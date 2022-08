ชวนคุณสัมผัสค่ำคืนสุดโรแมนติกริมชายหาดหัวหินกับ ราชาเพลง POP ระดับตำนานของโลก

‘เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ (Engelbert Humperdinck)‘กับคอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin”ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ร่วมกับ เทโร เอนเตอร์เทนเมนน์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอค่ำคืนแห่งความอภิรมย์ กับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ริมชายหาดหัวหินกับสุดยอดนักร้องเพลงป็อป ระดับตำนานของโลก “เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ (Engelbert Humperdinck)” เจ้าของบทเพลงคลาสสิคอย่าง Release Me (And Let Me Love Again) มาเปิดการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ่ที่หัวหินเป็นครั้งแรก พร้อมเพลงฮิตมากมายกับน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนเพลงไม่ควรพลาดในคอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin”

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท บัตรราคา 16,000 บาท พร้อมดินเนอร์คอร์ส 3 คอร์ส เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 3 สิงหาคมนี้ที่ www.thaiticketmajor.com และผ่านทาง

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท Tel: +66 (0) 32 616 999, Email: events.ichh@ihg.com

ที่คอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin” ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนริมทะเลพร้อมฟังเสียงอบอุ่นผสานเกลียวคลื่นจาก “เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์” แบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด จำกัดเพียงประมาณ 400 ที่นั่ง บริเวณสระว่ายน้ำที่ทอดยาวไปจรดริมหาดหัวหิน วิวซิกเนเจอร์ของอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และอิ่มอร่อยกับดินเนอร์คอร์ส (3 คอร์ส) รสเลิศมาตรฐานโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับ 5 ดาว และเครื่องดื่ม

เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ ได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ของเพลงรักที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดี โดยมียอดขายแผ่น 140 ล้านแผ่นทั่วโลก อาทิเช่น เพลง Please Release Me, The Last Waltz ซึ่งขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตเพลงของสหราชอาณาจักร เพลง Lady Of The Night, Misty Blues, After The Loving, Spanish Eyes, Quando Quando Quando ฯลฯ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้จะนำมาขับร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้เขาได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลแกรมมี่ 4 รางวัล รางวัลลูกโลกทองคำ และได้รับรางวัลดาวบนที่ Hollywood Walk of Fame, Las Vegas Walk of Fame และ Leicester Walk of Fame

ร่วมหวนคืนบรรยากาศสุดโรแมนติก และประทับใจไปกับคอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin” ไปด้วยกัน ที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ พิเศษ !!! สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 100 ท่านแรก รับสิทธิ Meet & Greet พูดคุย และถ่ายรูปคู่แบบใกล้ชิดกับศิลปินดัง “เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ (Engelbert Humperdinck)” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: +66 (0) 32 616 999 Email: events.ichh@ihg.com