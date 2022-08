เริ่มแล้ว! THE POWER BAND 2022 SEASON 2 รอบออดิชันแรกที่ จ.ขอนแก่น ลุ้นการแข่งขันสุดเข้มข้น

ขอนแก่น – 9 สิงหาคม 2565 เริ่มแล้วกับการค้นหา ศิลปินที่จะก้าวมาประดับวงการเพลงประเทศไทย

คนต่อไป กับเวทีประกวดดนตรียิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2022 SEASON 2 ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย ได้แก่ ค่ายเพลง Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand สนามการแข่งขันแรกพบกับนักดนตรี ทั้งในระดับมัธยมศึกษา (Class A) และระดับบุคคลทั่วไป (Class B) ณ ศาลาเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวงที่ผ่านเข้ารอบออดิชันได้มาแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างเต็มที่ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร (J-Pap – วง Infinity) อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาดนตรีสมัยนิยม คุณกฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก วง Playground) ผู้บริหารค่าย Home Run Music

คุณไพสิฐ คำกลั่น (Pae Sax) ศิลปินและ Producer ค่าย Melodic Corner ซึ่งทุกวงดนตรีได้แสดงความสามารถหลากหลาย จนกองเชียร์ร่วมส่งกำลังใจกันอย่างสุดมันส์ กันทั้งสนามการแข่งขัน



และผลการคัดเลือกวงที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จำนวน 4 วง ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา (Class A) 3 วง คือ

วง HUUKI HUUDA โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย มาพร้อมกับแฟชั่นเจร็อคแบบจัดเต็ม วง Little Wings โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ โดดเด่นด้วยพลังเสียงที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างนักร้องนำและคอรัสอย่างมีเอกลักษณ์ และวงหน้าโรงเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาพร้อมกับความหนักแน่นในจังหวะดนตรี และความสามัคคีในการโชว์อย่างดีเยี่ยม สำหรับระดับบุคคลทั่วไป (Class B) คือ วงคากะจะ จากจังหวัดศรีสะเกษ วงดนตรีที่รวมตัวกันของนักดนตรีมากประสบการณ์กับความมันในบทเพลง จงเรียกเธอว่านางฟ้า มาตามลุ้นกันว่าทีมไหนจะผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป และมีโอกาสก้าวสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท



นอกจากการออดิชันแล้ว ภายในงานยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ BEAN NAPASON, SLAPKISS, INDIGO, COPTER และ JEFF SATUR ศิลปินไอดอลรุ่นใหม่จาก 5 ค่ายเพลง มาสร้างสีสันและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าประกวดและกองเชียร์ในวันนั้นได้สนุกแบบจัดเต็มกับกองทัพเพลงดังมากมาย





สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดเวที THE POWER BAND 2022 SEASON 2 สนามแข่งขันที่ 2 – 4 ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 กันยายน 2565 โดยรอบออดิชันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดชลบุรี, 3 กันยายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่, 17 กันยายน 2565 ที่จังหวัดสงขลา และ 1 ตุลาคม 2565 ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล #KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand