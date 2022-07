เซ็นทรัลพัฒนา รุกแผนธุรกิจ Residential ภายใน 5 ปี ขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ

สร้างมาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ ‘The Ecosystem of Quality Living’ ชูจุดแข็งโครงการติดศูนย์การค้าและอยู่ในมิกซ์ยูสชั้นนำ พร้อมบุกเมืองรองเปิดตัว 6 โครงการใหม่ทั้งแนวราบและแนวสูง

ธุรกิจ Residential เติบโตแข็งแกร่ง ย้ำความสำเร็จ Retail-Led Mixed-Use Development โดยในแผน 5 ปี ขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ ทำให้ในอนาคตจะมีโครงการทั้งสิ้นครอบคลุม 27 จังหวัด มากกว่า 70 โครงการ และมีลูกบ้าน 20,000 ครอบครัว

ชูคุณภาพ “บ้านเซ็นทรัล” เชื่อมต่อด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) Best in Town : แบรนด์แข็งแกร่ง เจาะทำเลดีที่สุดใจกลางเมือง, 2) Beyond Quality : คุณภาพ-ไลฟ์สไตล์-ความปลอดภัยที่เหนือความคาดหมาย และ 3) Strong Synergy : ผนึกกำลังในเครือเซ็นทรัลเติมเต็ม Lifestyle Journey

ตอบโจทย์ Affluent Urbanists ทั่วประเทศ ทั้ง “ ซื้ออยู่เอง ” มั่นใจในแบรนด์, คุณภาพ และโลเคชั่นของบ้านเซ็นทรัล, “ ซื้อพักผ่อน ” บ้านเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Shop-cation และ Weekend House และ “ ซื้อลงทุน ” มองหา asset ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอ ด้วย yield ที่น่าดึงดูด 4%-5%

โครงการใหม่ปี 65 ได้แก่ คอนโดมิเนียม ‘ESCENT’ 4 โครงการที่ ‘สุราษฎร์ธานี’ ติดกับเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี และอีก 3 โครงการติดกับโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ คือ ‘สุพรรณบุรี’ ‘ฉะเชิงเทรา’ และ ‘ตรัง’ โครงการแนวราบคือ ‘นินญา ราชพฤกษ์’ และ ‘นิรติ เชียงใหม่’

วันนี้ถึง 24 ก.ค. 65 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับงานรวมบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดฯ จากเซ็นทรัลพัฒนากว่า 10 โครงการ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสูงสุดถึง 8 ล้านบาทภายในงานเท่านั้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Retail-Led Mixed-Use Development เดินหน้าแผนธุรกิจ Residential ชูจุดแข็งของกลุ่มธุรกิจสร้าง ‘The Ecosystem of Quality Living’ มาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ พร้อมยกระดับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ โดยในแผน 5 ปี ขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ ทำให้ในอนาคตจะมีโครงการทั้งสิ้นครอบคลุม 27 จังหวัด มากกว่า 70 โครงการ และมีลูกบ้าน 20,000 ครอบครัว สำหรับการดำเนินธุรกิจปี 2565 นี้ ตั้งเป้ายอดขาย 5,500 ล้านบาท และรายได้ 3,000 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ปี 65 นี้ รวม 6 โครงการ ได้แก่ 4 โครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ ESCENT ที่ สุราษฎร์ธานี, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา และตรัง พร้อมโครงการแนวราบ 2 โครงการคือ นินญา ราชพฤกษ์ และนิรติ เชียงใหม่

พบกับงาน Imagining Better Living โซนเซ็นทรัลคอร์ท ลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.ค. 2565 รวม “บ้านเซ็นทรัล” กว่า 10 โครงการทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสูงสุดถึง 8 ล้านบาทภายในงานเท่านั้น ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานรับคะแนน The1 สูงสุดถึง 1,000 คะแนน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3IdQQKV

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาได้เน้นย้ำการเป็น Retail-Led Mixed-Use Developer ของเราด้วยแผนลงทุนต่อเนื่อง 120,000 ล้านบาท ใน 5 ปี สำหรับอีกหนึ่งธุรกิจหลักคือ Residential โครงการที่อยู่อาศัย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซ็นทรัลพัฒนา โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สร้างรายได้รวมกว่า 10,000 ล้านบาท และภายในปี 2569 ธุรกิจ Residential จะขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ และเติบโตอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี ทำให้ในอนาคต เราจะมีโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุม 27 จังหวัด มากกว่า 70 โครงการ และมีลูกบ้านเซ็นทรัลกว่า 20,000 ครอบครัว”

“ในฐานะที่เซ็นทรัลพัฒนามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 ปี เราต้องการสร้างมาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด เป็น ‘The Ecosystem of Quality Living’ ทั่วประเทศ ด้วย Market Insight ที่เรามีทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในโลเคชั่นต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้คนได้หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง ตามแนวทางการพัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นของเซ็นทรัลพัฒนา หรือของเซ็นทรัลกรุ๊ป หรือโลเคชั่นอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โดยเราสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ คือการตอบโจทย์ Affluent Urbanists ทั้งกลุ่ม ‘ซื้ออยู่เอง’ ด้วยความมั่นใจในแบรนด์, คุณภาพ และโลเคชั่นของบ้านเซ็นทรัล, กลุ่ม ‘ซื้อพักผ่อน’ ที่มองหาบ้านอีกหลังเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Shop-cation และ Weekend House และกลุ่ม ‘ซื้อลงทุน’ มองหา asset ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอ ด้วย yield ที่น่าดึงดูด 4%-5%” นางสาววัลยากล่าว

ร.อ. กรี เดชชัย President, Residential Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “การทำธุรกิจ Residential ของเราสอดคล้องกับทิศทางการทำธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และชุมชน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับ ‘คุณภาพ’ ในทุกส่วนทั้งการพัฒนาโครงการบ้าน, คุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย ทั้งนี้ ‘บ้านเซ็นทรัล’ โดยเซ็นทรัลพัฒนามีจุดแข็งที่โดดเด่นในการเชื่อมต่อ Retail & Residential Integration ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1) Best in Town : แบรนด์แข็งแกร่ง เจาะทำเล New CBD & Downtown, 2) Beyond Quality : คุณภาพ-ไลฟ์สไตล์-ความปลอดภัยที่เหนือความคาดหมาย และ 3) Strong Synergy : ผนึกกำลังในเครือเซ็นทรัล เติมเต็ม Lifestyle Journey ต่อเนื่อง ดังนี้

1.Best in Town : แบรนด์แข็งแกร่ง เจาะทำเล New CBD & Downtown พร้อมความสะดวกสบายของการมีที่อยู่อาศัยติดกับศูนย์การค้าหรืออยู่ในโครงการมิกซ์ยูสของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งสามารถตอบโจทย์เชื่อมโยงการใช้ชีวิตประจำวันของลูกบ้าน ทั้งการช้อปปิ้งในศูนย์การค้า, ทานอาหารในโรงแรม และทำงานในอาคารออฟฟิศชั้นนำ อีกทั้งโครงการของเรายังเป็น Valuable Asset ที่มีมูลค่าน่าลงทุน

2.Beyond Quality : คุณภาพ-ไลฟ์สไตล์-ความปลอดภัยที่เหนือความคาดหมายด้วย Customer-Centric Design Thinking เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ ‘ให้มากกว่า’ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

.Space : ด้วยการให้ความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า, ให้พื้นที่สีเขียวที่มากกว่า สูงสุดถึง 35% ของพื้นที่ขายซึ่งมากกว่าโครงการทั่วไป เน้นความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ และให้พื้นที่ใช้งานที่มากกว่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เช่น Flexible Space, Senior Room, Universal Design

.Smart Security & Well-Being : ความปลอดภัยที่มาพร้อมสมาร์ทเทคโนโลยี และเราให้ในระดับมาตรฐานที่มากกว่า อาทิ ระบบ Double Gate, VMS (Visitor Management System) ที่ให้มากับโครงการตั้งแต่แบรนด์ระดับเริ่มต้น และโครงการระดับบนอย่าง ‘NIYHAM’ ที่มี Security ถึง 6 ระดับ, Smart Application ที่รวบรวมทั้งระบบ Privilege, Security, Home Automation และระบบ Active Air-Flow ดูแลคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย เป็นต้น

.Services & Facilities : นิติบุคคลบริหารงานโดยเซ็นทรัลพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้พื้นที่ส่วนกลางมากกว่า และ Facilities ที่ครบครัน อาทิ Rooftop pool ทุกโครงการคอนโดมิเนียม เป็นระบบเกลือ ขนาด 25 เมตร (Semi-Olympic), Fitness อุปกรณ์ได้มาตรฐานระดับเดียวกับในโรงแรม, บริการ Shuttle bus ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ให้พื้นที่จอดรถที่มากกว่ามาตรฐานทั่วไป และ outdoor lifestyles ใหม่ๆ อย่างเช่น Playground, Library & Senior garden ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และรองรับกิจกรรมผู้สูงวัย, Pet-Friendly, Laundry café รอระหว่างซักผ้า, Garden gym พื้นที่ออกกำลังกายในสวน เป็นต้น

.Sustainability : ผลักดันเป้าหมาย NET ZERO ในปี 2050 จึงได้นำร่องนำวัสดุ และเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการออกแบบ อาทิ คัดเลือกพรรณไม้ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 และเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น, ติดตั้งโซลาร์เซลเต็มรูปแบบในพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกบ้านในการติดตั้ง, บริการ EV Charger Station, ระบบจัดการน้ำเสีย, จุดรับขยะ รีไซเคิล เป็นต้น

3.Strong Synergy : สิทธิประโยชน์จากกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยบริการที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็น ‘ลูกบ้านเซ็นทรัล’ อาทิ เตรียมแผนบริการครั้งแรก Central Pattana Concierge บริการผู้ช่วยส่วนตัว, แม่บ้าน, และบริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจในโครงการมิกซ์ยูส, รับสิทธิ์อัปเกรดเป็น The 1 Exclusive หลังจากโอนบ้าน มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย, ส่วนลดพิเศษจาก Central, Robinson, Tops Online, PowerBuy และบริการเพื่อคนรักบ้านจาก Home Service และ BnB Home เป็นต้น”

Central Pattana Residential มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์และฟอร์แมตที่หลากหลาย ทั้งแนวสูงและแนวราบ ได้แก่ ESCENT คอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ติดศูนย์การค้า ระดับราคา 2 ล้านบาทขึ้นไป เจาะกลุ่มลูกค้า ที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์คนเมือง, PHYLL คอนโดมิเนียม ระดับราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เจาะกลุ่มลูกค้าคนเมืองที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ, NIYHAM บ้านระดับ 25 ล้านบาทขึ้นไป เจาะกลุ่มลูกค้า Wealth ที่เป็นครอบครัวใหญ่, NINYA บ้านระดับ 10 ล้านบาทขึ้นไป เจาะกลุ่มลูกค้า YOUNG GENERATION ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ NIRATI บ้านระดับ 5 ล้านบาทขึ้นไป เจาะกลุ่มลูกค้าครอบครัวเริ่มต้นที่ต้องการสร้างครอบครัวของตัวเอง

สำหรับการขยายโครงการใหม่ในปี 2565 นี้ Central Pattana Residential เปิดตัว 6 โครงการใหม่ ได้แก่ คอนโดมิเนียม 4 โครงการภายใต้แบรนด์ ESCENT ได้แก่ ที่สุราษฎร์ธานีติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี และมีโครงการที่ติดกับ Robinson Lifestyle อีก 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และตรัง รวมถึงโครงการแนวราบ 2 โครงการคือ นินญา ราชพฤกษ์ และนิรติ เชียงใหม่ โดยล่าสุดยังได้จัดงาน Imagining Better Living โซนเซ็นทรัลคอร์ท ลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.ค. 2565 รวบรวม “บ้านเซ็นทรัล” กว่า 10 โครงการทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสูงสุดถึง 8 ล้านบาทภายในงานเท่านั้น ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานรับคะแนน The 1 สูงสุดถึง 1,000 คะแนน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3IdQQKV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.residential.centralpattana.co.th หรือ Facebook: https://www.facebook.com/CPNRESIDENCE

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทย