สำนักปลัดนายกฯ ชวนปชช.ชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มอบหมายให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย หนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดนิทรรศการนำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดีย Interactive Exhibition ในการนำผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของธรรมชาติที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านความทรงจำที่พระองค์ทรงตรากตรำพัฒนาประเทศเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีแนวคิดการจัดนิทรรศการที่เชื่อมโยงกับโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้มีความน่าสนใจและสื่อสารสร้างความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่างๆทั่วประเทศ การออกร้านของนักเรียน – นักศึกษา และการแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้ โดยแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช-ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในชื่อ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With love for the Nation” เป็นนิทรรศการที่จะนำผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โซนที่ 2 : การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า เช่น การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยการฝึกอาชีพระยะสั้น การสาธิตการทอผ้า การทำขนมไทย การสาธิตงานปั้นและงานจักสาร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และซอยดำเนินกลางใต้ ฝั่งวัดราชนัดดาราม

โซนที่ 3 : การจัดนิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมถึงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงโขน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โซนที่ 4 : การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ

โซนที่ 5 : การออกร้านเลิศลิ้มชิมรสจากร้านต่าง ๆ ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร การสาธิตการทำขนมไทย และสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทย ณ บริเวณป้อมมหากาฬ และบริเวณคลองโอ่งอ่าง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือผู้เข้าชมนิทรรศการ แสดงแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และ/หรือแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าชมนิทรรศการ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมงานทุกท่านและตัวท่านเอง