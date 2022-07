เผยโฉม 20 เยาวชนดาวเด่น ฝีเท้าดี ผู้คว้าทุนการศึกษาใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy”

เดินทางมาถึงสนามสุดท้าย สำหรับโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy Season2” โดย “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” ซึ่งเป็นการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมอีก 5,000 บาท โดยเมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 เป็นการคัดเลือกโซนภาคกลาง จัดขึ้นที่สนามฝึกซ้อม YHA คลอง 4 ท่ามกลางเยาวชนชาย และหญิง อายุ 13-15 ปี ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 500 คน โดยมีคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานในงาน

โดยเยาวชนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test ทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในส่วนของการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีผู้ได้รับคัดเลือกจากวันนี้จำนวน 6 คนจากสนามฝึกซ้อม YHA คลอง 4 จากนั้นในช่วงเย็น คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 20 คนที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจำนวน 5,000 บาท โดยมีรายชื่อเยาวชนดังนี้

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 1.นาย อภิสร วันเจียม(GK) 2.ด.ช.ภคิน ณะหนองตูม 3.นาย กิติธัช พรมวิภา 4.นาย เจตนิพิฐ ป้อมภา 5.ด.ช.จิรภัทร ขุระสะ 6.ด.ช.เอกพจน์ คำนา

ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1.ด.ช.พรหมพิริยะ พรมบุตร 2.นาย ภูวนัย ชาญโพธิ์ 3.ด.ช.วิทวัส พร้าวไธสง 4.ด.ช.พีรวิชญ์ อินทร์ธรรม 5.ด.ช.อภิรักษ์ ทองศรี

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 1.ด.ช.ชากิร เกบุตร 2.ด.ช.ธีทัต เจริญพรภักดี 3.ด.ช.พชร แก้วแสวง

ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี 1.นาย ภัทรพงศ์ ระวังภัย 2.เสฎฐวุฒิ พลอยทรัพย์ 3.นฤพัทธ์ นรสิงห์ 4.กันต พัฒน์ สีมนตรี 5.พงศกร ศรีลาพัฒน์ 6.วีรยุทธ ทองส่งโสม

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy โดยบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดขึ้นในปีนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 โดยมุ่งหวังเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกาย พลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ ตามสโลแกนของบริษัท “Know You Can”

ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ที่ www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง