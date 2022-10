คปภ. เผยงาน TIF 2022 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

สามารถยกระดับการประกันภัยเข้าสู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่ Digital Insurance Ecosystem

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) ร่วมกับพันธมิตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บริษัทประกันภัยชั้นนำ และสถาบันทางการเงินของไทย ได้จัดงาน Thailand InsurTech Fair 2022 มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยแห่งปี เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด Reshaping Insurance to the Multiverse of InsurTech for the Future ก้าวสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อโลกใหม่ไร้ขีดจํากัด” ในรูปแบบงาน Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบ On ground ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 และทาง Online ผ่านทางออนไลน์ www.TIF2022.com ซึ่งการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2022 ครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในปีนี้เราได้เห็นการยกระดับการประกันภัยเข้าสู่มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ Digital Insurance Ecosystem โดยการจัดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของ Insurtech innovation บริษัทประกันภัยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย มี Tech firms และ Startups จากต่างประเทศ ให้ความสนใจและมาร่วมออกบูธภายในงานประมาณ 40 บูธ ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย อังกฤษ ฮ่องกง พร้อมนำเสนอนวัตกรรม สร้างเครือข่าย และ business matching ภายในงานอย่างคับคั่ง และความสำเร็จในเรื่องของ OIC InsurTech Award การประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ซึ่งมีทีมเข้าร่วมประกวดจำนวนมากขึ้นในทุกปี และในปีนี้มีการนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมอย่างตรงจุด เช่น ประกันสุขภาพจิต และการผสานเทคโนโลยีใหม่ เช่น Metaverse ในการประกันภัย

ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน TIF 2022 ได้รับการตอบรับที่ดีเกินเป้าหมาย โดยดูได้จากจำนวนยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาการจัดงาน มีเบี้ยประกันภัยสูงถึง 1,063 ล้านบาท จำนวนกรมธรรม์รวมมากกว่า 19,365 กรมธรรม์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัย 905 ล้านบาท 7,544 กรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย มีเบี้ยประกันภัย 158 ล้านบาท 11,821 กรมธรรม์ ด้านงานสัมมนามีหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจกว่า 17 หัวข้อ จากวิทยากร 27 คน จากประเทศทั่วโลก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาจำนวน 35,161 ราย ส่วนของ Exhibition Hall มีบริษัทประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และธนาคาร รวมทั้งมีบริษัทTech firm และ InsurTech Start up ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมผู้เข้าร่วมจัดงานมากกว่า 80 แห่ง ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานรวม 202,389 คน แบ่งเป็น ทาง On ground จำนวน 43,821 คน และทาง Online จำนวน 158,568 คน อีกทั้งในส่วน Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทในวงการประกันภัย มีผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยธุรกิจจำนวนกว่า 300 ราย

สำหรับปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน “Thailand InsurTech Fair 2022” ในครั้งนี้คือ การจัดงานในรูปแบบ Hybrid ผสมผสานรูปแบบ online event และ onsite event ควบคู่กัน ซึ่งสอคล้องกับสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนไป ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เข้าชมงานได้ทั้งการเดินทางมาชมงานที่อิมแพค เมืองทองธานี สถานที่จัดงานจริง และการเข้าชมผ่านทางออนไลน์ ที่สามารถเข้าชมได้ง่าย สะดวกและตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทาง Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสในแบบ Interactive ที่ให้ผู้เข้าชมงานสร้างตัวเสมือนหรือ Avatar ของตัวเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อสะสมแต้มและแลกรับของรางวัล นับเป็นการพลิกโฉมการเข้าชมงานของอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างแท้จริง

อีกปัจจัยที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคือ ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากหลากหลายบริษัท ได้ในที่เดียว แบบครบ จบ คุ้ม ในราคาสุดพิเศษ ที่ได้ส่วนลดสูงสุด 30 % และยังได้รับคูปองชิงโชคของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV-Ora Good Cat รวมทั้ง IT Gadget ต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ Smart watch และอื่น ๆ มากกว่า 40 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท ในส่วนงานสัมมนา มีวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าถึง 27 ท่าน จากประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์, มาเลเซีย และไทย มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ กว่า 17 หัวข้อ ในเนื้อหาที่เข้มข้นและน่าสนใจ สามารถรับชมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสัมมนาในทุกหัวข้อสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.tif2022.com อีกด้วย ในส่วนของ InsurVese Zone เป็นอีกโซนที่ดึงความสนใจของผู้เข้าชมงาน เพราะได้ชมเทคโนโลยีประกันภัยสุดล้ำ จากเหล่า tech startup และได้ความรู้ด้านประกันภัย จากบูทนิทรรศการของสำนักงาน คปภ. สมาคมด้านการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย และบริษัท Tech Firm InsurTech Startup จากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมงานคับคั่ง ซึ่งแผนสำหรับการจัดงานในปีหน้า เราจะยกระดับเรื่องของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เน้นบริษัท start up จากต่างประเทศมากขึ้น scale ของ start up ที่ใหญ่มากขึ้น สามารถนำ Solutions หรือ product ที่มาโชว์ได้จริง หรือ นำเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาเสนอภายในงาน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับ

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานมากกว่า 40 รางวัล โดยมีการจับฉลากและมอบรางวัล ในวันที่ 7 -9 ต.ค. 65 เวลา 19.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลได้ที่ www.tif2022.com

โดย รางวัลใหญ่ในงาน ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า EV – Ora Good Cat จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 763,000 บาท ผู้โชคดีได้แก่ คุณ นุช รี อ่อนพร้อม คปภ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

“จากการจัดงานในครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า เราเห็นความสนใจ ความเข้าใจประโยชน์ของการใช้ InsurTech เพิ่มมากขึ้น และมีการกระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น รวมไปถึงหลาย ๆ session สัมมนา ประชาชนได้ให้ความสนใจอย่างมาก รวมไปถึงตัวแทนนายหน้าประกันภัยด้วย ที่เข้ามาสนใจทั้งเข้าฟังสัมมนา และชมการแสดงผลงานชมบูธ เปิดไอเดีย ต่อยอดความรู้การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าของตัวเอง ปีหน้าเราจะขยายผลตรงนี้ขึ้นไปอีก แม้ปีนี้เรามีบริษัท InsurTech มาออกบูธแสดงผลงานกันกว่า 40 บริษัท แต่ปีหน้าเราจะเชิญบริษัทที่น่าสนใจจากทั่วโลกเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง มาร่วมออกบูธแสดงผลงานใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอกย้ำการเป็น InsurTech Fair ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เปิดวิสัยทัศน์ให้มากขึ้นไปอีก

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 รวมทั้งต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพราะสำนักงาน คปภ. ไม่สามารถจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ ถ้าไม่รับความร่วมมือที่ดีจากพวกท่าน ความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้ต่อไป และกลับมาพบกันในปีหน้ากับงาน “Thailand InsurTech Fair 2023” ที่ผมรับประกันว่าจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้แน่นอน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย