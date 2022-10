ชวนคุณสัมผัสค่ำคืนแห่งความรื่นเริงกับวงดนตรีร็อกแอนด์โรลระดับตำนาน ‘เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (The Platters Experience)’ กับคอนเสิร์ต “The 1st Magic Touch – The Platters Experience Live in Hua Hin” ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท นำเสนอค่ำคืนแห่งความบรรเทิงกับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ริมชายหาดหัวหินกับวงดนตรีร็อกแอนด์โรลระดับตำนาน “เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (The Platters Experience)” เจ้าของบทเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง “Only You”, ““ The Great Pretender”, “Twilight Time”, “Wonderful World” และได้รับเลือกเข้ารางวัล The Rock and Roll Hall of Fame ในปีค.ศ. 1990 มาเปิดการแสดงสดที่หัวหินเป็นครั้งแรก พร้อมเพลงฮิตมากมายที่แฟนเพลงไม่ควรพลาดในคอนเสิร์ต “The 1st Magic Touch – The Platters Experience Live in Hua Hin” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ทบัตรราคา 7,500 บาทสุทธิ พร้อมอาหารค่ำดินเนอร์คอร์ส 4 คอร์ส จำนวน 60 ที่นั่ง และบัตรที่นั่งราคา 1,500 บาทสุทธิพร้อม Welcome drinkจำนวน 100 ที่นั่ง เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผ่านทางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 32 616 999 หรืออีเมล์ events.ichh@ihg.com

ที่คอนเสิร์ต “The 1st Magic Touch – The Platters Live in Hua Hin” ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความรื่นเริงและอภิรมย์ยามค่ำคืนริมทะเลพร้อมฟังเสียงเพลงที่ขับกล่อมจาก “เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์” สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด จำกัดจำนวนเพียง 160 ที่นั่ง บริเวณสนามใจกลางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และอิ่มอร่อยไปกับดินเนอร์คอร์ส (4 คอร์ส) ที่ถูกรังสรรมาอย่างพิถีพิถันมาตรฐานโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับ 5 ดาว พร้อมเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการเข้าชม

เดอะ แพลตเตอร์ เริ่มต้นเข้าสู่วงการร็อคแอนด์โรลครั้งแรกในปีค.ศ. 1952 ขณะนี้วงดนตรีเข้าสู่ในรุ่นที่สี่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวงเป็น เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์และมีอายุมาอย่างยาวนานถึง 70 ปี มียอดขายมากกว่า 100 ล้านแผ่นและติดอันดับ 40 เพลงฮิตบน Billboard 100 ระหว่างปีค.ศ. 1955 และปีค.ศ. 1967 เพลงฮิตระดับตำนานที่ตอนนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอาธิเช่นเพลง Only You, Twilight Time, Wonderful World, The Great Pretender, You Make Me Feel Brand New ฯลฯ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้จะนำมาขับร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย

สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกันในค่ำคืนแห่งความรื่นเริงและประทับใจไปกับคอนเสิร์ต

“The 1st Magic Touch – The Platters Experience Live in Hua Hin” ไปด้วยกันที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร +66 (0) 32 616 999 หรือ events.ichh@ihg.com