เอาใจสายอาร์ตกับ “Art in The PARQ – Season 2” เทศกาลงานศิลปะร่วมสมัยใจกลางเมือง

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสภายใต้แนวคิด Life Well Balanced ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ และผสมผสานงานศิลปะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการฯ จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Art in The PARQ – Season 2” ให้คนรักงานศิลปะได้เต็มอิ่มกับกิจกรรมหลากหลายเพื่อแฟนพันธุ์แท้ทั้งสายอาร์ตและโฟโต้

เริ่มจากการจัดแสดงผลงานศิลปะของสองศิลปินชื่อดัง ชาวไทย อันอินสไปร์ บาย เคอเรนท์ อีเวนต์ส์ (Uninspired by Current Events) และชาวอิตาเลียน ฟรานเชสโก อารีนา จากนิทรรศการ ‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022′ (Bangkok Art Biennale 2022) โดยผลงานจัดแสดงที่ BAB Café ชั้น 3 และบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานชั้น 1 เดอะ ปาร์ค ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ต่อด้วย กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ One Shot Knockout ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท โดย เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพในเวลาที่จำกัด โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์การถ่ายภาพในวันที่แข่งขันพร้อมตัดสินผู้ชนะ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่เดอะ ปาร์ค สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ rpst.or.th ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป ผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย บริเวณชั้น 2 เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565

นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ “Piece Place PARQ” เป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดความงามของชิ้นงานศิลปะจาก เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ผ่านมุมมองของตาล ธนพล แก้วพริ้ง จัดแสดงระหว่าง 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ชั้น 1 โครงการ เดอะ ปาร์ค

พบกับกิจกรรมศิลปะหลากหลายในเทศกาล Art in the PARQ Season 2 ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาร์ตมาร์เก็ต งานศิลปะและงานคราฟต์ เวิร์คช็อป กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะและผลงาน DIY และอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2565 ไปจนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

