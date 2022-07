สยามดิสคัฟเวอรี่ จับมือ NIMIT Cryptomind และ Fairtexโคครีเอทโปรเจค “Fight for the Future” บนพื้นที่ The Sandbox

สยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกกำลัง NIMIT และ Cryptomind ฉลองการเปิดตัวดิจิทัลแลนด์ครั้งแรกของคนไทยในโลกครั้งแรกบน The Sandbox ที่ผู้เล่นกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกจะได้สัมผัสกับผลงานของคนไทยเต็มเปี่ยมศักยภาพครีเอทสร้างสรรค์งานในระดับ Win the World for Thailand

การร่วม Co-creation ระดับโลก ระหว่าง Best of Lifestyle Experiences ได้แก่ สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ Best of Digital Metaverse Experiences ได้แก่ NIMIT & Cryptomind การผสาน O2O ที่แท้จริง โดยมีแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp และสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นจุดเชื่อมโลกถึงกันระหว่างออนไลน์และออฟไลน์

เปิดให้ทุกคนมาร่วมสนุก Fight for the Future โดยการได้จำลองศิลปะไทยบ๊อกซ์ซิ่งบนโลกเสมือนจริง ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเป็นเจ้าของไอเท่มที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษในแบบไฮเปอร์เพอร์ซัลนอลจากเครือ Fairtex

ทุกคนสามารถมาสำรวจแลนด์ Jinta Valley Social Hub ในเกม The Sandbox

โดยที่ทุกคนจะสามารถต่อสู้เพื่อจุดหมายของตนเองและยืนหยัดต่ออุดมการณ์ในเชิงบวกต่อโลกเช่นกัน; Fight for Love, Fight for Nature, Fight for Style, Fight for Peace, Fight for Fun เพื่อรับของรางวัลผ่านทาง ONESIAM แอพพลิเคชั่น

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจ เชิญชวนทุกคน ‘มาเล่นสนุกด้วยกัน’ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์แห่งปี กับ Grand Collaboration and Co-Creation การจับมือครั้งสำคัญของ กลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ร่วมกับ นิมิต สตูดิโอ ผู้นำในการสร้างสรรค์เกมบนโลกเสมือนจริง และ Cryptomind ผู้บุกเบิกในด้านบริการทางการเงินด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน ชวนทุกคนมาค้นพบความสนุกกับโปรเจค “Fight for the Future” พบกับครั้งแรกของโลกกับการเปิดตัวแลนด์ของคนไทยบนโลก The Sandbox แพลตฟอร์มโลกเสมือน (virtual world) ที่มีผู้เล่นกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งต่างตั้งตารอคอยการเปิดตัวพื้นที่ใหม่บนโลก metaverse ในครั้งนี้ โดยพื้นที่นี้ได้รับนำแบบจำลองพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่มาเป็นต้นแบบในการออกแบบดีไซน์ พร้อมนำเสนอเกมสนุกสุดมันด้วยกีฬา Thai Boxing นำความเป็นไทยสู่เวทีโลก เปิดให้ทุกคนร่วมสู้ Fight for The Future ร่วมสนุกพร้อมรับรางวัลพิเศษ นอกจากนี้

ยังได้รับเกียรติจาก Fairtex ผู้นำในธุรกิจอุปกรณ์การต่อสู้และเสื้อผ้าสำหรับอุตสาหกรรมมวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน เข้าร่วมนำเสนอสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่สามารถครีเอทความเป็นตัวตนในรูปแบบอวตาและแบบไฮเปอร์เพอร์ซัลนอล พร้อมยกเวทีมวยจริงมาท้าประลองไปพร้อมกับการชกมวยในโลกดิจิทัล ซึ่งนับว่า “Fight for the Future” ได้สร้างปรากฏการณ์ Collaboration ระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันในแบบ O2O อย่างแท้จริง

สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นแบบของ Lifestyle Lab ที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่

นางสาวปวีณา คชเสนี ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า “สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม มีจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นสถานที่สำหรับการค้นพบประสบการณ์แปลกใหม่อยู่เสมอ ในทุกพื้นที่ของสยามดิสคัฟเวอรี่ล้วนผ่านการคิดค้นสร้างสรรค์ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีความพิเศษเหมาะกับไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยมีพื้นที่ Future Lab ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ให้ความสำคัญ คิวเรทเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อนำเสนอเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสในคอมมูนิตี้ต่างๆ ให้ทุกคนเข้าร่วมค้นพบประสบการณ์แปลกใหม่ นำเสนอตามธีมหรือเทรนด์ที่น่าสนใจหมุนเวียนให้ทุกคนเข้ามาร่วม Come Play with Us มาโดยตลอด ตอกย้ำการเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมค้นหาประสบการณ์ที่ไม่เคยสัมผัสจากที่ใดมาก่อน สยามดิสคัฟเวอรี่ยังได้เพิ่มความสนุกโดยการเชื่อมให้สนุกไปกับเควสต่างๆในโลกเสมือน เพื่อนำมาแลกเป็นรางวัลในโลกแห่งความเป็นจริงที่สยามดิสคัฟเวอรี่

นายสาลวิท สุวิพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะ Creative Innovation Strategist ผู้ดูแลยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พัฒนาโซลูชันธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ผู้คนทั่วโลกตื่นตัวและตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตบนโลก Metaverse ที่นับวันยิ่งก้าวล้ำพัฒนา และมีจำนวนผู้เข้าร่วมเล่นในทุกแพลตฟอร์มในจำนวนมหาศาล สยามดิสคัฟเวอรี่ จึงตอบรับการแสความสนใจของเหล่าคอมมูนิตี้เกมเมอร์และผู้สนใจท่องโลก Metaverse สร้างโปรเจค “Fight for the Future ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกับพันธมิตรระดับโลก อย่าง NIMIT Studio, Cryptomind และ Fairtex รวมศักยภาพร่วม Co-create ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการผสานโลกจริงและโลกดิจิทัล ในแบบ O2O ครั้งแรกของการนำเกมสนุกบนพื้นที่ The Sandbox บนแลนด์ที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยมาร่วมนำเสนอประสบการณ์บนพื้นที่ Future Lab ของสยามดิสคัฟเวอรี่ ทั้งนี้พันธมิตรที่มาร่วมจำลองศิลปะการต่อสู้เชื่อมต่อจากโลกเสมือนจริงอย่าง Fairtex ยังเพิ่มสีสันด้วยการสร้างไอเท่มพิเศษแบบไฮเปอร์เพอร์ซัลนอลจากทางเครืออีกด้วย

NIMIT ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลก

นายชยารพ บุรพัฒน์ นักสร้างสรรค์และผู้ก่อตั้ง NIMIT Studio (นิมิต สตูดิโอ) กล่าวว่า NIMIT ในฐานะ Multiverse Builder Studio และ Official Partner Studio ของ The Sandbox หนึ่งในแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สชื่อดัง ภูมิใจนำเสนอแลนด์ในโลกดิจิทัลที่มีชื่อว่า “Jinta Valley” หรือหมู่บ้านจินตะ หนึ่งในแลนด์บน The Sandbox Alpha

Season 3 ซึ่งเป็นโปรเจคอันดับที่สองของ นิมิต สตูดิโอ ในฐานะออฟฟิชเชียลพาร์ทเนอร์สตูดิโอ ซึ่ง Jinta Valley เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อแสดงจุดยืนทางสังคมโดยมีผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งยังถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านโลกดิจิทัลด้วยการออกแบบองค์รวมอย่างผสมผสานให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่

โดยไฮไลท์ของงาน “Fight for the Future” นิมิต สตูดิโอ ได้สร้างพื้นที่ บนชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้เป็น NFT Creative Placemaking Space ร่วมกับ Cryptomind เพื่อรวบรวมนักสร้างสรรค์หลายแขนง ทั้งศิลปินภาพวาด NFT นักโฆษณา นักวาดภาพประกอบ นักดนตรี คอมมูนิตี้คริปโต และชุมชนนักสะสมภาพวาด PFP ใน Fight for The Future – Hope is Dope : Episode Zero ซึ่งนิมิตนำเสนอมุมมองในการเชื่อมโลกศิลปะ ที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางความคิดและตัวตนของบุคคลในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนร่วมจุดประกายสังคมในการผนึกกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านแนวความเชื่อ ความหวังของโลก คือความหวังของอนาคต ที่จะเห็นการยอมรับในความคิด ความแตกต่างที่ไม่แบ่งกันทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ตลอดจนการเห็นใจซึ่งกันและกัน และการให้สิทธิเสรีภาพต่อการแสดงออกทางความคิดผ่านประสบการณ์ Fight For ทั้ง 5 (Fight for Love, Fight for Nature, Fight for Style, Fight for Peace, Fight for Fun (Creativity and Community) ทั้งนี้นิมิตได้สร้างโซนสำหรับเกมเมอร์สเพื่อให้ผู้เล่นและคอมมูนิตี้ สัมผัสประสบการณ์รูปแบบเกมส์ Voxel และทำภารกิจ อาทิ Game station สำหรับเข้าแลนด์ Jinta Valley บนแพลตฟอร์ม The Sandbox, NFT Showcase ในรูปแบบ Augmentation Reality (AR), On Site PFP Community Immersive Experience, และ Avatar Customization ภายใต้ธีมต่างๆ

นายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า “การผสานความร่วมมือกันในโปรเจค “Fight for the Future” กับสยามดิสคัฟเวอรี่ และ NIMIT Studio นับเป็นอีกก้าวของการสร้างปรากฏการณ์ที่เหนือระดับให้กับสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยคริปโตมายด์ในฐานะที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนา Metaverse ได้ร่วมกับ Nimit Studio ทำ ประเทศดิจิทัล NIMIT2050 บน พื้นที่ดินดิจิทัล The Sandbox การที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และ Fairtex ได้เข้ามาร่วม Jinta Valley บน The Sandbox Alpha Season 3 ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีผสานโลกจริงกับโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับการบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า และ Community นอกจากนี้ยังร่วมกับนิมิต สตูดิโอจัด Talks ในหัวข้อเกี่ยวกับ Future of Artists และ Future of Metaverse and Investment ที่รวบรวมผู้มีชื่อเสียงมากมายในวงการศิลปะ และวงการสินทรัพย์ดิจิตัลเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับถอดรหัสความสำเร็จของศิลปิน, NFT, อัตลักษณ์ของ Digital Nation, และการลงทุนใน Metaverse และอีกมากมายในวันที่ 30-31 กรกฎาคม นี้

Fairtex ร่วมผนึกกำลังนำเสนอไทยบ๊อกซ์ซิ่งในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นายชาโณ เหนือเมฆิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fairtex Equipment Co., Ltd. หรือ Fairtex กล่าวว่า “ในฐานะคีย์เพลย์เยอร์ในวงการมวยไทยมายาวนาน รู้สึกยินดีที่กีฬาไทยบ๊อกซ์ซิ่งได้มีโอกาสอวดสายตาชาวโลกให้ชื่นชมอีกครั้ง ในรูปแบบล้ำสมัยบนโลกดิจิทัล Metaverse เป็นการเข้าถึงผู้คนทั่วโลกให้ได้สัมผัสเสน่ห์และความสนุกของกีฬามวยไทยในรูปแบบใหม่ ในโอกาสนี้ Fairtex จึงได้ร่วมสนับสนุนโปรเจค “Fight for the Future ” เพื่อเชื่อมโลกกีฬาไทยบ๊อกซ์ซิ่งจากเวทีมวยจริงกับสังเวียนบนโลกดิจิทัล เริ่มด้วยการนำเสนอชุดมวยไทยบนโลก The Sandbox ให้เหล่าอวตาร์ได้เลือกใช้แต่งตัวในแบบเพอร์ซัลนอล ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกซื้อชุดมวยที่นำดีไซน์จาก จักรกฤษณ์ อนันตกุล หรือ HelloiamJK ศิลปินกราฟฟิกดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ที่มาร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ที่สามารถหาซื้อที่ได้ภายในงานนี้เท่านั้น และยังได้design ชุด collection พิเศษ ให้กับ Avatar นอกจากนี้ยังมี เมธัส เทพนวล หรือ Sun smile club มาร่วมทำ customize อีกด้วย

และขอเชิญชวนทุกคนมาสนุกกับ punching speed gaming ที่เปิดเวทีให้สนุกกับการชกมวยในรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะถูกใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Fight for Future ชวนทุกคนมาสนุกกับการสู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ

“Fight for the Future ” เป็นโปรเจคที่เชื่อมโลก O2O อย่างแท้จริงที่ผสมผสานกิจกรรมที่สามารถสนุกพร้อมกันได้ทั้งโลก Metaverse กับโลกเรียลลิตี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ จึงเพิ่มความสนุกด้วยการท้าทุกคนดึงสัญชาตญาณนักสู้ในตัวคุณ มาร่วม Fight เพื่อสิ่งที่หมายมั่น ผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อร่วมสนุกในเกมต่างๆ บน The Sandbox จะได้รับของรางวัล โดยแบ่งเป็น Fight for Style รับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในสินค้าแฟชั่น , Fight for Love รับรูปองส่วนลดสำหรับสินค้าจาก ICONCRAFT และ ODS. , Fight for Nature รับคูปองส่วนลดจาก Ecotopia , Fight for Peace รับคูปองส่วนลดจากแบรนด์สตรีทสไตล์ , และ Fight for Fun รับคูปองส่วนลดจากร้าน Loft และ Digital Lab โดยสามารถกดรับคูปองรางวัลนี้ได้ทาง ONESIAM SuperApp ซึ่งนอกจากมีของรางวัลพิเศษให้ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้ว แอพพลิเคชั่น ONESIAM ยังมีสินค้าที่เกี่ยวกับกับโปรเจค “Fight for the Future” ให้เลือกช้อปพร้อมรับ VIZ Coin ได้อีกด้วย

สนุกเต็มที่ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม กับโปรเจค “Fight for the Future” ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565 นี้