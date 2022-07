“TCEB”นำบอร์ดBIEพบนายกฯพลเอกประยุทธ์ถกExpo2028ลุยตรวจภูเก็ตลุ้นเจ้าภาพจัดปี’71หวัง5ปีหน้าโกย5หมื่นล้าน

“TCEB” นำบอร์ดใหญ่ BIE บุกทำเนียบพบนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ตอกย้ำความเชื่อมั่นไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก “Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand” ลุยตรวจสถานที่ก่อสร้าง โรงแรมที่พัก ระบบขนส่ง ครบทุกระบบที่ภูเก็ต 25-29 ก.ค.65 ปลุกความหวังอีก 5 ปีหน้าโกยเงินเข้าประเทศเฉียด 50,000 ล้านบาท

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ ได้นำคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau of International Expositions – BIE) ซึ่งเป็นผู้แทนพิจารณาคัดเลือกการเป็นเจ้าภาพจัด Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมพูดคุยแสดงจุดยืนและความเชื่อมั่นในศักยภาพความพร้อมของไทยซึ่งเป็น1 ใน 5 ประเทศ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอีก 5 ปีหน้า ตามกำหนดจะจัดต่อเนื่อง 4 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม -17 มิถุนายน 2571 หากไทยได้รับการคัดเลือกก็จะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศรวมกว่า 49,000 ล้านบาท ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 9 ล้านคน-ครั้ง

ส่วนคณะกรรมการ BIE มีตัวแทนจาก 7 ประเทศหลัก ได้เดินทางมากรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ตรวจเยี่ยมสถานที่และพิจารณาความเหมาะสม ความพร้อมของไทยซึ่งเสนอร่วมประมูลเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งการก่อสร้างสถานที่เพื่อเตรียมจัดงาน โรงแรมที่พัก ระบบคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องทุกระดับ

โดยมีไทม์ไลน์การพิจารณาเจ้าภาพจัด Specialised Expo 2028 “รอบที่สอง” ไทยและประเทศคู่แข่งจะต้องนำเสนอรายละเอียดลงลึกมากกว่าเดิมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงโครงสร้างสถานที่จัดงาน รูปแบบการใช้งานแต่ละส่วนในอาคาร และรูปแบบการจัดงานอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุด เพื่อติดตามผล ปิดท้าย“รอบที่สาม” เดือนกันยายน 2566 ทางคณะกรรมการ BIE จึงจะประกาศผลการตัดสินว่าประเทศใดจะได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพต่อไป

นายจิรุตถ์กล่าวเพิ่มว่าทีเส็บและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับพื้นที่หลังการจัดงานให้เป็น World Medical Hub และ Andaman Wellness Medical Hub” ต่อยอดจุดขายร่วมกันทั้งภูเก็ต กระบี่ พังงา

ตามสถิติประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางเมดิคัลอันดับ 5 ของโลก โดยมีพื้นฐานสำคัญการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ SDGs : Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

รวมทั้งในช่วงจัดงาน Specialised Expo 2028 ไทยจะได้รณรงค์และแสดงให้ทุกประเทศที่ลงทะเบียนร่วมเปิดพาวิลเลี่ยน ได้เห็นถึงอนาคตการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของภูมิภาคเอเชียด้วย

ทั้งนี้ “ไทย” เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ขึ้นเวทีเสนอธีม “Future of Life- living in harmony, sharing prosperity” มุ่งเน้นแนวคิดหลักด้วยความหมายอันลึกซึ้งของ Future of Life การผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตามแนวคิดหลัก 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 มนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ หรือ Living in Harmony

ส่วนที่ 2 มนุษย์ต้องแบ่งปันทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ เพื่อให้ทุกชีวิตดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเท่าเทียม หรือ Sharing Prosperity ซึ่งหลอมรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของแท็กไลน์โครงการที่ว่า living in harmony, sharing prosperity

อีกทั้งยังมีแนวคิดรอง ที่จะทำให้งาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand สามารถนำเสนอมุมมองตอบโจทย์ Future of Life ครอบคลุมทุกมิติ 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 Life & Well Being ในอนาคตสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่ดีคือแนวทางการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ในราคาเหมาะสม ทั้งบริการแพทย์ทางเลือก วิทยาการแพทย์สมัยใหม่ ขอแค่เพียงมนุษย์รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านสุขภาพท้องถิ่นให้เหมาะกับตัวเอง แล้วแบ่งปันองค์ความรู้นี้กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ด้วย

เรื่องที่ 2 Humans & Nature มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัวได้ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริโภคอย่างมีสติ การดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือก การดูแลโลกใต้น้ำ ทำทุกอย่างโดยไม่เอาเปรียบธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดร่วม จุดยื่น ของมนุษย์ทั่วโลกที่จะดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เรื่องที่ 3 Matual Prosperity มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถเริ่มต้นด้วยการแบ่งปัน ด้วยการช่วยกันเติมเต็มช่องทางระหว่างขั้วตรงข้ามเพื่อดำรงชีวิตอยู่ ทั้งเรื่อง คุณภาพชีวิต การศึกษา รายได้ การเข้าถึงสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างก็นำเสนอถึงเรื่อง New Model of Sharing Economy, Balanced Prosperity, inclusion and Diversity

ขณะที่คู่แข่งทั้งหมดล้วนเป็นตัวแทนจากยุโรปต่างก็นำเสนอเสนอธีมการแข่งขันที่จะนำมาแข่งขันกับประเทศไทย จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย

1.สหรัฐอเมริกา จะจัดที่เมืองมินิโซต้า ภายใต้ธีม : Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-Being For All

2.เซอร์เบียร์ จะจัดที่เมือง เบลเกรด ภายใต้ธีม : Play for Humanity – Sport and Music for all

3.สเปน จะจัดที่มะลาก้าซึ่งเป็นเกาะคล้ายภูเก็ต ภายใต้ธีม : The Urban Era: towards the sustainable city

4.อาร์เจนตินา จะจัดที่เมืองเซนคารอส เดอ บาริโลเช่ ภายใต้ธีม: Nature + Technology = Sustainable Energy. A viable future for humanity