6 สไตล์บอกรักคุณแม่ด้วยของขวัญโดนใจ ในแบบที่คุณแม่ชื่นชอบ ที่ เดอะ ปาร์คไลฟ์

ฉลองเทศกาลวันแม่ปีนี้ ลูก ๆ หลายคนคงกำลังหาของขวัญเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์ “คุณแม่” ผู้หญิงที่เรารักที่สุด ซึ่ง เดอะ ปาร์คไลฟ์ (The PARQ Life) ขอร่วมฉลองวันแม่ ดูแลท่านให้ประทับใจตามสไตล์ของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่สายกิน คุณแม่สายบิวตี้ คุณแม่สายสปอร์ต หรือ พบกับโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษ ในเทศกาล “Wellbeing For Mom” ที่เดอะ ปาร์คไลฟ์ (The PARQ Life) รีเทลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 นี้

เริ่มที่ไอเดียของขวัญสำหรับมอบให้กับคุณแม่สายกิน ชวนคุณแม่มาอิ่มเอมความอร่อย กับร้านอาหารคุณภาพ เช่น SAKAE Shabu ร้านชาบูระดับพรีเมี่ยมสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่น ตั้งแต่การคัดสรรและนำเข้าเนื้อสัตว์จากเป็นแหล่งที่ดีที่สุด มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเทศกาลวันแม่ เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท รับฟรี 1 ใน 4 เมนูพิเศษจากทางร้าน

ต่อด้วยไอเดียเอาใจคุณแม่สายสปอร์ต พาคุณแม่พลังล้นมาออกกำลังกายพร้อมหากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง กับฟิตเนสคลับระดับพรีเมียม Jetts Black Fitness ที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครัน พร้อมคลาสออกกำลังกายที่หลากหลาย พิเศษ สมัครสมาชิกที่ Jetts Black Fitness สาขา The PARQ รับส่วนลด 400 บาท ตามจำนวนเดือนที่สมัคร (สูงสุด 18 เดือน)

หรือจะเป็น MTM Academy กับหลักสูตรการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ เน้นการวัดผลได้ 100% เพื่อสร้างหุ่นฟิตและเฟิร์มอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณแม่ โดยเฉพาะสมัครแพกเกจ “Muaythai Fiit 45” สำหรับ 2 อาทิตย์ รับส่วนลดไปเลย 888 บาท

คุณแม่สายสปา พาคุณแม่ไปผ่อนคลายทั้งกายใจกับบริการสปาและนวดแผนไทย พาคุณแม่หลบหลีกจากกิจกรรมที่เมื่อยล้าและมานวดผ่อนคลาย ที่ Amara Beauty & Massage สปาระดับพรีเมี่ยม พร้อมบริการนวดหลากหลายรูปแบบ ดูแลเล็บ แวกซ์ ทรีทเม้นท์ใบหน้า ในราคาที่สุดคุ้ม ให้คุณแม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ 50% (เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ)

พลาดไม่ได้กับคุณแม่สายบิวตี้ เพราะผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยเราจึงพาคุณแม่ มาเพิ่มความมั่นใจด้วยรอยยิ้มสวย กับ BMOC Dental Clinic คลินิกที่ทันตกรรมครบวงจร ทั้งจัดฟันแบบปกติและจัดฟันใส Invisalign ฟอกสีฟัน และอื่น ๆ กับโปรโมชั่นพิเศษเทศกาลวันแม่ แพ็คเกจฟอกสีฟัน 6,900 บาท ฟรีขูดหินปูนและชุดฟอกสีฟันที่บ้าน หรือเลือกไปเสริมสวยกับบริการออกแบบทรงผมใหม่จากร้าน BUYA Salon กับช่างผมมืออาชีพ และดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพ

ส่วนคุณแม่สายบำบัด ฟังทางนี้ พาคุณแม่มาฟื้นฟูร่างกายที่ เอฟ รีแฮบ คลินิกที่บำบัดร่างกายจากโรคออฟฟิศซินโดรม อาการชา หรือปวดแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังจากหลายสาเหตุ บริการตรวจและรักษาโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และใช้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกับในโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้คุณแม่ได้กลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้ดังเดิม

อีกหนึ่งของขวัญแทนใจแด่คุณแม่ในวันสำคัญ ด้วยดอกไม้จาก Proud By J&T flower shop สำหรับเทศกาลวันแม่โดยเฉพาะ พร้อมส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับแพ็กเกจจัดดอกไม้ แบบกล่อง กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย

เทศกาลสุดพิเศษนี้ คุณเปิ้ล จริยดี สเป็นเซอร์ เวิร์คกิ้งมัม ได้มาฉลองเทศกาลวันแม่ปีนี้กับลูกชาย น้อง

เจคกี้ สเป็นเซอร์ วัย 8 ขวบ ที่เดอะ ปาร์คไลฟ์ “ปกติน้องเป็นเด็กร่างเริงและมักชอบทำเซอร์ไพร์สคุณแม่เสมอ โดยปีนี้เจคกี้แอบเขียนการ์ดอวยพรน่ารัก ๆ พร้อมกับข้อความแสนประทับใจ “I love you Mommy’ พร้อมบูเก้ขาวฟ้า สีโปรดจากร้าน Proud By J&T flower shop แถมขอหอมแก้มฟอดใหญ่ จากนั้นก็อ้อนให้พาไปทานมื้อกลางวันที่ร้านชาบู Sakae ร้านโปรดสำหรับสาวกที่ชอบปลา หมูและเนื้อ แต่สำหรับเปิ้ลและเจคกี้เป็นสายเนื้อ ซึ่งทางร้านเค้าคัดสรรเนื้อวัวคาตะโรสึ เกรดเอ 4 สุดพรีเมียม ละลายในปาก กินแล้วหยุดไม่ได้ จากนั้นก็ไปปล่อยพลังต่อที่ Q Garden สวนเอาท์ดอร์ ที่มีสวนและต้นไม้ให้เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่นเพลิน ๆ ด้วย เรียกว่ามาที่เดียวได้หลายอย่างเลยค่ะ”

ขณะที่ ปอนด์ หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา สาวหน้าหวาน เจ้าของและดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้า Haatiya ก็มีประสบการณ์น่าประทับใจที่เดอะ ปาร์คไลฟ์ “คุณแม่เป็นคนที่ดูแลใส่ใจเรื่องความสวยงามมาก โดยเฉพาะเรื่องผม ปีนี้เลยขอมอบของขวัญให้คุณแม่มาทำสวยที่ BUYA Salon ซึ่งมีมาตรฐานการบริการที่ดี เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้ผมทรงใหม่ที่สวยถูกใจมาก พร้อมได้ทำทรีตเมนต์บำรุงไปด้วย ชอบที่นี่มากค่ะ เพราะคนไม่พลุกพล่าน และมีมาตราการเรื่อง Hygiene ดีมาก นอกจากนี้ที่เดอะ ปาร์คยังมีคลินิกความงามให้คุณแม่ได้เลือกทำสวยและโปรโมชั่นเพียบอีกด้วยค่ะ”

ด้านเซเลบริตี้สาวหน้าใส เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่มักจะไปไหนกับคุณแม่ตลอดเวลา เทศกาลวันแม่ปีนี้จึงพาคุณแม่ ม.ล.อัญชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา มาผ่อนคลายที่ Amara Beauty & Massage “คุณแม่เป็นเวิร์คกิ้งมัม ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ก็เลยมีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ และเอวเป็นพิเศษ เอยจึงเลือกการนวด Hot Stone Massage จุดเด่นคือการใช้หินร้อนภูเขาไฟช่วยบรรเทาอาการปวดล้ากล้ามเนื้อได้ดี แร่ธาตุจากหินจะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ส่วนความร้อนจากหินจะช่วยขับสารพิษออกจากรูขุมขน นอกจากนี้ น้ำมันนวดผสมวิตามินอีเข้มข้น นวดแล้วจะช่วยความผ่อนคลายและบำรุงผิวพรรณไปพร้อมกัน”

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อให้การฉลองเทศกาลวันแม่ปีนี้พิเศษกว่าใคร กับร้านค้าและบริการที่ร่วมรายการ ภายในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ เริ่มตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 นี้ เฉพาะที่เดอะ ปาร์คไลฟ์เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดของร้านค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.theparq.com/highlights/promotions หรือ https://www.facebook.com/theparqbkk

