สนจ. – มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ฉลองครบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ เปิดจองบัตร ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา

สนจ. – มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศลแนวบรอดเวย์ Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ระดมทุนเพื่อ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ฉลองครบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ เปิดจองบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ก.ค. 2565 ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์(สนจ.) ถนนพญาไท สนจ. ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ จัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดและสวนหัวใจเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หนึ่งในกิจกรรมสำคัญฉลอง 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะนายกสมาคมฯ สนจ. ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และ นางพิมพ์ใจ โพธิภักติ ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (มูลนิธิ เด็กโรคหัวใจฯ) ร่วมแถลงข่าว



น.ส.อัจฉรินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉลองการสถาปนาครบรอบ 105 ปี สนจ.จึงได้ใช้แนวคิด“จุฬาฯ สร้างสรรค์ยกกำลังสิบ” ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ถือเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมที่เราจะได้นำเอาศักยภาพของชาวจุฬาฯมารวมกันโดยร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งกำลังจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ แต่โชคไม่ดีที่ต้องมาตรวจพบว่า มีอาการป่วยไข้ หัวใจไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษา ให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนโครงการ ‘คืนหัวใจ ให้ชีวิต’ ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของ สนจ. ต่อไป

“ดิฉันเป็นแฟนคลับของคอนเสิร์ตนี้มาหลายปี ทราบว่ามีนิสิตเก่าจุฬาฯร่วมแสดงถึง 80% ชื่นชมในศักยภาพนิสิตเก่าจุฬาฯที่มาช่วยสังคม ในเรื่องการแสดงทุกคนเป็นมืออาชีพจริงๆ ได้ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ทางสนจ. จึงขอเพิ่มรอบการแสดงจาก 2 รอบ โดยเพิ่มรอบพิเศษอีก1รอบ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ เรียกว่า มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆและได้ต่อชีวิตให้เด็กไทยด้วย” น.ส.อัจฉรินทร์กล่าว



ด้าน ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ กล่าวว่า มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ดำเนินโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอคิวนาน ปัจจุบันในประเทศไทยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 600,000 คนต่อปี และมีอัตราการเสี่ยงเป็นเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด 8 ต่อ 1,000 คน หรือประมาณ 5,000 คนต่อปี โดยครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาแก้ไขความผิดปกติด้วยการสวนหัวใจหรือการผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 20,000-60,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับวิธีรักษา และ ความรุนแรงของโรค



ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ กล่าวต่อว่า ในอดีตมีผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดสะสมนาน ยาวเป็นปี หลายรายเสียชีวิตระหว่างการรอคิวผ่าตัด ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ที่สนับสนุนให้มีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ทำให้ปัจจุบันคิวการผ่าตัดในเวลาราชการดีขึ้นมาก ปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน คือ ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กที่ อายุน้อยลงซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัวเล็กลงและมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของโรคสูงและต้องการความเร่งด่วนมากขึ้น โดยในแต่ละปีจากผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 5,000 คน เราสามารถช่วยดำเนินการรักษาให้รอดครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 2,500-3,000 คนต่อปี ปัจจุบันผลการรักษาดีมาก สามารถช่วยชีวิตได้ 95-98% ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึ้น

“จากปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือเด็กหัวใจพิการไปแล้ว 15,232 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่าตัดจากผู้มีจิตเป็นกุศล การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้ รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ด้วย จากการระดมทุนครั้งนี้ จะสามารถช่วยเด็กๆ ให้ได้รับการผ่าตัดประมาณ 60 คน ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอความขอบคุณพันธมิตร สนจ., บี มิวสิคัลส์ รวมถึง สวารอฟสกี้ และ M Theatre ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี”ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ กล่าว



ขณะที่ นางพิมพ์ใจ กล่าวว่า ร่วมระดมทุนให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯมาตลอด ในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ในครั้งนี้ ได้น.ส.สุดาพิมพ์ โพธิภักติ ผู้อำนวยการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ มาเป็นกำลังหลักในการจัดแสดงโ ดยเป็นการแสดงแนวบรอดเวย์ อยากให้คนไทยสนุกกับละครเพลง โดยนำเอาเพลงจากละครบรอดเวย์ทั้งเก่าและใหม่มาแสดง มีนักแสดง 16 คน ในจำนวนนี้ 70-80% เป็นนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่มีจิตใจที่เป็นกุศล มาร่วมกันซ้อมร่วมกันแสดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าว น.ส.สุดาพิมพ์ พร้อมตัวแทนคณะนักแสดง อาทิ เอฟ–รัฐพงศ์ ปิติชาญ ผู้เข้ารอบสุดท้าย Golden Song Season 2 , ครูบี– สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ วอยซ์โค้ช AF และ KPN มาร่วมแถลงข่าวด้วย พร้อมทั้งร่วมกับทีมนักแสดง โชว์มินิคอนเสิร์ตอุ่นเครื่อง จัดเต็มพลังเสียง ใน 2 บทเพลง Opening Up จากละครเพลง “Waitress” กับ เพลง You Will Be FOUND จากละครเพลง “Dear Evan Hansen”



น.ส.สุดาพิมพ์ กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศลฯ จัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ ในวันเสาร์ 3 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. และ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. และเพิ่มรอบพิเศษจาก สนจ. 19.30 น. ในการแสดง เราจะนำเสนอผ่านการร้อง เต้น แสดง ที่เราอัดอั้นมานานในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด เราคิดถึงคนดูมากๆ ซ้อมเต้นกันเต็มที่ 2 เดือนก่อนคอนเสิร์ตจริง อยากให้คนดูสนุกเต็มที่ไปกับเรา รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอลังการแน่นอน เป็นการแต่งกายเช่นเดียวกับละครเรื่องนั้นๆด้วย

“การแสดงมีทั้งสิ้น 24 บทเพลง จากละครบรอดเวย์เรื่องดังกว่า 10 เรื่องทั้งเก่าและใหม่ อาทิ Dear Evan Hansen , Waitress และ Hamiltom ซึ่งจะมีทั้งเพลงคลาสสิคไปจนถึงเพลงแรป โดยนักร้องนักแสดงละครเวทีคุณภาพ 16 ชีวิต ที่เป็นศิลปินพี่น้องนิสิตเก่าจุฬาฯกว่า 70% และไฮไลต์สำหรับรอบพิเศษที่จัดร่วมกับ สนจ. ในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. จะมีการแสดงพิเศษโชว์ 2 บทเพลง โดยหนึ่งในนั้นเป็น เพลงจามจุรีประดับใจ โดย ลุงบุญ – กฤตบุญ รนรื่น เจ้าของบทเพลง ที่แต่งเอาไว้เมื่อปี 2513 นำทัพศิลปินกิตติมศักดิ์นิสิตเก่าจุฬาฯ อาทิ จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ มาร่วมร้องด้วย นอกจากนี้ยังมี เชฟป้อม-ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล , ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และครูบี- สุชัญญ์ญา มาร่วมร้องเพลง สร้างสีสันในคอนเสิร์ตการกุศลฯ รอบพิเศษครั้งนี้ด้วย”ผู้อำนวยการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯกล่าว



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND”ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” จัดขึ้นจำนวน 3 รอบ ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. และ รอบพิเศษจาก สนจ. เวลา 19.30 น. ณ โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราคาบัตรรอบปกติ 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท ส่วนลด 20% เมื่อแสดงบัตรนิสิตนักศึกษาเฉพาะบัตร 1,000 ในรอบปกติ)ราคาบัตรรอบพิเศษ สนจ.4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือ http://www.thaiticketmajor.com www.thaiticketmajor.com หรือ 02-262-3456