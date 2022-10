นิสสันมอบรางวัลสุดยอดดีลเลอร์แห่งปี Best of the Best 2021 ให้จิระดา ออโต้ กรุ๊ป

ตอกย้ำความมุ่งมั่นของผู้จำหน่ายนิสสันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (12 ตุลาคม 2565) – นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย มอบถ้วยรางวัลสุดยอดผู้จำหน่ายนิสสัน Best of the Best 2021 แก่บริษัท จิระดา ออโต้ กรุ๊ป ผู้จำหน่ายนิสสันในจังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ร่วมฉลองความสำเร็จด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งด้านยอดขายและการบริการลูกค้า

รางวัล Best of the Best 2021 เป็นรางวัลสูงสุดที่ นิสสัน มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นครบทุก้าน ทั้งด้านการขาย ส่วนแบ่งตลาด คุณภาพและมาตรฐานการบริการ รวมทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้จำหน่ายในการให้บริการที่ดีเยี่ยมและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าตามนโยบายการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นายอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “นิสสัน ให้ความสำคัญกับการส่งมอบรถยนต์ที่ยอดเยี่ยม และบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า และผู้จำหน่ายนิสสันเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้นิสสันบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่น และศักยภาพของผู้จำหน่ายในการให้บริการตามมาตรฐานของนิสสัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี รวมถึงส่งมอบรถยนต์คุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า จนทำให้นิสสันกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ลูกค้าวางใจได้ และทำให้นิสสันอยู่คู่คนไทยได้อย่างมั่นคงมานานกว่า 70 ปี”

จิระดา ออโต้ กรุ๊ป เป็นผู้จำหน่ายที่มีความโดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของนิสสัน โดยได้รับรางวัลต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการบริการที่เหนือกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

“เมื่อปี 2562 จิระดา ออโต้ กรุ๊ป ได้ประกาศเป้าหมายที่จะกลายเป็นสุดยอดผู้จำหน่ายนิสสัน และได้รับรางวัล Best of the Best ให้ได้ภายใน 5 ปี แต่บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของจิระดา ออโต้ กรุ๊ป และความมุ่งมั่นของพีมงานที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ รวมถึงได้พยายามพัฒนาการบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ”

อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของจิระดา ออโต้ กรุ๊ป ได้แก่ การดูแลพนักงานอย่างดี และพนักงานมีเป้าหมายเดียวกันกับบริษัทฯในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และช่วยกันผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ การดูแลพนักงานอย่างดีทำให้พนักงานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และทำให้พนักงานมีความสุข และทำงานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่กว่า 30% ของพนักงานของจิระดา ออโต้ กรุ๊ป ทำงานกับบริษัทฯ มานานกว่า 10 ปี

นายเมธาวินล์ ตั้งจิระศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิระดา ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี จิระดา ออโต้ กรุ๊ป ภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของนิสสันใน 3 จังหวัดภาคกลาง เราพยายามสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่ออัพเดตงานประจำทุกเดือนในทุกสาขา เพราะเราเชื่อว่า พนักงานที่มีความสุข จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีผลประกอบการที่ดี และลูกค้ามีความพึงพอใจ นิสสันและจิระดา ออโต้ กรุ๊ป ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เราจึงได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนิสสัน เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต เราขอขอบคุณนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เราได้ท้าทายความสามารถของเราเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ และรางวัล Best of the Best 2021 นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงความสำเร็จจากการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างจิระดา ออโต้ กรุ๊ป และนิสสัน” นายเมธาวินล์กล่าว

นอกจากรางวัล Best of the Best 2021 แล้ว จิระดา ออโต้ กรุ๊ป ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัท ได้รับรางวัล Customer Satisfaction Award มาแล้วจากการให้บริการที่ดีเยี่ยม และก่อนหน้านั้น ก็เคยได้รางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2549, 2550, 2551 และ 2553

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย มีผู้จำหน่ายนิสสัน 175 รายทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและพึงพอใจเหนือความคาดหวัง เมื่อเข้ารับการบริการกับนิสสัน ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสสัน ได้ที่เว็บไซต์https://en.nissan.co.th