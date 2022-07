เปิดตัว จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ สถาบันสอนวิชาชีพศิลปินมาตรฐานระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคต

ในปัจจุบันวงการดนตรีมีศิลปินเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาบนโลกออนไลน์ เพราะเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ มีอิสระ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมากขึ้น แต่การจะเป็นศิลปินมืออาชีพนั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศิลปินให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จึงมองเห็นโอกาสในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคต จึงเปิด “จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่” (GMM Academy) เพื่อสอนวิชาชีพศิลปินด้วยมาตรฐานระดับโลก และขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงให้มีความหลากหลาย สามารถก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ได้

คุณนรมน ชูชีพชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“แนวคิดของจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราเชื่อว่า อาชีพศิลปิน เป็นอาชีพที่สามารถเติบโตได้ และปัจจุบันมีเด็ก รุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ มีความสามารถจำนวนมาก ถ้าได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ไปไกลกว่าเดิมมาก จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ จึงสร้างหลักสูตรเฉพาะทางที่พร้อมพัฒนา ขัดเกลาศิลปินไปในแบบที่เหมาะกับตนเองทั้งสไตล์เพลง คาแรคเตอร์ จนพร้อมที่จะออกสู่ตลาด เมื่อออกไปแล้วเรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นมืออาชีพ เป็นซุปเปอร์สตาร์ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและมีฐานแฟนคลับ เราจำลองบรรยากาศการเรียนเหมือนโรงเรียน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง มีการสอบวัดผลหลักสูตรโดยคณะครูผู้สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย นอกจากคลาสเรียนร้อง เต้น โชว์ และดนตรี เราเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและฝึกฝนประสบการณ์ด้านอื่นๆ เช่น มีคลาสพิเศษโดยพี่ๆศิลปิน ทั้งยังได้มีโอกาสทำโชว์ ดูงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆของจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้เรามีแผนพาร์ทเนอร์กับสถาบัน คณะดนตรี โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ และเสริมกำลังในการพัฒนาคนเข้าสู่วงการเพลงมากขึ้น มุ่งหวังให้ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เป็นประตูสู่โอกาสสร้างอาชีพศิลปิน เป็นอาชีพที่ก้าวหน้า มั่นคง อีกทั้งเป็นช่องทางที่ชัดเจน เดินเข้ามาได้ง่าย สำหรับคนที่สนใจเส้นทางอาชีพนี้ เราเปิดรับทุกเซ็กเมนต์ไม่ว่าจะเป็น ป๊อป ไอดอล, ร็อค, อินดี้ ลูกทุ่ง และ ไทดอล เพียงแค่น้องๆทุกคนที่มีฝันเดินเข้ามาที่ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราพร้อมที่จะส่งเสริม และพัฒนาทุกคนให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ฉายแสงอยู่ในวงการดนตรีอย่างแท้จริง”

อีกฟันเฟืองสำคัญที่เสริมทัพให้ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เป็นสถาบันสอนวิชาชีพศิลปินด้วยมาตรฐานระดับโลก คุณธนบูลย์ คูรอย ผู้อำนวยการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี เป็นโปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตใหญ่ และโค-เอ็กเซ็กคิวทีฟโปรดิวเซอร์ รายการเรียลลิตี้ค้นหาสุดยอดนางแบบและนายแบบชื่อดังของเมืองไทย, ผู้จัดการศิลปิน และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า

“จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราต้องการพัฒนาศิลปินให้ได้มาตรฐานสากลระดับโลก การจะไปสู่ขั้นตอนนั้นได้ต้องประกอบไปด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทีมงานที่เก่ง พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ที่สำคัญหลักสูตรการเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสามารถพัฒนาศักยภาพของคนให้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกสำหรับศิลปินฝึกหัดเพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ส่วนที่สองสำหรับศิลปินทั่วไป หรือกลุ่มศิลปินฝึกหัดที่มีผลงาน เดบิ้วท์แล้ว จะเห็นได้ว่าสถาบันของเราวางหลักสูตรให้ศิลปินได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึ่งทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชั่นและได้เข้ามาอยู่ใน จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่จะได้รับการสอนในหลักสูตรที่มีคุณภาพจากคณะครูที่พร้อมจะมอบความรู้ และทักษะต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกให้กับน้องๆทุกคน เรามีเป้าหมายว่า ทุกคนที่จบจากจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ จะต้องเป็นศิลปินมืออาชีพที่เก่งเทียบเท่าศิลปินระดับสากล และยั่งยืนครับ”

คุณวิทวัส วีระญาโณ (ครูเจ) VOCAL MASTER จบการศึกษาจากหลักสูตรด้านการสอนร้องเพลงจาก 5 สถาบันในต่างประเทศ เป็นคนแรกของเอเชียที่ได้อันดับ 1 จากการสอบ PANEL TEST ของสถาบัน INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT จากอเมริกา เปิดเผยว่า

“หลักสูตร VOCAL เป็นการสอนให้รู้จักเสียง และวิธีการจัดการเสียงของตัวเองเพื่อดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด รวมทั้ง ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความเป็นมืออาชีพเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจะเป็นศิลปินมืออาชีพไม่ใช่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักรักษามาตรฐาน รักษาระดับความเป็นมืออาชีพ เพื่อจะได้เดินบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างยาวนานครับ”

คุณอภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง (ครูเจด้า) PERFORMANCE MASTER ได้รับรางวัล BEST CHOREOGRAPHER OF THE YEAR จาก MNET ASIA MUSIC AWARDS 2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะกรรมการการแข่งขันระดับโลก THE WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP HIPHOP INTERNATIONAL เปิดเผยว่า

“หลักสูตร PERFORMANCE ประกอบด้วยการพัฒนาการเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงทักษะด้านอื่นๆที่จำเป็นในการเป็นศิลปิน อาทิ การพัฒนาจุดแข็ง เรียนรู้จุดด้อยของตัวเอง ทักษะการสื่อสาร และการดูแลตัวเอง เป็นต้น เราเชื่อว่าในเมืองไทยไม่มีหลักสูตรไหนที่ทำได้แบบนี้ค่ะ อยากให้น้องๆ เชื่อว่า สิ่งใดที่ได้มายากเราก็ต้องทุ่มเท การเป็นศิลปินมืออาชีพและอยู่ในวงการได้อย่างยั่งยืนก็เช่นกัน นอกจากมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความคิด ทัศนคติ และการรักในสิ่งที่ตัวเองทำ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปค่ะ”

ผู้ที่สนใจสมัครออดิชั่นและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ สามารถสมัครผ่านทาง LINE OFFICIAL @GMMACADEMY ได้ที่ https://bit.ly/GMMACADEMY และติดตามข่าวสารของ จีเอ็มเอ็ม

อะคาเดมี่ ผ่านช่องทาง Social media ดังต่อไปนี้

FACEBOOK : https://www.facebook.com/GMM-Academy-112374444850254

IG : https://www.instagram.com/gmmacademy_official/

TWITTER : https://twitter.com/gmm_academy

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@gmmacademy