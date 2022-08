ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล ‘Wealth Management Platform of the year’ 3 ปีซ้อน และรางวัล ‘Investment Product Innovation of The Year’ จาก The Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022 เตรียมเพิ่มบริการใหม่ด้าน Wealth ในแอป CIMB Thai Digital Banking

ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับรางวัล Wealth Management Platform of the Year ของประเทศไทย จาก The Asian Banking & Finance Retail Banking Awards ปี 2020-2022 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นนำเสนอและเดินหน้าสำรวจวิธีการใหม่ๆ ในการเพิ่มความมั่งคั่งและให้บริการอย่างตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์โควิด สะท้อนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการความมั่งคั่ง (AUM) ในปี 2564 เติบโต 19% YoY

ธนาคารยังได้รับรางวัล Investment Product Innovation of The Year จากการที่ปี 2564 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของธนาคารด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน จากปริมาณซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองเติบโตถึง 37% YoY การรักษาตำแหน่งผู้นำในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และ structured products และการมีมูลค่าการค้าตราสารหนี้ทุกประเภท(bond trading) รวมกันสูงครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

“การบริหารความมั่งคั่งต้องเป็นเรื่อง pain-free และทุกคนเข้าถึงได้ เราจึงผสานแพลตฟอร์มเข้ากับกองทุนรวม FundConnext Open Architecture ของ ตลท. ช่วยให้ลูกค้าจัดการและสมัครกองทุนรวมทั่วประเทศผ่านสาขาหรือโทรศัพท์ได้ อีกทั้งได้จับมือกับ 12 บลจ. เสนอทางเลือกการลงทุนมากมายให้ลูกค้า Wealth ของเรา ปีนี้ยังได้เปิดให้ลูกค้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปด้วยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ช่วยให้นักลงทุนใหม่เริ่มต้นลงทุนได้ด้วยจำนวนเงินไม่มาก นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน myPreferred ช่วยให้ลูกค้านัดหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน ท่ามกลางโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซีไอเอ็มบี ไทยจะปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเปิดบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินตราสารหนี้” นายตัน คีท จิน กล่าว