชื่อมให้คนที่มาร่วมงานสามารถค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่และสไตล์บ้านที่ชอบได้ไปพร้อมๆ กัน และยังได้รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น ซึ่งธีมงานนี้คือ The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย สิ่งที่เราทำก็คือการนำเสนอให้ผู้บริโภคเห็นว่าถ้าเลือกมาเป็นลูกบ้านของเราคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อะไรบ้าง โดยหวังว่าแบรนด์เราจะเป็นแบรนด์แรกๆ ที่ลูกค้าจะนึกถึงในอนาคต”

สำหรับ “SC Coffee House” คอกาแฟทั้งหลายจะได้ค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ผ่านการทำแบบทดสอบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัว พร้อมบอกความรู้สึกที่แตกต่างกันจากการทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ เสียง สี และกลิ่น จากนั้นระบบจะประมวลผลรสชาติกาแฟที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่สุดออกมา และสามารถรับเมล็ดกาแฟจำนวน 20 กรัมได้ฟรีทันที โดยเมล็ดกาแฟที่นำมาแจกภายในงานนั้นสามารถมอบรสชาติที่แตกต่างกันได้ถึง 8 รสชาติ จาก 3 โรงคั่วชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ Plearn Coffee Roaster โรงคั่วกาแฟจากจังหวัดเลย โดดเด่นด้านการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ต่อมาที่ Fen Roaster โรงคั่วกาแฟชื่อดังที่ใส่ใจคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีและน่าสนใจ จากมือเกษตรกรที่รู้ใจคอกาแฟเป็นอย่างดี และ Preda Roasting House โรงคั่วท้องถิ่นจากจังหวัดลำปาง ที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้คุณภาพของเมล็ดกาแฟมีรสชาติที่สม่ำเสมอ

ต่อมาคนรักกาแฟทุกท่านจะได้พบกับไฮไลท์ของงานคือ การมาร่วมค้นหาคำตอบที่ “House of You บ้านเพื่อวันพรุ่งนี้” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยที่เป็นคุณในรูปแบบ Immersive Living Experience ที่จะแสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลทั้งหมดของการทำแบบทดสอบเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับที่พักอาศัยในฝันจากโครงการของ “SC Asset” ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากที่สุด ผ่าน 6 แบรนด์ที่น่าสนใจ ได้แก่ Bangkok Boulevard, Venue ID, Pave, V Compound, The Crest Park และแบรนด์ใหม่ล่าสุดอย่าง Reference

นอกจากนี้ยังมีโซนเกมที่ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้พบกับความสนุกและของรางวัลมากมาย ก่อนปิดท้ายที่โซนบาร์นั่งชิลล์ซึ่งสามารถนำเมล็ดกาแฟที่ได้รับมาให้บาริสต้าชงให้ดื่มได้ พร้อมสัมผัสกับนิทรรศการจาก “SC Asset” ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างบ้านในอนาคตที่ลูกบ้านทุกคนจะได้รับ อาทิ เทคโนโลยี Air Quality ที่จะทำให้อากาศภายในบ้านสะอาดขึ้น และระบบ Smart Gate ที่ลูกบ้านสามารถรู้ได้ว่ามีใครมาพบตั้งแต่ประตูเข้าโครงการ

อีกหนึ่งความพิเศษของงานครั้งนี้คือการที่ “SC Asset” ร่วมกับ “Roots” ผลิตเครื่องทำกาแฟพร้อมแคปซูลกาแฟ 3 รสชาติที่สะท้อนมาจาก 3 จุดแข็งของ “SC Asset” ได้แก่ Caring, Sincere และ Fresh เพื่อนำมาเสิร์ฟให้คอกาแฟได้ดื่มด่ำรสชาติใหม่ๆ กันได้ฟรีภายในงานครั้งนี้ด้วย

มาทำความรู้จักและสัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก “SC Asset” ในฐานะผู้ส่งมอบ Living Solutions สินค้าและบริการหลังการขายคุณภาพสูง กับความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดยนอกจากความใส่ใจพัฒนาและออกแบบสินค้าตามหลักแนวคิด Human-centric ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ

โดยสามารถติดตามรายละเอียดของงานครั้งนี้เพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/ThailandCoffeeFest และ https://www.facebook.com/scasset

#SCAsset #SCแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ1 #CoffeeHousebySCAsset #ThailandCoffeeFest2022