อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI-สร้างเกมส์-ดิจิทัลเฮลท์

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Education Fair 2022 งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์เอาไว้เกือบ 50 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัส วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 นี้ เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียน ร่วมงาน ฟรี https://bit.ly/NZFairTH22

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2022) กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้สัมผัสการเรียนรูปแบบใหม่ในแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมเด็กสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อีกทั้งการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อวีซ่าทำงานได้สูงสุดถึง 3 ปีภายหลังจบการศึกษา มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นประทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ และค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยให้ความสนใจไปเรียนต่อมากที่สุด

ภายในงาน New Zealand Education Fair 2022 ได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์เกือบ 50 สถาบัน ทั้งโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย (ครบทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์) สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา โดยน้องๆสามารถร่วมค้นหารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมอัพเดทเทรนด์การศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตอาชีพอนาคตของคนรุ่นใหม่ อาทิ หลักสูตรการพัฒนา AI, หลักสูตรการสร้างเกมส์, วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพดิจิทัล หรือดิจิทัลเฮลท์ (Health Sciences in Digital Health), นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist), เทคโนโลยีแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Technology), การตลาดดิจิทัล (Digital Ubiquitous Marketing) และ การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Design) เป็นต้น

พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ The University of Auckland มอบทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง $10,000 หรือมากกว่า 200,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาโท และทุนการศึกษา $5000 หรือกว่า 100,000 บาท จาก AUT International Excellence ทุนการศึกษาในการเรียนทุกระดับชั้นสูงสุดกว่า 2 ล้านบาทในระดับปริญญาเอก และทุนการศึกษาอื่นๆสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ภายในงาน



สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น (คอร์สสั้นเชิงวิชาชีพ) ไม่ว่าจะเป็น ช่างอุตสาหกรรม เชฟ ไอที และทางด้านวิชาชีพอื่นๆ องค์กรสถาบันเทคโนโลยี Te Pūkenga ที่รวมสถาบันเทคโนโลยีทั้งหมดของนิวซีแลนด์เข้าด้วยกัน จะมีการเปิดตัวในงานนี้

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ กับกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ทาง Education New Zealand ได้ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ เวลา 11.45 น.,14.00 น.และ 15.00 น.ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมห้องเรียนจำลอง ฟรี (รับจำนวนจำกัด)ได้ที่ https://bit.ly/Simulatedclassreg

พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณสู่ขวัญ บูลกุล ที่จะมาร่วมพูดคุยและเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ น้องปราบ ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์

ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรี พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันในงานนี้งานเดียว และ ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์ ฟรี จากสายการบิน Air New Zealand ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 นี้ เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/NZFairTH22