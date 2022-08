“วราวุธ” เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” เผยรายละเอียดกิจกรรมการประชุม TCAC ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน วันที่ 5-6 ส.ค.นี้ อัดแน่นด้วยสาระ จัดเต็มกิจกรรมรักษ์โลกลดโลกร้อน โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ผู้ว่า กทม. ”ชัชชาติ” ร่วมแจมบรรยายพิเศษ ชมผ่านไลพ์สด Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และThailand Climate Action Conference – TCAC

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทส. ได้กำหนดจัดการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถือว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ในการนำมาซึ่งการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการปล่อยคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนาคตของลูกหลาน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม TCAC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า ในการประชุม TCAC ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกกของประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จำลองรูปแบบการประชุม COP มาดำเนินการจัดในระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในส่วนของพิธีเปิด การจัดแสดงนิทรรศการ โดยเฉพาะเวทีเสวนา ที่จัดเต็มไปด้วยวิทยากร ผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงิน เป็นต้น จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ tcac.deqp.go.th ,facebook fanpage : Thailand Climate Action Conference – TCAC และ facebook fanpage : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ในวันที่ 5 ส.ค. และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของการประชุม TCAC ในวันที่ 5 ส.ค. 65 หลังการลงทะเบียนในเวลา 8.30 – 9.30 น. เป็นพิธีเปิด โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” และการฉายวิดีทัศน์ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดและวิดีทัศน์ถ้อยแถลงจากประเทศที่มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไทย โดย เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond”

“ส่วนภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “คาร์บอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา (Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก, การเสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” และหัวข้อ “ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Leading to Carbon Neutrality: Best Practices and Business Solutions)”

สำหรับ วันที่ 6 ส.ค. 65 ในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (Plenary Hall) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การเสวนาหัวข้อ “บูรณาการ Climate Change สู่การดำเนินงานระดับจังหวัด” (Climate Actions on Ground) และในหัวข้อนี้ มีการบรรยายพิเศษของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, การเสวนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s Climate Alliance: The Success Story-Tellers) ส่วนภาคบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นกิจกรรม The Way Forward ก้าวต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา เริ่มด้วย ถ้อยแถลงของผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน, การฉายวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event) และการแถลงข่าว The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนห้องเสวนา A (Panel Room A) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ พลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions), การเสวนาในหัวข้อ ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน (The Roles of Forests: Natural Climate Solutions), การเสวนาในหัวข้อ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture)

ส่วนห้องเสวนา B (Panel Room B) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban Resilience) การเสวนา ในหัวข้อ เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection) และการเสวนา ในหัวข้อ ตลาดคาร์บอนเครดิต: ตอบโจทย์ธุรกิจรักษ์โลกด้วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon Neutrality Business)